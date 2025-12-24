改「當天來回」快閃雙城論壇 蔣萬安：維持市政交流

台北市 / 綜合報導

因應北市發生無差別攻擊事件，台北市長蔣萬安決定縮短原本2天的 上海 雙城論壇行程，改在28日當天快閃主論壇；但現在也傳出，上海方多次配合北市府調整行程，就是希望蔣萬安能發表「友中言論」，對此國民黨議員幫忙緩頰，蔣萬安支持「友中」，但不會發表「親中」言論。

主持人(2023.8.30)：「握手合影，我們共同紀念這一刻。」台北市長蔣萬安和中國上海市長龔正，台上一同自拍留念，雙城論壇原定9月登場，卻因為MOU簽訂問題延至12月27和28日舉行，如今更因為北市發生隨機攻擊事件，蔣萬安再更改行程僅快閃出席28日上午的主論壇。

台北市長蔣萬安：「這一次也是因應1219事件發生之後，接下來台北市各項大型活動，確保各項的維安部署到位，所以這一次為期兩天的雙城論壇活動，就是出席28日上午的主論壇。」

蔣萬安強調雙城論壇已經舉辦15年，還是希望能在行程縮減的情況下維持市政交流，副市長林奕華指出，上海方也表示充分理解，而這次上海多次配合北市府調整行程，傳出除了是因為中方不想中斷僅存的兩岸交流，更因為蔣萬安是國民黨的明日之星，更有議員透露，上海方還希望能依循，前總統馬英九和前台北市長柯文哲的往例，讓蔣萬安提出「友中」言論。

台北市議員(民)陳賢蔚：「中共沒有釋出善意之前，其實雙城論壇是不應該舉辦的，如果他在這個時候又昧於台灣主流民意的感受，去發表友中的言論，我認為他跟主流民意是背道而行。」

台北市議員(國)曾獻瑩：「我覺得蔣萬安不會啦，他不會像講得那麼所謂的親中，但是友中，就是對中國大陸那邊友善，我想是會的，因為他去行動本身就表達了希望交流。」

國民黨議員替市長緩頰，實際上這回也並未安排，市長和國台辦主任宋濤會面，北市府將行程完全定調為市政交流，似乎也是為了阻擋外界質疑聲浪。

