攻城獅球星高國豪爆私約二嫂! 兄弟三人餐廳衝突

新竹攻城獅球星高國豪，去年傳出私約二嫂，和大哥、二哥隔空互嗆，沒想到去年12月一家人在宜蘭蘇澳的餐廳用餐，又吵起來，三兄弟大打出手，高國豪還脫下衣服，在大街上和哥哥扭打，畫面曝光，球團回應，高國豪私領域自行處理，事件進入司法程序，球隊不發表意見。

球星高國豪和家人聚餐，竟爆發全武行，高國豪被爸爸抓著，一手推開大哥，卻被推回來，還差點摔倒，一群人一路扭打到外面，高國豪還脫下衣服反擊，卻被大哥壓倒在地上，爸爸還在一旁勸架，連警察都出動。三兄弟也提告傷害、恐嚇告訴，宜蘭地檢偵結，12/10就要宣判。

攻城獅球星高國豪爆「私約二嫂」！ 兄弟三人餐廳衝突一路到打到街上

一群人從餐廳扭打到大街上（圖／民眾提供）

餐廳業者：「他們進去不久就吵起來了，後面三個人進去了，我有進去叫他們先出來，不要在裡面的惹事情，然後他們就到外面了對。」民眾：「但是因為有聽到吵架聲音，然後才發現就是有一群人在打架，打得兇嗎？打得兇。」

攻城獅球星高國豪爆「私約二嫂」！ 兄弟三人餐廳衝突一路到打到街上

有民眾留言諷刺「餃子好吃否」（圖／攻城獅球團YT）

三兄弟在家族聚會時大打出手，疑似就是因為去年六月，高國豪私約二嫂，讓家族氣氛降到冰點，去年12月一家人在蘇澳餐廳聚餐，又起了爭執，大打出手。從餐廳裡打到餐廳外，畫面曝光，網友在高國豪IG留言，要他專注在球場上，也有人諷刺餃子好吃嗎？攻城獅球團回應，高國豪私領域自行處理，事件已經進入司法程序，球隊不發表意見，只是家務事，打到登上媒體版面，恐怕也影響高國豪形象。

