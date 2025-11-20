改造飽經洪水沖刷台東鐵公路 變身幸福甜蜜「微笑南灣」

台東的鐵公路建設最新進度在日前曝光，除了今年底可望看到南迴鐵路的5座車站蛻變成地方的觀光門戶，明年春節前更可望見到「只有雲知道」的美景，同時也見識到花東鐵路雙軌化的艱辛與挑戰。

新池上大橋 望見「只有雲知道的美」

池上鄉位處花東縱谷台東縣北境，與花蓮縣富里鄉接壤，沿著台9線一路往南，經過池上火車站，就會迎來自中央山脈沿著南橫公路台20線而下的卑南溪，成為分隔池上鄉與關山鄉的天然鄉界。而串聯兩鄉之間的交通要道，正是1986年興建完成的池上大橋，這也是交通部公路局正在積極改善的「花東縱谷安全景觀大道-台東段」的起點。

新池上大橋改建工程全體施工人員，包括公路局南部養護工程分局長陳貴芳(中左)及關山工務段長林進芳(中右)和施工廠商，在公路局副局長林聰利(左4)陪同交通部政務次長伍勝園(左5)前來工區視察時合影。(吳琍君 攝)

公路局南部養護工程分局長陳貴芳表示，「花東縱谷安全景觀大道-台東段」北起台東縣界、南迄台東市綠色隧道，預計2031年全線完工通車。屆時藉由部分路段截彎取直甚至改行外環道後，原長51公里的路線可望縮短5公里；路幅也將從南、北向單行的雙車道拓寬為南、北向雙行的四車道，除了避免過去民眾為了超車發生危險，行車速度也可望從60公里提升到70公里，旅行時間更可望從2小時縮短到1小時半，節省30分鐘車程。

不僅如此，「花東縱谷安全景觀大道-台東段」還將增設慢車道，串連整個環島自行車網；新池上大橋甚至在南、北向各增設一條1米5寬的人行道，讓原本南下線和北上線各寬8.5米的路幅一舉拓寬到各13米。







站在新池上大橋工區即可遠眺卑南溪與中央山脈的山雲變幻。(吳琍君 攝)

陳貴芳指出，池上大橋行經卑南溪畔的伯朗大道，遠眺即可看到馳名的「金城武樹」，每逢秋收季節，一片金黃色的稻浪隨風搖曳，美不勝收。而完工後的新池上大橋除了長度不變，仍維持860公尺外，從河床到橋面的高度也提高到18米，橋梁耐震度則從過去的4弱提升到抗5強，橋墩更從過去的24墩減少到9墩，讓跨徑大增至75-123公尺。換言之，新池上大橋最重要的特色就是「高大美」或「高大壯」。陳貴芳說：『(原音)未來池上大橋改建完之後，比原來的橋高出2.6公尺，另外就是原來跨徑每一墩都是38公尺，那新的跨徑最長到123公尺，是原來的3-4倍，整個通洪斷面更大、更高。那高有什麼好處呢？我們常講說「整個池上的美，只有雲知道」，未來行經這裡的車輛其實就可以眺望整個平原，非常漂亮！這就是這件工程的特色之一。未來還有人行道、人本的考量；另外就是整個橋梁安全係數都有提升，讓整個橋梁結構、人員、行車更安全。』

不過，陳貴芳也坦言，花東近2年先後歷經了7個颱風的侵襲與豪雨沖刷，導致施工廠商不斷加大力道趕工，而且為了確保原有的行車不中斷，新池上大橋只能採取半半施工的方式，也就是先拆除北上線橋梁，保留南下線通行，待北上線完工後，再拆除南下線，改行新的北上線。目前預計新北上線在明年1月、農曆春節前即可完工通車，至於新南下線，則預計2027年3月完工。

山里高架橋 見證花東鐵路雙軌化的艱辛與挑戰

除了公路建設，花東鐵路雙軌化則是一段更加艱辛漫長的歷程。

從池上繼續往南，沿著台9線走，經過關山、鹿野和鹿野溪之後，往東切進一段蜿蜒、狹小又脆弱的鄉道，沿途還不斷出現大片陡峭的山林被豪雨沖刷成黃土高坡的場景後，終於來到「山里」。是的，這就是作家劉克襄筆下那座「傳說中，到不了的火車站」所在地，但這不是只有貓狗駐守的寂寞小站，而是今年9月下旬才發生樺加沙颱風落石導致一列新自強號EMU3000車頭撞毀的台鐵山里段、旁邊的「山里高架橋」工區，這也是花東鐵路雙軌化的關鍵工程。







