改革森林法補歷史帳！林岱樺：嚴格認定82年前住戶 讓真正長住民終於有家可歸

▲改革森林法 林岱樺怒揭「制度讓人住一輩子卻永遠違規」：住民不能再被國家遺忘！

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】立法委員林岱樺今（27）日在立法院經濟委員會指出，台灣山區居民長年因地籍資料缺漏與制度不完善，被劃為「違規占用」而面臨拆屋、移送等危機，凸顯現行法制忽略歷史住民存在的重大問題。林岱樺表示，《森林法》第八條之一的增訂，並非替新違章開後門，而是處理國家對山區住民長期拖欠的歷史帳，讓真正的歷史長住戶在不破壞保育的前提下獲得合法與穩定的居住權。

制度門越收越窄 居民卻始終在門外

林岱樺指出，政府自民國58年起以航照圖認定既有居住與使用並啟動補辦，但歷經四次補辦作業，案件通過率卻始終偏低。例如97年補辦案中約6,200件申報，最終僅684件通過，意味著大量世居居民在制度演變過程中被排除在法律保障之外。「在林務機關電腦裡，它叫林班地；在居民記憶裡，它叫家。」林岱樺表示，只要沒有法律補正，這些家庭會永遠被貼上「違規占用者」的標籤，卻得不到應有的權利承認。

依照條文內容，只有在民國82年7月21日前已有實際居住使用事實者，並提出戶籍、房屋稅、水電證明、四鄰證明、法院判決、林保署列冊資料或政府當年圖資等客觀證據，且補繳歷年使用補償金後，始得承租。她強調，這是一套嚴格、可稽核、可追蹤的制度，時點明確、證據明確、責任明確，並不涉及全面合法化。

避免「邊修法、邊拆屋」 林岱樺提三項配套要求

為使條文真正落地，林岱樺於質詢中提出三項具體要求，請行政院與農業部主動執行：(一)暫緩強制拆除與刑事移送：凡初步認定符合「82年前居住使用」條件者，修法與施行細則完成前不得拆屋。(二) 三個月內完成全國盤點並公開圖資：防止黑箱或選擇性執法。(三)六個月內完成施行細則：明確規範證明文件、審查流程、審查時限、例外排除、行政救濟與居民參與。

林岱樺表示，只有制度完整且透明，人民的權利才能真正被保障。

農業部表示：持續與委員溝通，土地正義仍然會持續注重。國產署沒有清理、林保署有清理，以至於無法就地合法。召委陳亭妃裁示，除航測圖外，予以再補強。以保障我們長期居住於林區的民眾，居住正義。

林岱樺：山裡的人，不應永遠站在制度門外

林岱樺強調，總統賴清德已重啟公地放領，協助1976年前合法承租並持續農用者承購土地；同樣精神也應納入國有林地的歷史住民。「在161萬公頃國有林地裡，不只有樹，也有一代又一代住在那裡的人。同一個家庭，在地籍上可以被叫做占用戶，在國家的記憶裡，應該永遠叫做國民。」她表示，修法目的並非犧牲森林保育，而是維持保育前提下，承認山區居民的法律地位，讓台灣的森林政策既能保護山、也能保護人。（圖╱林岱樺立委國會辦公室提供）