改革第一步！醫院評鑑4年→6年「常態監測」 石崇良：非大拜拜模式

衛福部近日公告，醫院評鑑合格效期將由原本4年延長為6年，並回溯至2023年受評合格醫院，預計於今年底完成整體配套措施，2029年啟動評鑑新制。對此，衛福部長石崇良今（28）日表示，此舉是因應醫院評鑑制度改革所需，先行延長效期，期間將同步優化資訊系統、建立常態性監測指標，以減少不必要的文書作業。

石崇良今日出席衛生福利部「高算力中心暨跨國聯邦學習平台」啟動大會，會前接受媒體聯訪時說明，過去醫院評鑑原則上以4年一輪為基準，新冠疫情期間曾因防疫需求延長評鑑效期，但並非完全停擺，而是由委託單位醫策會因應環境調整方式，改以「輔導訪視」進行查核，例如強化專責病房或院內動線，協助醫院提升整體應變能力。他指出，雖然當時未採用過去制式、被形容為「大拜拜式」的評鑑模式，但從結果來看，疫情期間醫院表現反而更好，院內感染等關鍵指標明顯下降。

石崇良表示，基於上述經驗，衛福部認為評鑑改革必須朝「減少文書、避免流於形式」的方向前進，因此需要一段過渡期進行內容與作法調整，評鑑合格效期先行延長至6年。他強調，但是這六年期間並非什麼都不做。現行醫院評鑑作業仍會持續進行，延長後的6年效期自2023年起算，下一輪評鑑將於2029年辦理；在2027至2028年間，衛福部將推動評鑑制度改革，導入試評機制，包括資訊系統建置與優化，以及常態性監測指標的建立，逐步將過去需耗時2至3天的實地評鑑，轉型為日常品質監測，避免人力時間耗損。

石崇良也坦言，這是一段過渡期設計，未來制度正式上路後，評鑑效期不一定一律為6年，將視醫院監測指標表現彈性調整。表現良好的醫院，可能僅需透過指標監測，6年後再接受評鑑；若是「低空飛過」或顯示風險的醫院，則會啟動「期中輔導」或加強「追蹤評鑑」，採取更具彈性的多元管理方式。