正在施工中的「山里高架橋」與運行中的台鐵山里段相鄰，但往外移了30-100公尺以上，如此一來，即使發生邊坡滑動，也不會影響到高架橋的行車安全。(鐵道局提供)

鐵道局長楊正君表示，花東鐵路北起花蓮站，南迄知本站，全長162.5公里，其中還有7成的路段尚未完成雙軌化，而這112.6公里的雙軌化工程將分6個區段施工，其中4個區段已發包施作，還有2個區段須待修正計畫核定後才能辦理。整體工程包含12處曲線以及29座主要橋梁的改善。他說：『(原音)我們整個花東有很重要一個工程手段，就是要把原來現在火車走在地面上的路堤改成高架橋，那橋梁的結構還有行車的安全等等，相對於路堤來講，都是提升非常多的。然後曲線的改善，我們總共改善12處，所以這些重大的橋梁對我們來說，都是非常重要的改善手段；換句話說，這個是很多年以前的鐵路基礎設施，但是我們現在透過比較先進的工程技術，把它改善為更有韌性、然後安全標準更高的一條鐵路，就不會擔心邊坡掉下來或者是淹水的情況。』

不過，鐵道局東部工程分局第一工務段長陳德煥指出，花東雙軌化僅關山到山里這一區段就長達21.8公里，超越桃園鐵路地下化的18公里以及台南鐵路地下化的11公里；加上整個花東地區從北到南共有8條斷層，其中，台東就有池上斷層、鹿野斷層以及去年底才公告的新斷層、也就是目前山里高架橋所在的「利吉斷層」。因此，鐵道局透過3道防落橋機制，將橋梁的帽梁加大、加固到可抗6級震度的強度。

此外，為了避開高風險邊坡滑動區的落石，鐵道局也將「山里高架橋」的線型外移了30-100公尺以上，並將蜿蜒的曲線半徑一律調高到1千公尺，如此即使發生邊坡滑動，也絕對不會影響到山里高架橋，同時列車也可提速2分鐘，並降低未來的維修成本。







施工中的「山里高架橋」位於去年底才公告的利吉斷層上，鐵道局隨即透過3道防落橋機制，將橋梁的帽梁加大、加固到可抗6級震度的強度。(吳琍君 攝)

問題是，花東地處偏遠，光是要將許多重型機具與鋼軌運到工地就是一大挑戰；加上為了兼顧台鐵列車正常運行和夜間養護，整個臨軌工程只能壓縮到3、4個小時。陳德煥說：『(原音)在臨軌作業部分，我們整個夜間的施工佔了51%。從整個出工開始，我們必須要辦前置的調查與檢查作業之外，配合台鐵的夜間養護時間帶，整個實際上可以工作的時間就是3-4個小時。同時，我們也要考量到整個夜間的工作是不是能順利完成，達成隔天台鐵的第一班車可以發出。所以整個工率只能佔一般公路二分之一到三分之一左右。』

另一大困難則是工區除了位處利吉活動斷層上，還地處低漥，連隔壁的農田地勢都比工地的基礎工程高，導致颱風豪雨來襲時，只能不斷承受滾滾而下的泥流。陳德煥說：『(原音)整個這個地方是一個低窪地，農地就是比我們的高，所以只要下大雨，它就灌到我的基礎裡面。當颱風到的時候，除了平地的降雨之外，山區的排水也是往我們下游端的工區排覆，所以這對整個工程進度影響是相當地嚴重。那近幾年的風災，颱風大部分是東部來，其實由南部來的我們也沒閃過。那配合整個海警發布的時候，我們就必須要辦理機具的撤離，一直到整個颱風過後、災後整個復舊，這個時間是相當地漫長，所以這也是影響我們的工作時間相當地多。』



鐵道局長楊正君(左5)陪同交通部政次伍勝園(左6)視察施工中的「山里高架橋」時，與鐵道局東部工程分局長黃鳳岡(右4)領導的第一工務段同仁和施工廠商合影。(吳琍君 攝)

近2年，工區歷經10次颱風豪雨和西南氣流的襲擊，原訂2027年底完成雙軌化通車的期程因此被迫延宕至2029-2030年。其中4個施作中的區段僅有台東-知本可望如期於2027年底完工通車，其餘3個區段都將延後到2029年才能完工，尚未發包的2個區段則希望在2030年完成，達到花東全線雙軌化的目標。

