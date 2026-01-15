攻伊最後關頭急踩煞車? 爆川普臨時叫停空襲行動 要等到「這時候」.....
[Newtalk新聞] 美國總統川普於當地時間 14 日晚間親自介入，叫停原定對伊朗的軍事打擊行動。此舉導致伊朗在關閉領空後重新開放，並向防空部隊下達命令，可對任何未經識別進入領空的飛機開火。事件源於川普顧問未能保證軍事行動能導致伊朗政權垮台，且美軍可能無法有效應對伊朗的大規模報復。
根據以色列媒體《Walla》軍事分析師阿米爾．博博特（Amir Bohbot）的報導，川普在昨夜最後階段取消了這項計畫。與此同時，伊朗《塔斯尼姆》（Tasnim）通訊社引述接近伊斯蘭革命衛隊的消息指出，伊朗防空指揮部已接獲命令，可立即對任何未事先識別即進入該國空域的飛機開火。
美國的軍事行動原已進入執行階段，從阿爾烏代德（Al Udeid）空軍基地緊急起飛的軍事資產被下令返航並保持待命狀態。消息指出，任務在執行前數分鐘被取消。川普向其顧問表示，他只會批准那些能對伊朗政權造成決定性打擊的行動。然而，官員們無法保證空襲會導致伊朗政權迅速垮台，並警告美國在該地區可能沒有足夠的軍事資產來應對伊朗的重大報復行動。
這項消息迅速影響金融市場，據 X 帳號「Rumoreconomy」引用美國《全國廣播公司》（NBC）的報導指出，美國近期不會對伊朗採取行動，原因正是顧問無法保證伊朗政權會迅速垮台。該消息公布後，黃金價格在亞洲交易時段短線下跌，一度跌破每盎司 4,600 美元關口。該貼文強調，金融市場對美軍是否打擊伊朗最為敏感，並猜測此類事件通常發生在週末。
伊朗方面在局勢緩和後重新開放了其空域，但同時透過《塔斯尼姆》通訊社發布了強硬的防空命令，顯示其處於高度警戒狀態。整個事件從計畫行動到突然取消，反映出美國對伊朗政策的高度不確定性與潛在軍事衝突的複雜性，也凸顯了地緣政治風險對全球金融市場的即時影響。目前，該區域情勢仍處於緊張但暫緩的狀態，後續發展將持續受到國際社會關注。
