改造彰化ing 縣長王惠美就職7周年三合一翻轉城市
【記者林玉芬/彰化報導】「改造彰化ing」！縣府23日舉辦縣長就職七周年記者會，縣長王惠美以交通、產業與都市計畫三合一策略，勾勒城市發展藍圖。
王惠美從捷運路網建構、產業園區布局，到市區再生與南北均衡發展，縣府團隊持續以整體規劃回應城市成長需求，逐步奠定彰化長遠發展的基礎，為下一代打造更幸福的居住環境。
王惠美表示，彰化位於中部樞紐，過去提出以「一軸一環雙樞紐」捷運路網和四大高速公路交流道開發「四引擎」的建設藍圖，作為改造彰化的基礎，經縣府團隊努力，已經看見嶄新彰化的曙光。
王惠美說，配合彰化鐵路高架化及台中捷運綠線延伸彰化段定案，縣府團隊加速整體作業，兩項重大建設都已進入最後綜合規劃階段，同時也配合重新調整全縣整體捷運路網，並在這個月提送中央審查。
王惠美指出，四引擎的示範區，正是彰化交流道特定區都市計畫，在彰交特定區計畫說明會中，民眾對於縣府結合捷運路網、產業發展和都市計畫的三合一策略，規劃大巨蛋、新縣政中心、總圖書館、萬坪公園、青年住宅、社會住宅及產業園區等項目充滿期待。
針對捷運「一環」的重心員林，黃金帝國大樓都更案今年4月啟動拆除作業，預計明年5月完成拆除，未來將以公辦都更方式重建。去年底通車的東彰快速道路，有效疏解員林地區南來北往的交通問題，也同時進行林厝交流道新增匝道的評估規劃工作。在員林自行車產業園區的活化上，結合自行車中心和縣內業者，朝向興建全台唯一合法自行車測試聚落和賽車場的方向前進，未來可協助彰化自行車產業的技術升級與自行車運動發展。
田中是雙樞紐中的彰南樞紐，田中高鐵站附近剛完工的彰化國際展覽中心，是今年台灣設計展「彰化力」產業展的主展館，呈現彰化產業聚落的韌性、協作與創新。此外，田中高鐵車站特定區，前瞻布局「樂齡健康產業園區」，以創造樂齡共好、推動高齡產業創新服務為目標，期盼引進優質企業，打造彰化下一個產業新亮點。
彰化是傳統產業的最重要基地，縣府開發的打鐵厝產業園區即將在明年初進行標售招商作業；二林精密機械園區開發計畫配合環境部重新進行環境監測後，再行提報審查，懇請中央正視地方產業實際需求，儘速核定，讓產業發展不再受限。
在改造彰化的過程中也遭受艱鉅的挑戰，希望重啟的彰南產業園區，台糖要配合中央的韌性台灣計畫，在各縣市都必須維持一定的耕地種植甘蔗，可能無法再與縣府合作共同開發；積極爭取接管明道大學案，中央也回有違其他縣市由縣市政府接管的先例，計劃交由衛福部接管。
王惠美誠摯拜託下屆各黨的縣長提名候選人，就彰化鐵路高架化、台中捷運綠線延伸彰化段、二林精密機械園區、彰南產業園區開發案及接管明道大學案，督促中央加速審議並儘速核定這些重大建設，早日落實。
王惠美表示，受到美國加徵關稅的影響，對於中小企業經營衝擊很大，目前經濟部正草擬特登及納管工廠的管理金與納管金減免方案，只要經濟部公布方案，將宣布停收本縣特登納管工廠雙金一年，並配合相關補助方案，陪業者等待下一個百花綻放的春天。
王惠美表示，改造彰化不是口號，而是正在發生的事情，日前爭取民進黨縣長提名的參選人，提出與改造彰化相近的政見，甚至要幫我規劃的捷運動工，改造彰化是我們所有彰化人無可迴避的責任，但是改造彰化需要一棒接一棒，相信未來接任縣長的人，肯定棒棒是好棒。
