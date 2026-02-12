改造土壤酸鹼值 解決光復農田硬傷

馬太鞍溪洪災，淤泥淹沒花蓮將近800公頃農地，這些淤泥不透水、缺乏有機質，還偏鹼性，不利於作物生長，專家原本評估，至少需要休耕1到2年，然而對農民來說，沒耕作就沒有收入，生計勢必受到嚴重影響。慈濟基金會在災區，繼淤泥清除、災後創傷心衛計畫，如今再啟動農田復育計畫，與長期輔導的在地產銷班合作，將農友謝清波的7公頃田地作為示範場域，在這處被淤泥覆蓋超過30公分的土地，邀請專家透過科學評估，以及來自西部農機具的投入，逐步改善土壤地力，原本復耕看似遙遙無期，如今大約一個星期，就可以投入耕作。

「你看這個 這爛泥巴 有沒有。」

一鏟下去，泥巴又濕、又黏，30多公分厚的淤土層，封住了土地的呼吸。

芭奈水稻生產合作社前理事主席 沈宗錡：「這塊土地嚴格講起來，你如果沒有深耕，你沒辦法耕作，這(土)也沒有肥喔，這個連一點點肥分都沒有。」

去年的馬太鞍溪洪災，泥水淹沒花蓮將近800公頃農地。包括這片在鳳林鎮長橋里的7公頃農田。

「不可能透水，它就是一個密度太高了。」

農友謝清波、盧玲玲夫婦，是慈濟基金會長期輔導的產銷班成員，在這裡種植有機黃豆，已經有7年，面對災後的土地，他們想要復耕，卻無能為力。慈濟基金會一月初，邀請專家與農政單位到田裡會勘。

受災農民 謝清波：「現在比較頭痛的是找不到機器，變成說後續的工作可能要，也要一兩年以後，我們這個土地，才會回復它的生命力。」

受災農民 盧玲玲：「現在還有一個問題就是說，這個它(土壤)太鹼了，然後可能要去改良它的酸鹼值。」

一個月後，從西部運來的農機具，以謝清波的農田，作為示範場域，開始一場改良土壤的試驗。

農試所農業化學組副研究員 江志峯：「這次的淤土 pH值是在8.0以上，那麼鹼的土壤，不適合很多作物的種植，作物種植是差不多在微酸性，是在6.5左右的pH(值)條件之下，所以我們用硫磺，酸性物質 去改善它的pH值下來。」

農試所農業化學組副研究員 江志峯：「這次淤土 有機質含量只有0.01%，遠遠不夠於說 一般正常土壤，在2到5%的土壤有機質，所以我們必須要額外的，來提高土壤的有機質含量。」

最後，輪到深耕犁登場，超過40公分的翻土深度，可以破開不透水層，將黏土、硫磺、有機肥與底層土壤，攪拌均勻。

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「這些機具他們會以產銷班，就去申請，然後我們這個團隊，他們本來就有一些設備，然後他們會協助，這邊很多的災區農友，以這樣的模式，來把它做出來。」

農試所農業化學組副研究員 江志峯：「再休耕其實農民對他的生計，是有點問題的，所以這樣的作法，我們是期望他說，我們改良以後，他可能下個星期就可以種植了。」

慈濟基金會慈發處主任 呂芳川：「所有的翻耕 整地的，我們都已經聯絡好，慈濟會協助整地翻耕，然後我們一起申請有機質。」

光復農民 李忠德：「感謝慈濟跟農業試驗所，他們來做這個田區的示範，這樣可讓我們的農地，可馬上恢復生產力，那現在透過整地之後，我可能5 6月分，就可以看到我們田區的成果，這對我們農民來講，這個才是實質的幫助。」

洪災過後，慈濟從最初的淤泥清除、災後創傷的心衛計畫，到現在進行中的農田復育，步步陪伴受災鄉親走過困境。曾經被淤泥覆蓋的農田，在科學評估與農機具的投入後，正逐漸恢復生機。

