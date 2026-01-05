改車仔要付代價了 噪音管制法最高罰3萬6！還會被扣牌半年

【記者黃泓哲／台北報導】總統賴清德已在114年12月26日公布修正《噪音管制法》，針對第2條、第26條及第28條條文進行調整。這次修法是立法院審查多項提案後，在114年12月9日三讀通過，環境部表示，主要目的就是要加重車輛噪音違規的處罰力道，減少高噪音對民眾生活的干擾。

環境部說明，修法後，車輛若違反噪音管制標準，罰鍰提高為新台幣3,600元至36,000元；若經通知改善卻未完成，且情節重大，將移請公路監理機關吊扣車輛牌照，直到改善完成才能領回。若在1年內再次違規，最重可吊扣牌照6個月。

環境部強調，這次修法新增「吊扣牌照」的重罰手段，就是要遏止非法改裝或不當駕駛製造噪音。提醒車主與駕駛人，務必定期檢查車況、保持良好駕駛習慣，否則不只要繳高額罰鍰，還可能連車牌都被扣，共同維護生活環境的安寧。

