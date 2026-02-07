攻克卵巢癌！科學家揭「癌細胞擴散關鍵機制」 有望阻斷致命進程

科學家近日指出卵巢癌迅速擴散的關鍵原因，並指出未來可能透過新療法阻止其擴散，為這種高致死率癌症的治療帶來新希望。（示意圖／翻攝自pixabay）

科學家近日指出卵巢癌迅速擴散的關鍵原因，並指出未來可能透過新療法阻止其擴散，為這種高致死率癌症的治療帶來新希望。

根據外媒報導，卵巢癌被視為最致命的婦科癌症之一。據美國癌症協會（ACS）統計，今年預計將有約2萬1000名女性確診卵巢癌，約1萬2450人因此死亡。目前約有24萬3000名女性正與此病奮戰。女性一生罹患卵巢癌的風險約為90分之1，整體五年存活率約為50%；若癌症已擴散，存活率更降至32%。

卵巢癌死亡人數高居第六位

儘管卵巢癌在女性癌症中僅是排名第15位常見癌症，但死亡人數卻高居第六位，僅次於肺癌、乳癌、胰臟癌、結直腸癌與子宮癌。美國國家癌症研究所指出，卵巢癌約佔所有癌症病例的1%，卻佔癌症死亡人數的2%。

卵巢癌致命原因

卵巢癌致命的主因之一，是症狀早期往往輕微且不具特異性，患者多在疾病擴散後才被診斷，治療難度隨之大幅增加。長期以來，科學界尚未完全理解其快速擴散的原因。

卵巢癌細胞擴散關鍵機制

日本名古屋大學研究團隊近日在《科學進展》（Science Advances）發表研究，揭示卵巢癌細胞擴散的關鍵機制。研究人員發現，卵巢癌細胞會「招募」原本覆蓋腹腔內壁的間皮細胞，與其融合形成「混合球」。約有60%的癌細胞球內含間皮細胞。與單獨存在的癌細胞相比，這些混合細胞團塊擴散距離更遠，且對化療的抵抗力更強。

廣告 廣告

研究顯示，當癌細胞從原發腫瘤脫落後，會進入腹腔液中並隨體液流動。隨著人體呼吸與活動，腹腔液在腹腔內循環，將癌細胞帶往不同部位。癌細胞與間皮細胞融合後，會釋放名為TGF-β1的蛋白質，使間皮細胞產生刺狀結構，進而切割並侵入周邊組織，加速癌症擴散。這種擴散方式與乳癌或肺癌不同，後者通常經由血管與血液循環轉移至遠端器官；卵巢癌則主要在腹腔內擴散，幾乎避開血液循環系統。

研究主要作者、婦科腫瘤學研究員宇野要博士表示，癌細胞僅需極少的基因與分子變化，即可利用間皮細胞形成的通道進行遷移。他透露，曾有一名病患在篩檢正常後僅三個月便確診卵巢癌，最終不幸病逝，這促使他深入研究卵巢癌快速擴散的機制。

目前多數化療藥物針對癌細胞本身

研究團隊指出，目前多數化療藥物主要針對癌細胞本身，卻忽略了間皮細胞在腫瘤擴散中的角色。未來治療策略或可透過阻斷TGF-β1蛋白，或抑制癌細胞與間皮細胞的融合，來減緩疾病進展。

此外，研究也顯示，監測患者腹腔液中的細胞團塊，可能有助於預測病情惡化與治療反應，為臨床評估提供新工具。儘管卵巢癌的發病率與死亡率近年來呈下降趨勢，專家認為這與口服避孕藥使用增加、更年期荷爾蒙治療減少，以及篩檢與治療技術進步有關，但晚期診斷仍是重大挑戰。這項研究為理解卵巢癌的侵襲機制提供關鍵線索，也為未來更有效的治療方式開啟新的可能。



回到原文

更多鏡報報導

身價8億人瑞娶看護...鄰居揭2人日常相處：她近期怪怪的

家扶兒「4千元愛心禮券」不見了！家長監視器見1幕傻眼：被撿到花光

結婚6年孕妻突失聯！丈夫找人才知「她一腳踏三船」…網炸鍋：時間管理大師

吳宗憲《大熱門》加入週六戰場！白冰冰席開23桌發百萬紅包 喊話對手「這句話」