改「歡樂時光」上門 食客消費降級只點開胃菜 不點主菜

由於對生活負擔能力的擔憂日益加劇，全美餐飲業也受到衝擊，對價格敏感的消費者正轉往餐廳的「歡樂時光」(Happy Hour)時段用餐，並傾向點開胃菜而非主菜。

根據紐約郵報(New York Post)報導，上個月，密蘇里州堪薩斯市的行銷主管格丁(Ryan Gerding)與妻子提早到當地的Martin City Brewery用餐，他們一起點了肉丸小漢堡(meatball sliders)、椒鹽捲餅塊與雞翅，再搭配一張「買一送一啤酒券」及一杯調酒，帳單總金額為51.31元，遠低於他們一般晚餐約75元的花費。

格丁表示，「我們更常這樣吃，是因為『歡樂時光』價格較低，而且開胃菜比主菜便宜。」他補充，「當我們在酒吧時，有時早在下午4點，我們很驚訝地看到店裡座無虛席。」

根據餐飲採購平台Buyers Edge Platform數據，今年截至8月，全美開胃菜銷量暴增20%，遠超過以往個位數的成長幅度，過去平均成長約3%的主菜銷量則停滯不前。對此，該平台副總裁吉姆·帕扎內塞(Jim Pazzanese)表示，「一開始我們還以為20%的增幅是系統出錯，因為過往來看，在這個成長幅度通常相當溫和的行業中，我們從未見過如此幅度的上漲。」

該平台指出，主菜銷售滑落與今年肉類價格飆升有關，相較之下，莫札瑞拉起司條(Mozzarella Sticks)、酸黃瓜脆片、春捲、起司凝乳(cheese curds)、墨西哥辣椒鑲乳酪起司(Jalapeno poppers)和起司塊等開胃菜的需求則出現大增。

就連高檔牛排館也被迫調整策略。在紐約曼哈頓與皇后區分別經營「傑克大叔牛排館」(Uncle Jack's Steakhouses)的老板迪格爾(Willie Degel)表示，約有15%顧客以開胃菜取代主菜或選擇一起分享。曾主持美食頻道(Food Network)實境節目「Restaurant Stakeout」的迪格爾說，今年在牛肉價格高漲的情況下，漢堡與三明治的需求明顯上升，因此店內菜單已擴增至五種選項。

例如「大傑克漢堡」(Big Jack Burger)和「黑松露漢堡」(Black Truffle Burger)的售價分別為29至39元，而且包含薯條。相較之下，牛排的價格則包含一份95元的帶骨肋眼牛排，以及一份165元的雙人份紅屋牛排。他說：「毫無疑問，我們賣出更多漢堡和牛排三明治，這帶動了來客量。」

