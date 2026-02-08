攻克困難食道診斷：臺灣首場Endoflip示範在花蓮慈濟登場

1903台灣胃腸神經與蠕動學會、花蓮慈濟醫院消化系中心合辦的「Endoflip Live Demonstration Workshop」，是台灣首次使用新型功能性管腔成像探頭Endoflip現場實況演示工作坊，全臺消化系專家齊聚一堂。

台灣胃腸神經與蠕動學會、花蓮慈濟醫院消化系中心8日「Endoflip Live Demonstration Workshop」，共有超過全臺十家醫院、醫學中心專家醫師蒞臨觀摩學習。這是臺灣首場EndoFLIP實況操作示範，先進的內視鏡食道功能評估方式，將以科學化數據和不同以往的方式，協助醫師更精確判斷，對有吞嚥困難和胃食道逆流等困難診斷病患，解決長期飽受困擾的難題。

8日全臺醫學中心、醫院等消化系醫師齊聚花蓮慈濟醫院，參加台灣首例功能性管腔成像探頭Endoflip的現場實作演示工作坊。

8日上午，臺灣首場「Endoflip Live Demonstration Workshop」在花蓮慈濟醫院消化系功能檢查室展開，透過視訊在二期講堂連線示範。讓來自臺大醫院、臺北榮民總醫院、土城長庚醫院、三軍總醫院、台北醫學院附設醫院、彰化基督教醫院、臺中榮民總醫院、高雄醫學大學附設醫院、義大醫院等消化系醫師、麻醉科醫師等專家共聚一堂，觀摩研習。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長、花蓮慈濟醫院消化系中心主任陳健麟希望Endoflip可以幫助全臺食道困難診斷的病患。

EndoFLIP 的正式名稱是 Functional Lumen Imaging Probe（功能性管腔成像探頭），臨床上常稱 Endoflip 。這項儀器已在歐美先進國家使用，並已進階至第三代，特色是可以透過多組感測器，利用微弱電流偵測管腔大小改變，同步量測食道內腔的寬度與對應之壓力，並將數據即時轉換為圖形，藉此協助醫師評估食道下括約肌的開口能力與整體蠕動功能狀態。

花蓮慈濟醫院以現場直播的方式讓消化系功能檢查室的即時影像傳送到會場。

亞洲地區除了香港之外，今年，臺灣也將在日本和韓國引進前率先使用，並請香港威爾斯親王醫院Marc Wong醫師介紹特色與原理。過去，進行高解析度食道壓力必須經鼻進行，病人常要忍受檢查過程的不舒服。而EndoFLIP是在病人接受鎮靜胃鏡時一併完成，病人通常不會感到明顯不適，檢查流程多半可在數十分鐘內完成，醫師也可在更從容的狀態下做全面的判斷。

花蓮慈濟醫院消化系中心主任陳健麟醫師(左)與香港威爾斯親王醫院Marc Wong醫師討論Endoflip檢測吞嚥困難病患的操作細節。

8日的「Endoflip Live Demonstration Workshop」，由Marc Wong、擔任台灣胃腸神經與蠕動學會理事長的花蓮慈院消化系中心主任陳健麟、胃腸神經與蠕動醫學科主任雷尉毅、內視鏡進階治療科主任簡錫淵現場示範。

這次接受EndoFLIP實況操作示範的四位病患，其中有三位是長期飽受吞嚥困難障礙所苦，食物常被堆積在食道中，被高度懷疑是賁門食道弛緩不能，但做過一系列完整檢查後，數據皆在正常範圍之內；另一位則是胃食道逆流病患，需進一步確認括約肌功能。

花蓮慈院胃腸神經與蠕動醫學科主任雷尉毅醫師示範第二場的操作演示。

在國外的臨床經驗，對於嗜伊紅性食道炎（Eosinophilic esophagitis）造成食道管壁功能異常的患者，或在接受藥物治療後仍有吞嚥不順的病人EndoFLIP 也能提供進一步釐清。此外，EndoFLIP可確認食道出口是否已充分放鬆，使治療評估更即時且精準，並有助於降低術後症狀復發的風險。

臺大醫院胃腸神經與蠕動權威曾屏輝教授，擔任工作坊中四位病人病史介紹，他表示，目前腸胃科使用的黃金準則是高解析度食道壓力，有些病人的壓力測試處於模糊地帶，臨床上常有吞嚥困難的個案無法確定是食道遲緩不能。當醫師對食道蠕動疾病的診斷有疑義的時候，或是即將對病人進行不可逆的治療，尤其是食道肌肉切開等重要的決定，Endoflip會讓醫師更有把握做診斷，對病人更是一大福音。這項在國外已經廣為使用的技術引進台灣，可以造福相當多的病患。

花蓮慈院內視鏡進階治療科主任簡錫淵示範胃食道逆流病患的Endoflip檢查。

台灣胃腸神經與蠕動學會理事長陳健麟表示，臺灣過去使用這項工具經驗並不豐富，平時食道動力學的檢查，有些病人並無法完全被診斷出來，這是台灣第一次在內視鏡下導引做食道功能評估，可以在觀察病人食道功能的變化、括約肌正常與否的過程中，病人不會感到不舒服。而且藉由這樣最新的技術，讓臨床醫師可以在對病人的診斷與治療得到更好的結果。花蓮慈院率先引進這項技術，除了讓東部整體醫療品質提升，此次也集結台灣胃腸神經與蠕動的專家共同研習精進，希望讓臺灣的病人都能受益。

花蓮慈院消化系功能檢查室團隊成功完成Endoflip全臺首場實況演示工作。

撰文／吳宛霖；攝影／吳宛霖、花蓮慈濟醫院