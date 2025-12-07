改變負面印象 糖尿病關懷基金會呼籲建立正確認知

糖尿病關懷基金會近日在國際期刊發表研究，首次針對國人對糖尿病的負面印象進行調查。

臺灣糖尿病人口持續攀升，最新年鑑顯示已有超過 250 萬名糖友。糖尿病關懷基金會近日在國際期刊發表研究，首次針對國人對糖尿病的負面印象進行調查。結果發現，有43.3% 民眾對家人和糖友結婚感到猶豫，15.2% 認為「糖尿病」病名令人不悅，反映社會仍存在偏見與距離。基金會呼籲推動友善稱呼，並強調及早篩檢與積極控制的重要性，希望透過正確認知教育，打造對糖友更友善的健康環境。

這項於2024年，針對近千名的臺灣成年人所進行的調查顯示，大多數民眾願意與糖友進行日常互動，如：交友（96.2%）、密切合作（94.4%），因此平時並無太大的問題。然而，在更深層的人際關係上，仍存在明顯落差：43.3%民眾對於家人與糖友建立親密關係或結婚感到猶豫；另有15.2%認為「糖尿病」病名「令人不愉快」。

糖尿病關懷基金會執行長李弘元表示，推論可能是兩個原因，一個是社會大眾一般都認為說糖友在健康或是醫療上要注意的事情比較多，所以假如跟他結婚，可能要承擔的責任比較多，經濟壓力也會比較高，醫療需求也會比較多。另一方面國人也擔心，糖尿病因為有遺傳的傾向，會不會遺傳給下一代。李弘元指出，從這個角度看，有人認為可以改變糖尿病的名稱，但其實更名也許短時間可以撕掉標籤，那是因為國人對新的名稱不熟悉，但長時間以後，負面形象還是會存在，所以問題應該還是在負面觀感，而不能完全歸因於疾病名稱。

國民健康署沈靜芬署長表示，第二型糖尿病常常和肥胖有關，因此許多患者也害怕被貼上「愛吃」、「吃太多」等標籤。但其實我們已經處在一個平等的社會，每個人都有各自的健康狀況，不應因為疾病而受到歧視。面對問題、解決問題，才是正確的態度；而如何及早發現問題，更是後續處理的關鍵。

沈靜芬署長指出，目前政府提供成人預防保健服務，適用年齡已下修至 30 歲，呼籲國人多加利用政府提供的預防保健與成人健康檢查。此外，民眾若有私人健檢、勞工健檢或軍公教健檢等需求，也都是了解自身健康狀況的重要方式。

沈靜芬署長強調，如果真的發現身體有狀況，不應逃避，而是應正向面對並與醫師合作，從生活形態調整，包括飲食與運動，這些方式多能有效控制病情。在代謝症候群的追蹤管理裡，若完成三次追蹤，大約有 13% 的個案糖化血色素能獲得改善，因此期望民眾能越早發現、越早處理，避免發展成疾病。至於對於已經生病的民眾，也呼籲社會以包容的態度看待，讓患者能安心處理自身健康狀況，打造一個包容共贏的社會。

