改革中小學校事會議上路 全教產：不適任調查人員應退場

〔記者林曉雲／台北報導〕教育部改革中小學校事會議上路，全教總後天發動上街抗議要求速廢校事會議，全國教育產業總工會(全教產)今(23)日發聲明也表示，除了要廢除校事會議，教育部應研訂冤案賠償條款，對平反的老師應賠償其名譽損失、精神損失、年終獎金、考核獎金、相關職務加給、兼職行政特休，但也應建立不適任調查人員退場機制。

全教產理事長林蕙蓉表示，一個老師在學校服務2、30年，付出青春與熱情，最珍惜的就是名譽，但一個濫訴、一場校事會議就讓老師一世英名毀於一旦，調查期間2到4個月的身心煎熬，若因案停聘最後調查不成立，教師期間所受的相關損失，如名譽損失、精神損失等，教育部雖然擬修正「教師法」和「教師待遇條例」，卻還要考慮「公教衡平」，但公務人員並無校事會議，教育部應速提出補償方案。

林蕙蓉指出，調查專業人員只受3天培訓，就要調查一個可能影響教師工作權的案子，任務之重大，調查培訓卻如此草率，對不適任的調查人員，教育部也沒有取消資格的配套措施，呼籲教育部應公布各項統計，包括全國濫訴的數量、全國校事會議成案的數量、全國調查成立後懲處及解聘的數據、全國不成立的數量、全國經過半年來開校事會議、調查訪談會議及調查報告各級學校總費用、不適任調查人員退場人數等數據，否則就是不斷擴大校事會議爭議戰場、不斷加重基層教師負擔、不斷浪費學校行政資源，不斷耗損學校的教學能量。

