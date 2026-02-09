攻北市高端婚宴市場！雲品接手維多麗亞酒店宴會經營 假日每桌26800元起

雲品國際持續拓展高端宴會事業版圖，今（9）日宣布與維多麗亞酒店正式簽署合作關係，由雲品國際團隊負責經營管理維多麗亞酒店宴會項目，採「君品Collection」聯合接單共同行銷模式，為市場打造全新高端宴會體驗。全新婚宴包套產品假日每桌26,800元+10%起，即日起開放預訂，3月1日起正式營運。

雲品國際總經理丁原偉表示，雲品國際與雲朗觀光集團長期推動產業合作，從茹曦酒店餐飲宴會事業、礁溪了了旅宿經營管理起，逐步建立跨品牌、跨業合作經驗。此次與維多麗亞酒店合作，是看準雙方對於星級宴會市場的共識與願景，期望藉由君品Collection的品牌力與餐飲資源，共創飯店業「合作共好」的新模式。

雲品說明，維多麗亞酒店的宴會廳與雙囍中餐廳，自3月1日起將由君品Collection接手規劃婚宴產品與餐飲服務。中餐廳未來將採預約包場形式，依客戶需求客製宴會體驗。全館可容納近百桌，預期可創造顯著的商業產值與品牌綜效。

首波推出的「神助攻！超頂6選1」全包式婚宴專案，每桌19,800元+10%起，凡於指定吉日預訂10桌以上，即可於婚紗、鑽戒、蜜月、婚攝、婚顧、囍餅六大婚禮周邊中任選一項，平均贈品價值逾3.8萬元，讓新人在星級酒店中輕鬆成婚。

維多麗亞酒店主宴會廳「大宴會廳」挑高八米、無樑柱設計，面積達170坪，可容納50桌，搭配歐式花園可舉辦證婚儀式與雞尾酒會。3樓的「維多麗亞廳」與「天璽廳」則可彈性分隔，適合工商宴席與中小型婚宴，假日起桌價23,800元+10%起。未來2年內，雲品國際也將重新改裝宴會廳空間，強化戶外婚禮場域與整體風格定位，打造北市最具藝術氛圍的星級宴會場地。

本次合作延續雲品國際在委託經營事業的成功經驗，結合米其林廚藝團隊與君品Collection的品牌價值，開啟高端宴會市場的新篇章。

