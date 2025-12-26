改造"閃亮耶誕車"開上路 車主哀怨收"耶誕罰單"

南部中心／陳姵妡、鄧山田 高雄報導

耶誕節當天，有部分民眾為了應景，特地在愛車綁滿燈條，加裝麋鹿角、紅鼻子等裝飾，開車上路就像一棵閃閃發亮的耶誕樹，引起路過民眾搶拍，不過駕駛遭警方攔下，員警先祝他耶誕快樂，緊接著再送他一張罰單，因為裝飾車條已經違法。

高雄車主改造「閃亮耶誕車」開上路 警攔查先祝耶誕快樂下秒「送禮物」

民眾耶誕節應景，在愛車綁滿燈條觸法，結果駕駛被攔下，員警祝他耶誕快樂後開單。（圖／民視新聞）

耶誕節當天，警方正在巡邏，發現這台閃閃發亮、綑滿燈條的紅車，立即上前示意停下。員警vs.耶誕車車主：「耶誕節快樂，你好，知道不能貼這個齁，知道。」宛如好友般寒暄，再送你一張罰單，因為車主增加車輛燈光設備，會影響他人行車安全，事後車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。耶誕車車主沈先生：「就是他跟我說聖誕快樂的時候，我想說是不是可能攔下來，勸導一下而已結果沒有喔，對強制送了我一個禮物。」其他耶誕車車主小邱：「移動型的耶誕樹，我們要的就是這樣的快樂，自己也是抱著有可能會被開罰，當然是花一點點錢買快樂啊。」

被開罰的車主將過程放上網，樂觀自嘲是全台耶誕車，拿到第一張罰單的人。（圖／民視新聞）

其實耶誕節當天，全台各地有許多車主，為了應景都用心替愛車打扮一番，戴上麋鹿角、紅鼻子，或是在車身上綑滿五顏六色的燈條，宛如一顆行走耶誕樹，甚至還有邀約車聚，一起上街，不過這樣的裝飾行為，其實已經違法。民眾：「這個像是聖誕節氣氛，稍微這樣一天裝扮下來，應該沒有什麼關係，小題大作了。」民眾笑說，想參加耶誕聚會，得把罰單當作入場券，但警方說，不只燈條會被開罰，連大型裝飾也不能隨意加裝。高市警鹽埕分局交通組組長陳英中：「裝設聖誕裝飾，超過規定之寬度及高度，可處新臺幣3000元以上，18000元以下罰鍰，另車輛加裝燈條裝飾，可處新臺幣900元以上，1800元以下罰鍰。」吸睛的耶誕車滿街跑非常應景，白天警方尚可睜隻眼閉隻眼，但晚間上路燈光太亮、裝飾物過大，恐影響他人行車安全，恐怕各位車主，還是得準備預算，買到時髦上路的快樂。