南迴車站 幸福的回家路 甜蜜的成家史

從山里小站往南，過了台東站之後，下一站就到康樂站，這也是南迴鐵路的起點，從此一路往下，經過知本、太麻里、金崙、大武後，再向西穿越台灣尾，就到了屏東的內獅、加祿、佳冬和南州，形成台灣環島鐵路的最後一環，這也是行政院正要大力推動的觀光旗艦計畫「微笑南灣」的交通動脈。

事實上，2020年南迴鐵路完成電氣化通車後，鐵道局隨即在隔年啟動車站美學與功能提升計畫，其中，台東的5個車站預計今年底就會如期完成，可望成為地方發展的觀光門戶。



鐵道局東部工程分局長黃鳳岡說明大武車站的改建工程，同時回憶這裡曾是過去興建南迴鐵路時的重要基地。(吳琍君 攝)

鐵道局東工分局長黃鳳岡指著正在進行收尾工程的大武車站表示，1992年落成的舊站原本就依山傍海、鑲嵌在半山腰，新站配合周邊的植栽，延續大武山的綠意，再將前方整理成一個可以休憩的小公園，讓當地的居民都樂以為車站成了一處隱身山林的圖書館。



全新的大武車站彷彿成了一處隱身山林的圖書館。(吳琍君 攝)

一路從宜蘭雪山隧道做到蘇花改工程，再從南迴鐵路電氣化做到花東雙軌化工程的黃鳳岡，也回憶了一段他在大武車站的故事。黃鳳岡說：『(原音)在(民國)108年我們南迴鐵路電氣化的時候，這邊是一個最重要的基地。在那時候，每一天晚上會集結超過100個人在這裡做夜間施工，因為南迴鐵路那時候只有單軌，那我們要做電氣化啦、土建啦、軌道甚麼，白天統統不能做。那時候我們也協調台鐵從(晚間)7時、就截短行駛的方式，所以7點鐘開始，這邊集結了差不多100多個人，所有的承商、監造、然後我們工務段的人都在這邊，在那個階段是夜間施工的人比白天還多，然後我們如期地完成電氣化的工程。』



鐵道局長楊正君(右4)陪同交通部政次伍勝園(右5)視察即將收尾的大武車站改建工程，並與施工人員合影。(吳琍君 攝)

不僅如此，由於整條南迴線都坐落在山海間，既未鄰近台9線，也未經過原民部落中心，十分荒涼。因此，當初施工時首要任務就是興建員工宿舍，先解決工程人員的住宿問題後，才有辦法讓工程人員全心投入南迴的建設。

此外，由於交通不便，工務段的同仁幾乎都是採用「積假」的方式返家，例如每個月只休1次，但一次休4、5天；只是家住北部的同仁，光是來回車程就要扣掉2天。換言之，以黃鳳岡為例，家住台北的他，每個月夫妻相聚的時間只剩2、3天。也因此，工務段同仁彼此之間的感情都遠勝過家人，甚至還因此促成了33對年輕佳偶。黃鳳岡說：『(原音)這時候「好山好水好無聊，猴子山羌比人多」。我們真的回家非常、非常地難，就平時這個工作的情感，後面才會有這個南迴鐵路、南迴公路也有改建哪，才讓這個回家的路比較方便一點點。』



全新的知本車站以斜屋頂木構造型，營造森林與溫泉的休憩旅遊氛圍。(吳琍君 攝)

看著全新的知本車站以斜屋頂木構造型營造森林與溫泉的休憩旅遊氛圍；太麻里車站也結合太麻里盛產的金針花意象，將月台的遮雨棚設計成金針花造型，並呼應站前太平洋的海藍色調，讓這裡成了婚紗攝影取景的勝地，站前廣場更成了觀海和看日出的最佳據點，旁邊甚至有類似日本動漫「灌籃高手」主角櫻木花道在臨海平交道前看見赤木晴子的場景，變成旅客打卡的熱點，讓「微笑南灣」果真成了旅人幸福與甜蜜的代名詞。







全新的太麻里車站結合當地盛產的金針花意象，將月台的遮雨棚設計成金針花造型，並呼應站前太平洋的海藍色調，讓這裡成了婚紗攝影取景的勝地。(吳琍君 攝)







即將改建完成的太麻里站前廣場成了觀海和看日出的最佳據點。(吳琍君 攝)



太麻里站旁有類似日本動漫「灌籃高手」主角櫻木花道在臨海平交道前看見赤木晴子的場景，成為旅客打卡的熱點。交通部政次伍勝園(中)也在鐵道局長楊正君(右)和鐵道局東部工程分局長黃鳳岡(左)陪同下合影留念。(吳琍君 攝)