改造雄女成「8＋9愛的低胸」拍片踩紅線…校方怒提告！網紅笑：我不擔心

記者簡榮良／高雄報導

搏到眼球，爭議隨之而來！高雄一名擁有4.4萬名粉絲的26歲吳姓小網紅，「把雄女乖學生，改造成壞學生」當噱頭拍成短片，劇情設定女學生喜歡「8+9」，爽快答應接受改造，換成低胸、露腰性感裝，網紅起哄「你這樣雄中學生會很喜歡妳」，看似搞笑，背後其實是在賣衣服！原來，找來的女學生是冒牌貨，卻身穿雄女制服，大膽在校門口取景，挨批消費雄女、玷污校譽；校長火速至警局報案提告，並要求下架影片。對此，吳男昨（18）日晚發限動笑喊：不擔心被告。影片至今尚未下架，更被挖出早就上傳另一支影片如法炮製，改造對象是雄中學生。

廣告 廣告

網紅吳男昨（18）日深夜發限動笑喊：不擔心被告，帥哥美女們辛苦了，讓你們打這麼多字。（圖／翻攝自柏緯IG）

短片中，找來一名女子身穿雄女校服，蹲坐在校門口，吳姓小網紅開頭誓言要「把雄女乖學生，改造成壞學生」，女子依劇情設定回應自己有個夢想是交「8+9」男友，雙方一拍即合，轉場至服飾店，脫掉制服，換上低胸、露腰性感裝，女子嬌喊：「很滿意，但怕家人會生氣」，校名搭配刻板化設定，引發聯想，影片上傳網路瞬間炸鍋！

不少在學生及校友發難反彈，直言看了不舒服，使用校名搭配刻板化及貶低設定，讓人有被物化感受，更從制服沒繡學號等特徵判斷女子根本不是在校生，肉搜出女子是一名有小孩的阿姨。批評聲浪排山倒海而來：「高雄女中的學生有很多種類型，沒有一定要被貼上『乖乖女』的標籤」、「使用特定學生作為噱頭噁心」、「不道歉就收店」。

雄女校長火速至警局報案，提告網紅違反商標法。（圖／記者林昱孜攝影）

對此，校長鄭文儀回應，影片屬未經雄女師生同意就冒用雄女名義拍攝，且影片內容損及雄女聲譽，已造成師生深感不適，校方已於第一時間循各管道澄清、完成校安通報並至警局報案違反商標法。並再次重申，學校校徽、書包、制服、校名均有註冊商標，如有引用須經學校同意。

但網紅並沒有因此知難而退，強調作品的核心在於「角色反差的創意」，並沒有意圖貶低任何學校或學生。始終以尊重為前提，不製造爭議，但面對網路討論或誤解時，也會以理性與專業回應，應有的立場與責任。

只是影片至今尚未下架，持續在社群被炎上，網紅更被挖出早在11月11日就釋出同樣劇情，改造對象是雄中學生。似乎還沒意識到，流量能載舟亦能覆舟，對品牌是正面、負面影響？外界睜大眼睛看。

更多三立新聞網報導

國3龍井火燒山…勾地獄景象！消防狂勸：駕駛勿放慢觀望

轉運站車輛爆炸！白衣男「凸眼破頭」被拖出…副駕燒木炭：在烤肉

未成年同性情侶…窒息愛！「安全帽尻vs搧巴掌」上帝視角曝：她酒駕

月世界…淪腐臭垃圾谷！邱議瑩不滿被影射怒了：罰到傾家蕩產

