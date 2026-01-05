改車仔慘了！機車噪音超標最高罰3萬6 嚴重扣牌半年

改車仔注意！《噪音管制法》針對第2條、第26條及第28條條文進行調整，修法後，機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，最重罰3萬6千元，情節重大者將面臨吊扣牌照6個月。

機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，最重可處3萬6000元罰鍰。（示意圖／中天新聞）

機動車輛若發出超過噪音管制標準聲音，罰鍰從原本的新台幣1800元至3600元，大幅提高為3600元至36000元，並通知車輛所有人或使用人限期改善。屆時仍未完成改善，除按次處罰外，情節重大者，並得移請公路監理機關吊扣牌照至改善完畢後發還。若一年內再度違反，得移請公路監理機關吊扣牌照6個月。

廣告 廣告

環境部強調，這次修法新增「吊扣牌照」的重罰手段，就是要遏止非法改裝或不當駕駛製造噪音。提醒車主與駕駛人，務必定期檢查車況、保持良好駕駛習慣，否則不只要繳高額罰鍰，還可能連車牌都被扣，共同維護生活環境的安寧。

延伸閱讀

好市多4月會員費漲至1500元 提前3月續約享舊年費

菜瓜布「綠色面」含金鋼砂 網：長期刷恐刮壞餐具

今天不領就充公！7、8月統一發票 6張大獎無人領