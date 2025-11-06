改買美股躲得了「健保補充費」？財經作家曝風險：只有這種ETF才能規避

衛福部為增加健保財源，將修正《健保法》，利息、股利、租金等補充保費的計算方式，由每月結算改為年度結算，預計影響約480萬人，可為健保挹注100億至200億元，計畫於2027年實施。對此，財經作家「樂活大叔」施昇輝指出，就連0050也有可能被課健保補充費，「看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

施昇輝在臉書粉專指出，未來健保補充保費不再按每「次」超過2萬元課稅，而是一「年」超過2萬元就要課，若存股族不想被課，「就不要買0056或其他高股息ETF！」

施昇輝另闢一篇貼文提到，0050也有可能被課健保補充費。他聽到有人從0050掛牌開始買，假設一個月買進1張，累計22年就有264張，分割後就是1056張，「一年只要配1元股息，現在一年也有105.6萬元的股息，當然也會被課到健保補充費。」

對於有投資人認為「乾脆轉向美股」，施昇輝直言，買美股就不會被課健保補充費，當然沒錯，但領的股息要直接被美國課30%的股息稅，還可能有匯兑損失，可能比健保補充費還多，對此，他不禁反問「你會說美股價差賺的多，但能永遠都賺那麼多嗎？」他總結說，「看來只有買不配息的ETF才能規避健保補充費了。」

健保補充保費改革惹議 衛福部回應：政策還在研議

面對外界質疑衛福部原是要劫富濟貧卻錯殺小資族，衛福部長石崇良今（6）日親上火線對外說明，強調政策還在研議，會多聽大家聲音，他也鬆口針對開徵金額門檻未來會再討論有什麼方法，讓小資族保有小確幸。

