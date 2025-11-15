改變市容卻受質疑 交助員憂失業

台南市8月啟動交通助理員開單制度後，遭民眾質疑是政府搶錢。（程炳璋攝）

台南交通助理員制度今年8月上路，當月開出近5000張罰單，被貼上「有牌檢舉達人」標籤，引爆「把人民當提款機」民怨，多數交助員認為，開單惹怨，不開單擔心沒工作，委屈表示「改變了市容還要備受質疑」。

交通助理員制度挑戰南部用路習性，在市府決定喊卡隔天，就暫停取締開單，警方也同步觀望，但交通助理員卻是人心惶惶，「不要我們開單，以後會不會連工作都沒了、既然不需要開單，市府請志工就好，幹嘛花錢請我們。」

部分交助員認為，自從執法以來，有效改變違停市容景觀，自認對交通做出貢獻卻備受質疑，委屈吐心聲有這麼不堪嗎？

廣告 廣告

交助員雖在警局上班但不具警職身分，取締開單一旦與民衝突，仍需線上警員出面處理，換句話說，其工作安全可能還須警員照顧。

「看病已經很慘還被開單、政府搶錢。」1名負責在醫院周遭開單的王姓交助員常遭違停者抱怨，有人反應趕著掛號沒看到違停告示牌，有的直呼停車位不足是根本原因。也有交助員開單後，被民眾圍住不讓離開，將罰單撕下後吵著要看法條、要求撤單，吵到請警察到場才化解衝突。更有民眾直接向交助員心戰喊話，質問「會不會覺得你的工作很不道德？」

「我們不是檢舉達人！」受委屈的交助員覺得警員身上掛槍與警棍，可以義正辭嚴反駁民眾，但我們只是身上夾著1個密錄器的一般人」。鄭姓交通助理員坦承，有感受到社會對交通助理員的埋怨，執勤難免遇上民眾口出挑釁穢語，自己都當沒聽見。

多數交助員將心比心、深諳盡量避免與民衝突為工作前提，提醒自己聽到抱怨不要生氣，大家也在群組交流開單遭遇與心得。有民眾持正面看法，認為違停被開單比較好，若被拖吊，罰款從600元變1800元，更不划算。