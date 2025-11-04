攻城獅隊的蛻變 高國豪的滿漢大餐挑戰 那兩人能挑戰風城一哥地位

小黑曾柏喻(白球衣)的表現，本季突飛猛進。 (魏冠中攝影)

小黑曾柏喻(白球衣)的表現，本季突飛猛進。 (魏冠中攝影)

【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】攻城獅隊的蛻變已經悄悄開始了，TPBL聯盟進入第二季，從已經結束的22場比賽可見上一季殿後的隊伍積極補強，除了外籍球員全面換血外，目前戰績領先的球隊也多半在本土陣容下了許多真功夫，其中最令人訝異的是新竹攻城獅隊，從短暫的兩場比賽內容，可以看出攻城獅隊已經從以往的高國豪一人球隊轉型為滿漢全席的豐盛大餐隊伍，本土陣容不再過度倚賴高國豪的單打，而試圖在高國豪之外，再增加小黑曾柏喩、菜鳥劉丞勳兩名攻擊型槍手，幫助攻城獅隊增加更多得分的伏擊點。

廣告 廣告

攻城獅隊是老職籃聯盟PLG的創始球隊，上季跳槽到新聯盟TPBL(前身是T1)，過去5球季的戰績起伏不定，最初兩季在首任總教練林冠綸帶領下，第2季曾取得勝率67%的佳績，並且闖進PLG總冠軍賽，是獅子軍成軍以來最佳表現。但隨後因球隊內部發生路線之爭，許多重量級洋將離隊，球團總經理和創隊總教練相繼因不明原因解職離隊，制服組教練團也出現幾度大幅整編，所以球隊路線歧異，戰績直直落，PLG第三季掉至6隊之末，去年球季在TPBL新聯盟又掉到7隊之末，發展成兩聯盟最獅敗的一路怪異球隊。

11個月前，攻城獅隊更換了史無前例的亞洲裔的約旦人Wesam Al-Sous(威 森)來台執教，出任攻城獅隊總教練，而且一口氣簽約3年，代表這支球隊有意以3年時間重新振作，試圖走PLG新科總冠軍璞園領航猿隊的發展模式，一步步重建。

截至目前為止，攻城獅隊是TPBL出賽場次最少一隊，僅亮相了兩場，第一場101比82取勝上季打進總冠軍賽的海神隊，表現不凡，次戰是挑戰中信特攻隊，在領先45分鐘之後卻在最後一分鐘3度失誤，以91比94的一球之差被中信特攻隊逆轉，但這一場失掉到手的勝利也讓年輕的攻城獅隊球員建立起不服輸的信心，從攻城獅隊的調度上，很明確看出28歲的小黑曾柏喩和新科選秀狀元劉丞勳是目前教練團極力培植的重點，搭配獅子軍一哥高國豪構築成本季本土鐵三角。

對高國豪來講，本季是他在攻城獅隊長約的最後一年，他必須在球隊戰績、上場時間、表現效率三方面都要盡全力發揮才行，而這三方面的表現又必須和球隊每一名隊友密切合作，發揮團隊戰力才有可能產生積極正面影響。截至目前為止，他在例行賽兩戰的先發地位沒有影響，上場時間平均23分鐘，得分平均8.5分，和上季的33場比賽，平均27分鐘10.6分的表現相去不遠。

不過，攻城獅隊很明顯的在本土球員調度上要著眼於未來，其中備受期待的是184公分全能後衛小黑曾柏喻(29歲)，這一名HBL時代的南湖戰神，是SBL2019選秀狀元，一度放棄籃球路，後來在2022年重返職籃，成為PLG第二輪(第10位)入選的回鍋新秀，經過3年的淬鍊，他終於從上季12.18分鐘的上場時間和3.2分的績效，躍升為本季進步最快一人，新球季連續兩戰先發，平均上場32分鐘，火力躍升到15.5分(對海神21分，對中信10分)，而且兩戰的命中率分別是61.5%、51.7%，很明顯進入球技成熟期。

過去兩季，新竹攻城獅隊使否故意戰績擺爛，以便奪得新球季的選秀狀元籤，這看法是莫衷一是，但本季新科選秀狀元劉丞勳的入陣，很明顯成為攻城獅隊進化的關鍵一著棋，身高190公分(在UBA時期是193公分)的劉丞勳在泰山高中時期是幫泰山奪得HBL校史第一冠的重要射手，而且在UBA時期也是健行科大的一哥，甚至身價超過政治大學，被視為UBA一哥。本季劉丞勳都是很低調地從板凳出發，第一戰上場25分37秒鐘，順利摘下11分，包括三分球7投3中，命中率42.9%。第二戰他上場時間增加到27分21秒鐘，兩分球80%、三分球50%，摘下12分，有5籃板2助攻，EF值從11增至15，進步幅度十分耀眼。

攻城獅隊選秀狀元劉丞勳，很有可能挑戰本季新人王。 (魏冠中攝影)

攻城獅隊選秀狀元劉丞勳，很有可能挑戰本季新人王。 (魏冠中攝影)