即時中心／高睿鴻報導

憑藉國會多數優勢，國民黨及民眾黨近兩年不斷聯手，接連猛推高爭議政治法案，例如遭判違憲的國會擴權法、憲法訴訟法等；也修了選罷法、公投法，試圖更改選制；多次修正財劃法，讓地方從中央挖走數千億額外財源。不僅如此，兩黨今（30）日還趕在立法院本會期最後1天，繼續「清倉」剩餘的高爭議法案，修《衛廣法》（中天條款）、助理費除罪、為藍營解套不當黨產條例等；對此，民進黨發言人李坤城回應了。

針對在野黨立院會期最後一日的表現，李坤城憤怒譴責，藍白聯手強推多項爭議法案，不僅濫用立法權，凌駕司法獨立審判，更讓過往的改革成果大倒退。他痛批，這無疑是國會史上最黑暗的一天，更是藍白在農曆年前，送給台灣人民最丟臉的大禮。

廣告 廣告

快新聞／改革成果全沒了！中天復台、黨產解凍、助理費除罪 民進黨悲痛發聲

國民黨立委牛煦庭奮力為「助理費修法」案辯護。（圖／翻攝自國會頻道YouTube）

李坤城指出，藍白陣營無視程序正義，先是丟包行政院版本的軍購特別條例、並強行將民眾黨版本付委，還另透過修改黨產條例、中天條款，讓轉型正義與媒體改革徹底走回頭路。他嚴厲批評，國會殿堂如今已淪為特定政黨自肥、漂白貪污的工具，趕在歲末年終，強行闖關私利法案，簡直視法治如無物，令人不齒。

李坤城繼續開嗆，本屆的國會可說「正事不做、只顧政爭」，竟創下史上首次總預算一毛未審的荒謬紀錄。他批評，在野黨一方面惡意延長會期、一方面卻癱瘓關乎民生的國家預算，這不僅是嚴重失職，更是徹底背叛選民的託付，使國會運作徹底失靈。

李坤城無奈表示，人民的眼睛是雪亮的，在野黨種種倒行逆施的行徑，終將受到民意制裁。他也呼籲藍白陣營「回頭是岸」，民進黨則將堅定捍衛民主價值，絕不容許國會淪為無法無天的政治秀場。

原文出處：快新聞／改革成果全沒了！中天復台、黨產解凍、助理費除罪 民進黨怒批丟臉

更多民視新聞報導

澎湖綠委竟揚言退黨！憂同黨縣長「這政見」恐跳票 要求政院介入

脫黨選新竹縣長？徐欣瑩撂狠話了 竟嗆：不接受黨內不公體制束縛

震碎三觀！藍白竟真的通過「助理費除罪」 顏寬恒、高虹安有望解套

