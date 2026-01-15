攻伊前兆？美撤中東基地人員

伊朗發生反政府抗議，一群學生在英國大使館前焚燒美國和以色列國旗。（路透）

本報綜合外電報導

美國官員當地時間十四日指出，美國正從中東基地撤離部分人員。一名伊朗高階官員表示，德黑蘭已對鄰國示警，若美國對伊朗發動攻擊，伊朗將針對美國在中東基地進行報復。

伊朗國營電視台並播出一個片段，顯示川普二０二四年在賓州城市巴特勒造勢險遭槍殺的畫面，並附上文字聲稱「這次子彈不會飛偏」。

美國總統川普則語調放軟，稱伊朗政府似乎已停止殺害示威者，他正對這場危機採取觀望態度。與此同時，美方已將部分非必要人員撤離位於卡達的烏代德空軍基地，林肯號航艦打擊群則從南海轉赴中東。

在伊朗領導階層試圖平息嚴重的國內動亂之際，德黑蘭正尋求嚇阻川普多次揚言要為反政府示威者出手干預。一名要求匿名的美國官員表示，由於中東緊張情勢升高，美國正採取預防措施自關鍵基地撤離部分人員。

川普未排除採取軍事行動的可能性，稱「我們將觀察整個進程」，並表示美國政府已收到伊朗「非常好的聲明」。

伊朗因緊張情勢升高暫時關閉空域。根據十五凌晨發布的官方航空通告，除事先取得許可的國際民航入出境航班外，其餘航班一律禁止。