攻城獅主場回歸氣勢強 5532觀眾到場 成功擊退中信特攻添二連勝

（記者蔡函錚／綜合報導）昨日（15日）新賽季的第一個主場夜，攻城獅將新竹縣體育館再次變成紫色海洋。官方統計，本場共有 5,532 名獅紫軍進場，坐滿觀眾席的聲浪，從球員暖身階段便提前點燃氣氛。本場開場儀式由未來里建設副總經理謝偉文擔任開球嘉賓，在全場注目下揭開新賽季主場序幕。

圖／昨日（15日）新賽季的第一個主場夜，攻城獅將新竹縣體育館再次變成紫色海洋。官方統計，本場共有 5,532 名獅紫軍進場，坐滿觀眾席的聲浪，從球員暖身階段便提前點燃氣氛。（記者陳志豪攝）

比賽初段，攻城獅展現多點開火的整體節奏，團隊共有九名球員完成得分，藉由流暢攻勢逐步建立起雙位數領先。對手特攻雖嘗試以外線與快速反擊追趕，但攻城獅在前兩節將防守壓迫徹底放大效果，只讓特攻上半場累積 37 分，使主隊得以帶著明顯優勢進入中場休息。

重返下半場後，場上局勢一度出現變化。特攻藉著連續幾波成功進攻縮小差距，讓分數短暫回到個位數差。但關鍵時刻，曾柏喻在中距離連續命中，使比賽節奏重新回到主隊掌控之中。隨著比分再度被拉開，攻城獅最終以 102：85 拿下勝利，也完成近期的二連勝。

賽後，總教練威森談到團隊的整體表現時表示，本週訓練中球員展現極高的投入度，而此戰的專注程度與彼此支援，都顯示出團隊精神已向上提升。他強調能在主場贏球，是對球迷最直接的回應，也感謝球迷在休賽期後再次用熱情填滿球館。

球員方面，高國豪再度成為亮眼焦點。他攻下全場 19 分與 4 籃板，是本土戰力中表現最出色的角色之一。他提到此役在主場作戰的感受，表示球迷的每次吶喊都讓他保持節奏，新賽季轉往二號位後也逐漸找到適應方向，希望能將主場勝率一路維持下去。

圖／本土球員高國豪再度成為亮眼焦點。他攻下全場 19 分與 4 籃板，是本土戰力中表現最出色的角色之一。（記者陳志豪攝）

洋將德魯則在禁區持續展現主宰力，以 27 分與 14 籃板完成雙十，平均數據再度提升。他在受訪時將功勞歸於團隊的傳導與掩護，並直言籃球從來不是個人比賽，隊友的互動與支援才讓他能穩定輸出。

除了賽事本身，新賽季主場儀式也同步迎來全新亮相。開場演出由金曲原民創作歌手葛西瓦登場演唱年度戰歌〈你信不信〉，在燈光與音效交織下把現場氣氛推至高點。應援團隊亦首次以完整陣容亮相，由小螞蟻、York、伊恩帶領 Muse Girls 一同應援，讓整場節奏更具觀賞性。

值得一提的是，只要攻城獅在主場贏球，單場 MVP 便會進行戰鼓儀式，帶領獅紫軍共同敲響勝利節奏。本場也因勝利到手，使儀式成為球迷熱情的延伸。

場外活動同樣受到注目。當天攻城獅商品銷售額突破 50 萬元，再次寫下亮眼紀錄；其中以 Muse Girls 應援毛巾最受粉絲青睞，而兩位韓籍女孩鄭熙靜與李藝斌的亮相，也成為場邊攝影鏡頭的焦點之一。

圖／兩位韓籍女孩鄭熙靜與李藝斌的亮相，也成為場邊攝影鏡頭的焦點之一。（記者陳志豪攝）

攻城獅將在今日下午兩點三十分再次於主場迎戰高雄全家海神，團隊整體狀態尚在高檔，期望能在球迷面前延續勝利氣勢。