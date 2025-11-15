攻城獅主場熱血開戰 逾五千位球迷齊聲吶喊

新竹御嵿攻城獅十五日下午於新竹縣體育館舉行台灣職業籃球大聯盟 TPBL 主場開幕戰，對戰強敵新北中信特攻。現場湧入超過五千名球迷，座無虛席、氣氛熱烈。本季球團以「你信不信」作為年度主題，向球迷展現團隊堅定信念與捍衛主場的決心，全場以主題呼喊聲貫穿比賽，氣勢震天。

新竹縣政府教育局長楊郡慈十五日表示，攻城獅成軍以來，成功讓籃球成為新竹的城市語言，也帶動基層運動風氣蓬勃發展。她指出，近年各級學校籃球比賽締造優異成績，正是攻城獅深耕在地、啟發年輕學子的最佳成果。

教育局長楊郡慈強調，新竹縣是一座熱愛運動的城市，縣府近年積極打造優質的運動環境，包含竹北國民運動中心、竹東全民運動館等設施陸續啟用，讓全民都能享受運動的樂趣與健康的生活。同時，她特別感謝攻城獅球團長期投入在地教育及公益，除積極推動校園體育活動外，開幕戰更邀請縣內約12校近百位師生入場觀賽，親身感受職業籃球的震撼與團隊精神。

當日開幕戰由小小慕獅、Muse Girls與擊鼓儀式揭開序幕，場內外活動精采不斷。隨著球員進場、獅紫軍揮旗吶喊，全場氣氛沸騰。教育局表示，縣府將持續與攻城獅文創公司攜手合作，推動運動教育扎根計畫與公益入校活動，讓更多學生接觸籃球、培養運動家精神，同時以行動實現「體育向下扎根、運動向上躍升」的目標。