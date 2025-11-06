改革新北耶誕城？蘇巧慧：板橋人在意交通大打結

蘇巧慧說，新北耶誕城已經舉辦14年，板橋人最在意的就是交通都是大打結。 圖：翻攝自蘇巧慧臉書

新北歡樂耶誕城交通困擾板橋居民多年。對此，將代表民進黨參選新北市長的立委蘇巧慧今（6）日表示，板橋人最在意的就是在舉辦期間交通大打結。她說，她會用新又有活力的觀念，重新思考整個活動，包括在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

民進黨選對會昨下午開會，發言人吳崢表示，選對會一致決議將向中執會建議，新北市徵召蘇巧慧參選2026新北市長選舉，具體徵召提名等待中執會確認。

針對新北市長潛在對手，如民眾黨主席黃國昌、台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然等，蘇巧慧今在立法院受訪表示，大家都在爭取服務全新北市民的機會，面試官就是全新北市民。她說，她準備很久，也已經準備好，面對藍白合後的對手。

蘇巧慧指出，她的團隊態度最新、觀念最新、執行力最強，並把這樣的差異呈現在新北市民的面前，讓民眾選擇應該是怎樣的人選帶領新北這座城市。她會用最好、最積極的態度來爭取全新北市民的認同。

談及新北歡樂耶誕城，蘇巧慧坦言，耶誕城已經舉辦14年，板橋人最在意的就是在舉辦期間交通大打結，若舉辦期間愈來愈長，當然市民的反應也就愈來愈大。她說，她的團隊是新的，在設計感、執行力也都和過往有所差異，所以她會用新又有活力的觀念，重新思考整個活動，包括在地經濟、交通運輸，甚至活動意涵，她希望能創造一個讓新北人認同、讓外地人喜愛的活動。

至於是否和民進黨前秘書長林右昌通電話，蘇巧慧則說，她昨天有打電話，但可能對方在以色列，所以沒接到。她說，林這段期間在美、日、以色列進行許多參訪，也帶回來很多新的觀念，雙方會在不同崗位上為台灣一起努力，未來也會繼續請教林，並與所有新北市議員一起贏得2026的勝利。

