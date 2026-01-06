改造鏽蝕屋 照亮孤島入厝同歡

彰化縣芳苑鄉漢寶村的慈濟照顧戶、58歲的陳先生，長期洗腎，並且獨居在一間組合屋內生活。由於當地的海風強勁，造成他居住的組合屋鏽蝕，不但千瘡百孔，最近連牆壁和屋頂，都被強風吹破了。由於寒流來襲，慈濟志工不忍心陳先生遭寒受凍，緊急請慈濟營建處人員動員修繕，在今天不但為他打造完成一個堅固又溫暖的新家，還歡喜舉辦入厝儀式。

「(地板)都凹進去了，這樣沒辦法(住)了，你看風都灌進來了。」

賴以生活的組合屋，殘破到無法遮風避雨。

「 (你晚上睡哪裡)，我就睡在這裡。」

58歲的陳先生、長期洗腎。由於沒有結婚、膝下無子女，他獨居這間組合屋。

慈濟基金會中部社福室社工師 黃琳惠：「 2022年 慈濟第一次進來，我們漢寶村做義診的時候，那時候就發現陳先生，一個人獨居在貨櫃(組合)屋，然後身體非常地虛弱，他聽了我們人醫團隊的勸導之後，他就去洗腎之後，整個身體狀況變得很好，前一陣子 村長就提報說，他的貨櫃屋， 整個狀況已經變得很不好了。」

彰化芳苑鄉的海風強勁，鏽蝕的組合屋、千瘡百孔。於是、慈濟營建處人員，動員修繕。

慈濟營建處高專 陳文亮：「(組合屋)整個屋頂都爛掉了，昨天緊急 再去載了一批，這個(修繕)屋頂的材料，然後幫他整個屋頂重新施做，四周圍外牆 都把它補強，回填三分的砂石 ，把它(地板)墊高，上面鋪連鎖磚 讓它一勞永逸，不會再造成塌陷，全部都幫他更新(修繕)。」

屋主陳先生一塊參與修繕，這5年來，他不但重新走入人群，也成為慈濟志工訪視貧病家庭的最佳嚮導。

慈濟照顧戶 陳先生：「 我是這邊的人 ，(當然)我比較熟悉啊，一些老人沒辦法出門的，我就帶他們(慈濟志工)去拜訪他們。」

慈濟志工 張順良：「 (芳苑鄉)每一戶(貧病家庭)，他(陳先生)就要來帶領我們，我們才知道 要怎樣走的路，很有愛心。」

彰化縣芳苑鄉長 林保玲：「 慈濟(志工)來到我們漢寶村，已經連做有5年的醫療團隊(付出)，來這邊照顧老人家的健康，生活也更加安定，這讓我們都很歡喜。」

「 今天很難得 是我們修繕的圓緣。」

1月6號、新屋落成，寒冬中的圓緣此刻，在場每個人的心，是溫暖的。

慈濟照顧戶 陳先生：「 我自己的兄弟姊妹，也沒辦法做到這樣，我很認同慈濟所做的工作。」

彰化縣芳苑鄉漢寶村長 鄭鵬豐：「 在漢寶(村) 嘉惠了我們這些長者，非常感謝慈濟 ，對於我們偏鄉的老人，還有我們的一些弱勢家庭，長期的照顧。」

從彼此的不相識，到成為家人般的永續陪伴。

