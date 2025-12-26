「改變基因」控制病媒蚊數量 避免破壞生態平衡考驗科學家

民視新聞／綜合報導

進入冬天，雖然病媒蚊活動力減弱，但仍有登革熱疫情傳出，疾管署高度警戒，事實上，隨著全球暖化，世界各地的病媒蚊也更加活躍，像是非洲瘧疾、台灣登革熱，都引發政府全面備戰。目前科學家企圖藉由改變基因來抑制蚊蟲的數量，不過，要同時避免破壞生態平衡，也考驗科學家的智慧。

根據世界衛生組織，最新的世界瘧疾報告，2020年約有2.41億的病例，並造成約62.7萬人死亡，而且在非洲，每兩分鐘就會有一個孩童死於瘧疾。



國家衛生研究院感染症與疫苗研究所 陳俊宏 副研究員：「國際上病媒蚊傳播的疾病，還是以瘧疾為主，特別是非洲的這些國家，那由於臺灣早期瘧疾就已經被根除，所以我們現在病媒蚊的研究，是主要是針對於登革熱的傳播病媒蚊－埃及斑蚊。」



他分享在英國的生技公司Oxitec，開發將生長自我限制的基因，導入蚊子基因體中，蚊子只能生活在提供四環黴素的環境中，不然就會死亡。

國家衛生研究院感染症與疫苗研究所 陳俊宏 副研究員：「因為這個自我限制基因，必須要依賴這個四環黴素才能夠生長、才能夠存活。那一旦離開這個環境，那因為大自然裡面不可能有這個東西，所以他們一旦到大自然裡面的話，就會自動的凋亡。」



目前這個策略已經在世界許多地方進行田間釋放，2021年更增加了佛羅里達與加州兩個地方，不過這種方法無法真正杜絕病媒蚊，只能減少牠的數量。

倫敦帝國學院生物學家克里桑提，創造了高傳播性的CRISPR基因驅動，導入可以抵抗病媒蚊傳播疾病的基因，跟蚊子交配之後，導致蚊子帶有抗病基因，經過世代傳遞，來提高抗病基因蚊子的數量，直到所有族群都帶有抗病基因，達到防治疾病的目的。解決病媒蚊的同時，科學家有不得不思索，運用這些方法，會不會減少物種多樣性，以及打破生態平衡。





國家衛生研究院感染症與疫苗研究所 陳俊宏 副研究員：「就是說在我們如果在控制瘧疾，或控制其他蚊蟲疾病，舊的方式沒有辦法達到目的的時候，那新的方法是不是可以提供一個，另外一個替代的一個思考方向，那我想在生態上，在族群的複雜度上會受到影響，不過他們也相對上提供一個這種物種，仍然能夠在持續在地球上生存的一種，比較平衡的一種方式。」



基因編輯可以用於治療，同時也可能會帶來風險，而且影響是世世代代，透過基因編輯改變，物種與人類基因的同時，可能也破壞了生態的平衡，人類走在十字路口，要如何抉擇達到共好。

