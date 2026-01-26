改革淪口號 民進黨別再雙標

民進黨執政後，政府組織不斷膨脹，盤點新設單位近40個。圖為民國108年文化內容策進院舉行揭牌典禮。（本報資料照片）

民進黨執政近10年，政府組織無節制膨脹、新設部會與任務編組，憑空造出職位安插政務官，一如過去在野時高喊廢除監察院、上台後卻死抓不放，同樣是捨不得可用來政治酬庸的監委職位，如此「在野喊廢、在位抓權」的髮夾彎行徑，不僅讓改革淪為空洞口號，也毀了民主政治最基本的信任基礎。

綠營執政後，政府組織不斷膨脹，從中央部會調整、署級機關成立，到各式任務編組與行政法人，數量持續增加，盤點新設單位近40個，還有許多不受國會監督的行政法人。

廣告 廣告

更嚴重的是，這些「黑機關」、「爽缺」一旦擴增，未來恐怕想減也減不了，許多單位任務模糊、權責重疊，退場機制卻付之闕如，組織一旦成立，預算年年編列、人力層層加碼，民進黨當年批評國民黨政府臃腫低效的論述，如今正好用在自己身上。

另外一個典型「換位子換腦袋」的例子，就是監察院。民進黨在野時批評監察權虛化、功能不彰，上台後卻緊抓著監察院不放，院長陳菊上任前自我期許要當「末代監察院長」，修憲後就光榮離開，結果因病請假1年仍穩穩在位，綠營不僅未推動實質改革，還將其視為政治布局的一環，可見部會機關是否需要存在，與憲政理念絲毫無關，僅僅取決於職位的安排權是否操之在我。這種「選擇性改革」，正是人民最反感的雙標政治。

民進黨執政以來，已將因人設事、時空背景不同視為理所當然，過去說一套、現在做一套早就臉不紅、氣不喘，組織改造本應走向精簡化，結果整個政府卻是愈來愈虛胖，如今只能期盼有朝一日政黨輪替真能打破利益結構，各機關該併就併、能砍則砍，否則公部門行政效率永難提升。