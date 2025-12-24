改造彰化ing！ 交通.產業.都計三合一翻轉城市

彰化縣 / 綜合報導

彰化縣長王惠美，2018年就職到現在已經7年，王惠美回顧這段時間，彰化縣市的各種建設，從路網建構、產業布局，到市區再生與南北均衡發展，縣政府一直以來，以「交通、產業、都市計畫」三合一策略，打造更幸福的居住環境，王惠美說，「改造彰化，正在發生」。

從捷運路網和各項連外道路建設，到產業園區布局、最後到市區再生和南北均衡發展，彰化縣歷經7年的整體規劃，如今逐漸翻轉。記者vs.彰化縣長王惠美：「(覺得7年前和7年後的彰化有什麼差別)這個要問鄉親啊，你們自己沒有感覺嗎。」

廣告 廣告

彰化位於中部樞紐，在民國60年代，人口突破百萬，而半世紀之後，許多彰化人關心的是彰化如改造翻轉，除了推動鐵路高架化和台中捷運綠線延伸，彰化也將傳統產業，逐步改造成產業聚落園區，同時規劃圖書館、公園、青年住宅、樂齡健康產業園區等項目，為下一代打造更幸福的居住環境。彰化縣長王惠美：「這50年來，經過50年，很多的鄉親都在問，我們怎麼樣滑歷來翻轉，那我們現宰改造彰化，正在進行中。」

而美國關稅衝擊國內中小企業，目前中央正在草擬納管工廠的管理金減免方案，只要經濟部一公布方案，彰化縣也會送出大禮包，彰化縣長王惠美：「只要經濟部公布方案，惠美將宣布停收本縣特登納管工廠雙金一年，並且配合相關的補助。」

上任至今7周年，王惠美強調，改造彰化正在發生，她也期許未來接棒縣長的人，以縣民最高福祉為責任，一棒接一棒，傳承下去。

原始連結







更多華視新聞報導

彰化今正常上班課 網洗板縣長臉書酸「咕嚕咕嚕」

2026彰化縣長選戰悄開打 綠4搶1.白成立服務處

彰化文雅畜牧場出貨近6萬顆蛋 部分銷往新北被銷毀

