改變人生的小步驟！CEO揭成功法則：想完成大事，就是重複做小事

我們以為要改變人生，就要發生點什麼大事，其實小事也可以改變。13家企業的CEO、自我開發及理財講師柳根瑢於《我的一天勇敢三次》一書中，分享自己的生命故事，真實展現如何透過勇敢行動逆轉人生，與其在腦中想1000次，不如實際行動一遍，因為機運會避開什麼都不做的人。以下為原書摘文：







人生的關鍵時刻如何發生？



任何人都會遇到人生方向發生巨大變化的時候，而我目前出現了3次。第一次是挑戰每天讀1本書，第二次是出版第1本書時，第三次則是我結婚後開始投資房地產。

人生的關鍵時刻是怎麼發生的？全都得靠自己決斷和行動創造出來。開始每天讀一本書是我自己的決定；雖然從來沒寫過書，但下定決心要寫1本書並堅持到底，是靠著我的意志和熱情；決定和心愛的老婆結婚、賺錢照顧家庭而投資房地產，這些都是自己的抉擇。

不過這些時刻之所以能改變人生，是因為我持續反覆行動。翻轉人生的關鍵時刻並不是因當下的意志力所創造，而是取決於後續的行動。很多人都決定要閱讀、寫書和投資房地產，但不是每個人都能今天做、明天做、每個月做，甚至堅持到1年後。也就是說，開始就是成功的一半。





想完成大事，就是重複做小事



美國心理學家羅伯．茂爾（Robert Maurer）在《涓滴改善富創巨大成就》（One Small Step Can Change Your Life）說：「完成大事的唯一方法就是重複做小事情。」

我們大腦的杏仁核負責維持體溫與應對危險，圍繞著其他部分的大腦皮質則掌管變化與創造的能力。變化需要皮質的幫助，然而如果事情發展不順遂，杏仁核就會在抵禦危險的同時維護人類的生存，所以如果我們計畫做出改變或做大事，杏仁核就會採取防禦的姿態。

羅伯認為從不會引發杏仁核反應的小事開始做起，才是有效的，他介紹了6個「小」步驟策略，包括：詢問小問題、觀想小念頭、採取小行動、解決小問題、給予小獎勵、留意小細節。

我們公司一位執行長姓梁，他在進入公司以前，當了15年的職業軍人。我思考要交付什麼工作給他時，默默發現他軍人般的特質，就是無論什麼事都不會放棄，一定堅持到底，由於法拍投資過程經常涉及冗長的訴訟，於是我決定讓他負責這項工作。

軍隊裡服從上級天經地義，梁執行長習慣僅做好軍中指示的工作，但訴訟是必須透過不同情況下與不同人交涉，並從中學習，面對與先前完全不同性質的工作，他感到很害怕。於是他問自己：「為了改變，什麼是我能挑戰的最小事情？」

他從最簡單的案件開始，並在腦海中描繪訴訟過程。由於人的潛意識無法區分現實與想像，所以透過想像能促進大腦活動，在挑戰困難的工作之前，可以用這種方式來調整心態。

隨後，他開始採取行動，接手1個較不費力的訴訟。遇到困難時，就準備1個小小的解決方案；遇到無法解決的問題，才會尋求我的建議或自行查找資料。每完成1件訴訟，他就會給自己1個小獎勵來增強自信，並稱讚自己。

我建議梁執行長詳細記錄每件訴訟的過程。而透過記錄，他找到了大家經常忽略的細節，也發現怎麼做才能更有效率。梁執行長在6個月內處理了超過50件訴訟。在短時間裡，能處理這麼多件訴訟的人並不常見。他幾乎成為訴訟達人，快速積累大量經驗，也因此對案件處理變得更流暢且更有自信，可以馬上向任何人說明案件內容。因此，我提議讓他開設訴訟相關的課程。

一開始，他很驚訝並懷疑自己是否做得到。但他還是很順利的在線上與線下共200人面前教授了第一堂課，分享自己的所有經驗。在短期間專注於同一件事並反覆操作，這個方法對他的成長帶來很大的幫助。梁執行長在半年內成為了訴訟專家，不僅開設課程，還簽下了出版合約。





反正情況不會更糟，催出動力



直到20歲初，我都活在失敗中。被絕望支配的我，認為自己的人生已經跌落地獄再也無法崛起。失敗對我來說相當熟悉，雖然後悔、反省過去，想改變人生，卻不曉得該怎麼做。但在某一瞬間我產生了這樣的想法：「反正已經在谷底，不會再墜落了！」這個想法讓我的內心平靜了下來，抱持著這樣的心態，決心要一步步往上爬。

在軍中的某次長跑，我覺得心臟跳到快要爆炸，抱持著再跑一點點就好的想法繼續跑下去，最後得了第1名，結果大家對我刮目相看。後來每次的晨跑我都當舉旗手，身邊的人看我的眼光也變得不一樣了。

過去，我幾乎沒什麼受人認可的經驗，開始受他人期待後，我就產生了無論做什麼都要堅持到底的決心。最重要的是，我學到了得到他人的認可並不困難，親身體會到，即便辛苦，只要再多努力一點，我就能以某種方式得到收穫。

100句話都不如1次的經驗重要，即便是小到不起眼的事，也能體會成功帶來的感受。日積月累，漸漸就會產生自己什麼都辦得到的信念。

我們往往會覺得，只有那些實現宏大的成就才算成功。總會給自己壓力，覺得一定要上好大學，進大企業工作，找到令人稱羨的伴侶，需要擁有撫養2、3個孩子的經濟能力，且無憂無慮的享受晚年。以這樣的標準來看，人就會對自身產生疑惑，覺得就算多讀1本書，又有什麼用？早起又有什麼不一樣？

試著換個問題：我得做什麼，才能夠找到好工作或擁有自己的房子？在股市或比特幣上大賺一筆就可以了嗎？還是得中樂透？如果只存著僥倖的心並守株待兔，就無法透過小小的成就，獲得滿足和幸福感。

與其把人生賭在這些事情上，不如先培養自己，面對人生問題時能抬頭挺胸且抱有積極自信。不要把成功想得太宏大，若總覺得10年、20年後的未來還很遙遠的話，現在做的事可能會顯得毫無意義。

累積細微的小事能成就大事，有時候忽略小事可能鑄成大錯。

偉大的成就絕非偶然，今天做的這件小事將會完全改變自己的未來。為了讓今天過得比昨天好，明天過得比今天更好，現在馬上就開始行動。

（本文摘自／我的一天勇敢三次：勇敢行動的人先享受人生，這樣找人、談錢、讀書、筆記……成為一個「動詞人」，我翻身成功。／大是文化）

