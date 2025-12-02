攻城獅回應高國豪風波 即日起自主停賽並等待司法判決結果

新竹御嵿攻城獅高國豪。圖／TPBL提供

新竹御嵿攻城獅針對高國豪近期相關事件發布三點聲明。球團表示，外界再度提及「私約兄嫂」一事屬婚前私人領域，若出現不實指控將支持球員依法維權。至於 2024年底衝突事件，高國豪雖出於保護家人，但相關行為仍須承擔法律責任並接受球隊與聯盟懲處。由於事件已進入司法程序，攻城獅宣布即日起高國豪自主停賽，並暫停所有球隊活動，後續將依司法判決結果與聯盟裁決再行處置。

高國豪去年6月捲入「私約二嫂」爭議，如今又被爆出去年底在蘇澳某餐廳與兩位兄弟發生激烈衝突，3人互相指控傷害。相關案件已由宜蘭地院審理終結，法院預計將於12月10日上午9點30分宣判。

廣告 廣告

TPBL也宣布，高國豪在司法結果出爐前將被暫時禁賽，確定無緣出戰明日在台北和平館面對台新戰神的比賽，攻城獅也將因禁賽決定調整陣容配置。

針對近期高國豪相關事件，攻城獅球團說明如下：

一、關於外界再度提及之「私約兄嫂」內容，該事件為當事雙方婚前之私人事務，其後續描述若有與事實不符之不實指控，球團將支持高國豪依法維護自身權益。

二、關於2024年底的當街衝突事件，雖高國豪出於保護家人之意圖，但行為本身仍需負起相關法律責任，並接受後續球隊與聯盟之懲處。

三、此事件已進入司法程序。自即日起，球團宣布高國豪將自主停賽並暫停參與球隊活動，直至聯盟裁決公布。球團將依照司法判決結果進行後續懲處討論。此外，球團將配合並尊重聯盟紀律委員會後續所作之任何決議。



回到原文

更多鏡報報導

爆私約二嫂、兄弟互毆！高國豪「去年1篇文」遭挖：管好妳臭嘴很難？

高國豪私約二嫂釀3兄弟街邊互毆！畫面曝光 球團回應、網開酸「餃子好吃否」

TPBL／攻城獅整備新賽季！高國豪合約年專注自我 李啟瑋修正投籃重心