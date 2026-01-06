改造摺疊手機造型玩具槍具殺傷力 南市刑大溯源揪出嫌犯

警方查獲之摺疊手機型槍枝。（記者翁聖權翻攝）

記者翁聖權／新營報導

南市刑大緝毒搜索陳姓嫌犯，查獲摺疊手機與卡片盒造型的微型槍枝各一，經溯源追查非法槍枝來源，揪出官姓嫌犯。全案詢後依違反槍砲彈藥刀械管制條例移請台南地檢署偵辦，並深入追查其他槍枝流向。

警方查獲之卡片盒造型的槍枝。（記者翁聖權翻攝）

南市刑大偵三隊根據一一三年的一起槍砲案，鎖定槍枝來源，持續向上溯源，並與白河警分局組成專案小組，報請台南地檢署檢察官陳琨智指揮，針對涉案人行蹤與住處長期監控。

經數月跟監，眼見時機成熟，於去年十二月下旬，持搜索票於至南市善化區將陳嫌（四十五歲、仁德區人、具毒品前科）查緝到案，起獲非制式卡片型手槍與手機型手槍各一枝、霰彈槍子彈兩顆。

警方將陳嫌移送法辦。（記者翁聖權翻攝）

警方所查扣的槍枝為罕見微型槍枝，外型乍看為薄型卡片盒及蘋果iPhone手機，很容易誤以為是玩具，經專案人員細心檢視，發現可摺疊展開，內部可見板機、彈室、撞針等完整槍枝結構，確認為具殺傷力之改造手槍，可裝填子彈。

專案小組溯源借訊官姓男子（四十九歲，仁德區人、具毒品及槍砲前科，因槍砲案在監服刑）。據了解，官嫌係透過網路購買「摺疊手機造型玩具槍」後，自行改造槍枝再轉售牟利，每枝獲利約新台幣二至五萬元不等，其改造行為約自五年前開始。

警方強調，此類改造手槍外型具備隱蔽、易攜帶及高度迷惑性，對執法人員與社會大眾安全構成極大威脅，後續將持續擴大追查是否仍有其他改造槍枝流向市面，並澈底追溯改造及販售源頭，全力杜絕非法槍械流通。