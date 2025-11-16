攻城獅主場二連勝 檢警調到場觀賽同步宣導反詐騙

新竹攻城獅與高雄海神打得熱火，讓新竹球迷在周日午后享受精彩的職籃比賽。（記者彭新茹攝）

記者彭新茹／新竹報導

新竹攻城獅十六日下午在主場新竹縣體育館迎戰高雄海神，新竹地檢署代理檢察長姜貴昌及主任檢察官黃振倫、新竹縣市調查站站長及新竹縣市警察局長親自到場觀賽並宣導反詐騙，翻轉民眾對他們平常嚴肅的印象，原來檢警調也是熾熱青春，一樣熱愛籃球。比賽結果，新竹攻城獅以97:89勝高雄海神，週休二日新竹攻城獅在自家主場二戰全勝。

一開賽，新竹攻城獅就展開凌厲攻勢，帕塞獅先馳得點二分，接續雙方射線皆準，加上拚搏戰力全開，分數雙方咬得很緊，互有領先，高國豪的3分線發揮，將被超前的分數再次追回並超前，距離第一節結束剩2分18秒時，海戰被超前以23:27落後，叫了本場比賽第一次暫停。雙方在前半場打得火熱，戰況稍膠著，就有一方立馬喊出暫停，第一、二節比賽結束，高雄海神以55:53領先新竹攻城獅。

新竹地檢署代理檢察長姜貴昌（左三）帶領新竹縣市調查站主任、新竹縣警察局長觀看職籃賽事，一行人比出獅爪的可愛模樣。（記者彭新茹攝）

第三節比賽，雙方延續上半場攻勢，距第三節比賽結束剩6分29秒時，雙方以64:64平手；接續你進一球，我回敬一球，剩5分31秒時，雙方再度以66:66平手；TV time之後，攻城獅連續幾次進攻無法進球，比數曾一度落後6分，第三節比賽終了，新竹攻城獅以71:75落後高雄海神。

第四節一開賽，新竹攻城獅展開絕地大反攻，一開始先拿下2分，但後繼準線未發揮，直至比賽剩不到5分鐘，新竹攻城獅如猛獅出柙，連追4分，加上對方犯規，將比數追至85:89；剩不到4分鐘，曾柏喻的上籃得分，剩下3分17秒時，帕塞斯上籃得分，將比數追至89:89平手，全場球迷士氣沸騰；緊接著高國豪連續兩個2分球進，93:89比數超前；剩27秒38時，曾柏喻遭撞受傷下場休息，對方犯規，盧冠軒2罰皆進，剩17秒05海神犯規，劉丞勳罰球2球皆進，終場新竹攻城獅以97:89勝高雄海神。

本周休二日新竹攻城獅在自家主場成績二戰全勝，下一次回到新竹主場，將係十二月廿日下午五時，新竹攻城獅將迎戰福爾摩沙夢想家。