改革糧食券 美國農業部要把錢直接交給農民

美國農業部（USDA）正積極推動被內部形容為「已經失控」的SNAP補充營養援助計畫（俗稱糧食券）重大改革，目標要把數百億美元的營養預算大幅轉向更健康、且由美國本土生產的農產品，包括新鮮水果、蔬菜、特用作物與優質蛋白質來源。



農業部長布魯克．羅林斯（Brooke Rollins）11月26日公開表示，這波改革是衛生與公共服務部長小羅伯特．甘迺迪（Robert F. Kennedy Jr.）強力推動的「讓美國再次健康」（Make America Healthy Again, MAHA）運動核心項目之一。她強調，農業部將重新調整食品採購方向，優先支持美國農民。

全面清查並嚴打計畫內詐欺與濫用行為



羅林斯指出：「我們正在改變食品採購方式，真正把錢花在美國農民身上。明年初會陸續推出更多具體措施。」

廣告 廣告

根據農業部資料，目前該部每天在16項聯邦營養計畫（包含學校午餐、食物銀行等）總計支出約4億美元（約新台幣130億元）。未來這筆龐大資金將更大幅度用於採購美國本土種植的水果、蔬菜與特用作物，直接納入學校營養午餐計畫與各地食物銀行，同時減少高糖、高油加工食品的補助比例，盼能有效降低國人慢性疾病發生率。

SNAP計畫最近一次因聯邦政府停擺危機而備受關注，當時糧食券資金一度面臨斷炊風險。危機過後，農業部已承諾全面清查並嚴打計畫內詐欺與濫用行為，並要求所有領取者重新申請資格，以確保資源真正用在需要的人身上。

另一方面，羅林斯也證實，農業部正與財政部長史考特．貝森特（Scott Bessent）密集協商，即將推出針對農民的「過渡性財政支持方案」（bridge package）。這項緊急金援措施預計在未來幾天內公布細節。

美國農民正面臨極大財務壓力



羅林斯強調：「這只是過渡措施，讓我們撐到明年，絕對兌現總統『不拋下任何一位農民』的承諾。」她表示，目前美國農民正面臨極大財務壓力，銀行催款已讓許多人喘不過氣，農業部必須立刻提供確定性。

「對正在規劃2026年種植的農民來說，他們現在就急需這筆錢。」羅林斯說：「這幾年對美國農民來說，真的非常、非常難熬。」



責任編輯：許詠翔



更多風傳媒報導

