改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！遭校方提告「網紅回1句」網炸了

一名網紅拍片主打「改造雄女乖乖牌」變成身穿細肩帶、貼身瑜珈褲「壞壞女」的影片，在網路引發爭議，網友挖出影片身穿雄女制服的模特兒已經當媽，該名改造網紅則是為了宣傳自家服飾商品才以此做為話題，此片一出不只引發大量雄女學生不滿，更讓高雄女中校方怒提告，沒想到網紅本人竟回應自己「不擔心你們提告」，如今警方也通知該名網紅到案說明了。





改造雄女變「89愛的猛料背心辣妹」！慘遭校方提告「網紅笑回1句」網炸鍋了

一名網紅為了宣傳自家服飾，找來穿著高雄女中制服的女子拍攝「乖乖牌變壞壞女」改造影片，引發學生與網友反彈。（圖／翻攝自IG@wbw565）

一名位於高雄、擁有超過4萬粉絲追蹤的網紅為了幫自家服飾店廣告，想到以改造「乖乖牌變壞女生」作為主題，到高雄女中校門演了一段找身穿雄女制服學生，邀約改造「變壞」，該名女學生則問「壞壞的男生，會喜歡壞壞的女生嗎？」，女學生拋出自己的煩惱：「我有個夢想，我想要交一個89的男朋友」，隨後為了完成女學生願望，讓網紅帶對方到自家店面，挑選一件細肩帶「大U領口」深色背心、下半身則搭配一件貼身喇叭瑜珈褲，隨後網紅問對方「滿意嗎？」，女子則回應：「嗯滿意，只是就怕家人看到會生氣」。

改造雄女變「89愛的猛料背心辣妹」！慘遭校方提告「網紅笑回1句」網炸鍋了

網友發現影片中的「雄女學生」其實已是當媽，質疑網紅冒用校名與形象進行商業操作。（圖／翻攝自IG@wbw565）

影片內容曝光之後，馬上在網路掀起討論，不少高雄女中學生都表達不滿，其中就有網友挖出影片女子所穿制服，胸前並沒有繡上學號，質疑對方是否真為雄女學生，隨後更找到疑似該名演員女子的本帳，發現對方已經當媽，讓許多網友不認同該名網紅拍片利用「雄女」名號宣傳店面，又消費各族群形象的舉動，此事在網上延燒三日，甚至連高雄女中校方都怒提告了。

改造雄女變「89愛的猛料背心辣妹」！慘遭校方提告「網紅笑回1句」網炸鍋了

網紅表示「我也不擔心你們提告」，如今被警通知到案說明。（圖／翻攝自IG@wbw565）

雄女校方回應，此支影片拍攝並未經過雄女師生同意，甚至冒用雄女名義拍攝，更毀損雄女形象，對師生造成嚴重不適，其中拍攝到校徽、制服、校名等更有「註冊商標」，如果要使用都需要經過校方同意，更嚴重的是這部影片已經背離學校教育活動現況，還有違性別平等教育意涵，讓雄女先是澄清再完成校安通報，並到警局報案提告。

改造雄女變「89愛的猛料背心辣妹」！慘遭校方提告「網紅笑回1句」網炸鍋了

警方證實雄女校方以「違反商標法」提告該名網紅。（圖／民視新聞資料照）

警方則證實雄女校方以「違反商標法」提出告訴，目前通知該名網紅到案說明，全案將在訊後函送地檢署偵辦，面對外界批評，該名網紅不只沒有撤片，更有網友發現他過去就已經拍攝「改造雄中學生」主題片，被雄女提告的他則拍片回應：「聽說脆上面都是我，是不是？呃…我能說什麼？就該解釋我解釋、你們要提告的我也不擔心你們提告，就這樣，雄中雄女的帥哥美女們……辛苦了、辛苦了、辛苦了！讓你們打這麼多字，真是辛苦了！」。





《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

原文出處：改造雄女變「89愛的猛料辣妹」！慘遭校方提告「網紅笑回1句」網怒炸鍋了

