改造彰化正在發生 縣長王惠美描繪城市發展藍圖

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】改造彰化．正在發生！彰化縣政府今（23）日於縣府中庭舉行「改造彰化ing」縣長就職七周年記者會，縣長王惠美以交通、產業及都市計畫三合一策略，回顧施政成果，並提出城市未來發展方向，強調彰化正一步步翻轉城市面貌。

七年耕耘，彰化新面貌正在成形！縣長王惠美今日分享彰化七年施政成果，並描繪城市翻轉的未來藍圖。（縣政府提供）

王惠美指出，彰化位於中部樞紐，自日治時期「市區改正」以來，便是全台最早進行現代化城市改革的場域。如今，縣府以「一軸一環雙樞紐」捷運路網與四大高速公路交流道開發「四引擎」建設藍圖，作為城市改造核心策略，並已在多個重點區域展現成果。

交通建設：捷運路網與台中捷運綠線延伸彰化段已進入最後綜合規劃階段，縣府本月已送中央審查。員林市黃金帝國大樓公辦都更案今年4月啟動拆除，預計明年5月完成，將注入新城市動能。去年底通車的東彰快速道路有效疏解員林南北交通，林厝交流道新增匝道規劃進行中。

產業發展：員林自行車產業園區將打造全台唯一合法自行車測試聚落與賽車場，推動技術升級與運動發展。田中高鐵站附近彰化國際展覽中心已完工，今年台灣設計展「彰化力」產業展首度使用，未來將成為會展新據點。

田中高鐵特定區前瞻布局「樂齡健康產業園區」，正在招商中，吸引優質企業進駐。打鐵厝產業園區明年初標售招商；水五金田園生產聚落特定區已獲內政部初步同意；二林精密機械園區開發計畫正在環境監測與審查中。

都市計畫：彰化交流道特定區都市計畫已通過縣府都市計畫委員會審議，內政部已召開二次小組審查。規劃包括大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅及社會住宅等，結合捷運路網與產業發展，推動三合一策略。

王惠美也提及，彰化中小企業面臨美國加徵關稅影響，縣府將配合經濟部減免特登及納管工廠管理金與納管金一年，協助業者渡過難關。

縣長強調，改造彰化不是口號，而是正在進行的事業，她呼籲地方與中央攜手，確保捷運高架化、產業園區開發、明道大學接管案等重大建設順利推動。她並以「改造彰化，ongoing！」作為結語，呼籲縣民一同參與這場城市翻轉。