改造市民廣場！北市府路封路恐塞爆 17處路段服務將下降

台北市政府將斥資8.2億元，以城市森林意象改造市府大樓前市民廣場成「會呼吸的公園」，預計民國115年9月底發包、10月開工，117年底完工。（本報資料照片）

台北市政府將斥資8.2億元，以城市森林意象改造市府大樓前市民廣場成「會呼吸的公園」，預計民國115年9月底發包、10月開工，117年底完工。市議員林亮君指出，明年起改造市民廣場封市府路後，恐導致周邊17處路段服務水準下降，要求市府提出完整交通配套。台北市交通局長謝銘鴻8日表示，將提出改善措施，希望改造後周邊道路可以維持現在的服務水準。

市民廣場占地4.26公頃，北市公園處以「城市森林」意象改造市民廣場，大規模提升基地綠覆率，規畫風雨走廊串聯議會及市府動線，並增設親子互動空間增加信義區兒童遊戲機能，盼能為城市中增添慢活氣息。

謝銘鴻表示，交通局於明年改造市民廣場封閉市府路後，會執行四大改善配套措施，包含公車路線與站位調整、交通號誌調整與監控、分流管理，以及道路空間優化，目前則已先在松高路預先拓寬1個車道。

但林亮君調閱數據發現，封閉改善後共有17處周邊道路的服務水準仍將下降，包括仁愛光復南路至逸仙路、松仁松高路至松壽路，服務水準從B級降為C級；松壽基隆路至市府路，道路水準則從B級降為D級。此外，松壽市府路至松智路及基隆仁愛路至松壽路，將從原本的C、D級降至E級；松智松高路至松壽路則從原本的B級降為E級；還有松高路、松壽路、松仁路、松智路7個路段從D級降至E級。

林亮君說明，道路服務水準與其特徴中，A級為駕駛人幾乎不感覺到延滯，大部分車輛在綠燈時可直接通過；B級輕微延滯，少數車輛可能需停等1次以上紅燈；C級正常，部分車輛需停等1次以上紅燈；D級接近壅塞，多數車輛需停等紅燈，且可能無法在1次綠燈內通過；E級壅塞，路口接近飽和，車輛需停等多次紅燈，有車流回堵情形。

林亮君表示，若道路服務水準惡化，恐會讓車陣從基隆路、堤頂大道一路回堵到內湖，將由市民承受塞車之苦，要求市府提出完整交通配套。

謝銘鴻表示，交通局已擴大評估市府路周圍道路，交通模擬報告已出爐，審查過後將對外說明，並將提出改善措施，盼改造後周邊道路還可以大約維持在D級服務水準。

