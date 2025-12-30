改變基隆命運！基捷SB19站先期工程啟動 創造數萬就業機會

基隆市長謝國樑（前排左四）與新北市長侯友宜（前排右四）30日共同出席基隆捷運在七堵百福公園的SB19站址先期工程動土典禮。（徐佑昇攝）

基隆捷運工程經費目前仍由中央審議中，為避免審議期影響完工時程，基隆市政府與新北市政府經研議後，提出「四大優先」配套措施，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」，確保建設進度不延宕。基隆市長謝國樑與新北市長侯友宜30日共同出席在七堵百福公園的SB19站址先期工程動土典禮，謝國樑強調，除先行辦理擋土牆整治作業外，SB18站更將結合「基隆智慧科技園區」計畫，可創造數萬就業機會；侯友宜表示，新北市府會全力配合基市府的需求，讓「一條捷運改變基隆的命運」。

基隆捷運由交通部規畫，為中運量運輸系統，計畫經費696.89億元，全長約15.6公里，共13座車站，橫跨北北基3縣市，路線從基隆市八堵，沿基隆河谷廊帶深入市區，經過南陽大橋後，終點至台北南港。113年初行政院核定綜合規畫後，由新北市承擔建設與營運責任，隨即啟動基本設計作業，同年12月首度將工程經費提送交通部審議，1年來已4度送審交通部，目前已同意，正由行政院工程會審議中。

基隆捷運在七堵百福公園的SB19站址30日舉行先期工程動土典禮，圖為完工模擬示意圖。（新北市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

基隆市長謝國樑表示，基隆捷運在SB18站址將打造基隆智慧科技園區，圖為模擬示意圖。（基隆市政府提供／徐佑昇基隆傳真）

侯友宜表示，根據新北建設捷運的經驗，做好先期工程可以節省後續工期，為因應基隆捷運冗長行政程序，新北和基隆市府在等待審議同時，採並行作業，以縮短推動時程，採取「四大優先」策略，包含「細設先行」、「機電後擴」、「先期工程率先施工」及「地下段統包工程先招標」。

侯友宜指出，目前高架段細部設計已於今年7月啟動、機電後擴已完成議價，保留決標中、今日先期工程已率先動工、地下段統包工程已於12月29日上網招標，預算金額約176億元，待工程經費審議通過後，土木及機電即可決標開工，讓主體工程進入施工階段。他強調，新北市捷運局會配合基市府的需求，讓基捷能夠「一條捷運改變基隆的命運」。

謝國樑表示，目前基捷推動進度，新北市府代辦之「機電系統及軌道統包工程」已完成議價，並採「保留決標」方式辦理，待中央核定工程經費後，即可依程序完成決標並正式動工。

謝國樑強調，基隆捷運不僅是一條交通線，更是推動都市再造與產業轉型的重要契機。他更指出，SB18站（北五堵）作為雙北進入基隆的第1站，將成為捷運建設與都市更新結合的核心亮點，象徵基隆邁向新時代的重要門戶。

謝國樑指出，市府將同步推動「基隆智慧科技園區」計畫，引導倉儲物流產業轉型為科技研發與辦公空間，結合住宅與商業複合使用型態，打造嶄新的城市面貌。園區開發總樓地板面積初估接近50萬坪，其中產業比例佔多數，預期可創造數萬個就業機會，園區面積約30公頃，目前由都市發展處辦理規畫作業，預計於明年辦理都市計畫檢討變更，並採市地重畫整體開發。

謝國樑說，在園區空間規畫上，市府秉持「以人為本」的核心理念，借鏡台北信義計畫區，規畫長超過3公里的立體人行空廊系統，串連捷運車站與17處街廓、約25棟建築物。此設計不僅因應基隆多雨氣候，規劃提供更安全、友善且連續立體的人行環境，落實捷運導向發展（TOD）理念。

新北市捷運工程局長李政安補充，基隆捷運先期工程決標金額為1.97億元，擇定SB19站率先動工，係因該區屬山坡地地形，須依法辦理水土保持審查程序，才可進場施工；另考量施工範圍內既有樹木需辦理移植作業，相關程序均需較長作業時間，故先於此動工，先期工程內容除上述作業外亦包含施作擋土排樁、開挖、排水設施等，完成後以接續站體施工，可有效縮短捷運施工時程。

李政安說，基隆捷運預計122年完工，亦銜接121年完工的的捷運汐東線，未來再串聯台北市民生線，基隆八堵民眾就能「一車到底」便利往返汐止、南港或大稻埕，大幅提升大台北地區往來基隆的便捷性，引進人流外，還可帶動基隆、汐止產業轉型。

