攻城獅隊的蛻變 高國豪的滿漢大餐挑戰 那兩人能挑戰風城一哥地位
小黑曾柏喻(白球衣)的表現，本季突飛猛進。 (魏冠中攝影)
【互傳媒／記者 魏冠中／臺北 報導】攻城獅隊的蛻變已經悄悄開始了，TPBL聯盟進入第二季，從已經結束的22場比賽可見上一季殿後的隊伍積極補強，除了外籍球員全面換血外，目前戰績領先的球隊也多半在本土陣容下了許多真功夫，其中最令人訝異的是新竹攻城獅隊，從短暫的兩場比賽內容，可以看出攻城獅隊已經從以往的高國豪一人球隊轉型為滿漢全席的豐盛大餐隊伍，本土陣容不再過度倚賴高國豪的單打，而試圖在高國豪之外，再增加小黑曾柏喩、菜鳥劉丞勳兩名攻擊型槍手，幫助攻城獅隊增加更多得分的伏擊點。
攻城獅隊是老職籃聯盟PLG的創始球隊，上季跳槽到新聯盟TPBL(前身是T1)，過去5球季的戰績起伏不定，最初兩季在首任總教練林冠綸帶領下，第2季曾取得勝率67%的佳績，並且闖進PLG總冠軍賽，是獅子軍成軍以來最佳表現。但隨後因球隊內部發生路線之爭，許多重量級洋將離隊，球團總經理和創隊總教練相繼因不明原因解職離隊，制服組教練團也出現幾度大幅整編，所以球隊路線歧異，戰績直直落，PLG第三季掉至6隊之末，去年球季在TPBL新聯盟又掉到7隊之末，發展成兩聯盟最獅敗的一路怪異球隊。
11個月前，攻城獅隊更換了史無前例的亞洲裔的約旦人Wesam Al-Sous(威 森)來台執教，出任攻城獅隊總教練，而且一口氣簽約3年，代表這支球隊有意以3年時間重新振作，試圖走PLG新科總冠軍璞園領航猿隊的發展模式，一步步重建。
截至目前為止，攻城獅隊是TPBL出賽場次最少一隊，僅亮相了兩場，第一場101比82取勝上季打進總冠軍賽的海神隊，表現不凡，次戰是挑戰中信特攻隊，在領先45分鐘之後卻在最後一分鐘3度失誤，以91比94的一球之差被中信特攻隊逆轉，但這一場失掉到手的勝利也讓年輕的攻城獅隊球員建立起不服輸的信心，從攻城獅隊的調度上，很明確看出28歲的小黑曾柏喩和新科選秀狀元劉丞勳是目前教練團極力培植的重點，搭配獅子軍一哥高國豪構築成本季本土鐵三角。
對高國豪來講，本季是他在攻城獅隊長約的最後一年，他必須在球隊戰績、上場時間、表現效率三方面都要盡全力發揮才行，而這三方面的表現又必須和球隊每一名隊友密切合作，發揮團隊戰力才有可能產生積極正面影響。截至目前為止，他在例行賽兩戰的先發地位沒有影響，上場時間平均23分鐘，得分平均8.5分，和上季的33場比賽，平均27分鐘10.6分的表現相去不遠。
不過，攻城獅隊很明顯的在本土球員調度上要著眼於未來，其中備受期待的是184公分全能後衛小黑曾柏喻(29歲)，這一名HBL時代的南湖戰神，是SBL2019選秀狀元，一度放棄籃球路，後來在2022年重返職籃，成為PLG第二輪(第10位)入選的回鍋新秀，經過3年的淬鍊，他終於從上季12.18分鐘的上場時間和3.2分的績效，躍升為本季進步最快一人，新球季連續兩戰先發，平均上場32分鐘，火力躍升到15.5分(對海神21分，對中信10分)，而且兩戰的命中率分別是61.5%、51.7%，很明顯進入球技成熟期。
過去兩季，新竹攻城獅隊使否故意戰績擺爛，以便奪得新球季的選秀狀元籤，這看法是莫衷一是，但本季新科選秀狀元劉丞勳的入陣，很明顯成為攻城獅隊進化的關鍵一著棋，身高190公分(在UBA時期是193公分)的劉丞勳在泰山高中時期是幫泰山奪得HBL校史第一冠的重要射手，而且在UBA時期也是健行科大的一哥，甚至身價超過政治大學，被視為UBA一哥。本季劉丞勳都是很低調地從板凳出發，第一戰上場25分37秒鐘，順利摘下11分，包括三分球7投3中，命中率42.9%。第二戰他上場時間增加到27分21秒鐘，兩分球80%、三分球50%，摘下12分，有5籃板2助攻，EF值從11增至15，進步幅度十分耀眼。
攻城獅隊選秀狀元劉丞勳，很有可能挑戰本季新人王。 (魏冠中攝影)
其他人也在看
棒球》跑壘不止步BRPA挺進花蓮光復！ 為棒球夢再鋪滑壘墊
在光復地區發生馬太鞍事件後，社團法人中華民國基層跑壘推廣協會（BRPA）從新聞中得知，光復國中與光復國小兩支棒球隊因場地受損、缺乏正規球場而暫停訓練。對於這樣的情況，BRPA深感心疼，也深知「不中斷」對一支球隊的重要性——孩子的夢想不能被環境打斷。TSNA ・ 5 小時前
PLG》洋基工程網羅173公分小洋將 和庫薩斯組「天龍地虎」
P. LEAGUE+洋基工程9日作客台北富邦勇士，將是球隊成立以來PLG初登場，球團4日宣布簽下美籍後衛傑克森(Loren Cristian Jackson)補強後場戰力，而傑克森身高雖僅173公分，擅長切入、投射和組織，總經理錢韋成期待傑克森的加入助隊展現更快速流暢的球風。中時新聞網 ・ 13 小時前
管理員強摸少女 噁喊「阿伯幫妳」…下場出爐
管理員強摸少女 噁喊「阿伯幫妳」…下場出爐EBC東森新聞 ・ 7 小時前
中職》站上舞台應援 Travis與小映用勇氣追逐夢想
「追逐夢想需要勇氣與行動」，富邦悍將應援團長Travis與味全龍啦啦隊隊長小映表示，無論是啦啦隊員，還是帶領應援的團長，只要敢於嘗試、全力以赴，就能找出自己的特色，也找到屬於自己的節奏，完成夢想。TSNA ・ 8 小時前
NBA／不懂溜馬迷為何噓他 透納嘆10年青春「血汗淚」白費了
透納（Myles Turner）生涯前10年都效力溜馬隊，上季季後賽打贏宿敵公鹿隊，沒想到休賽季透納成為自由球員後竟「投敵」，和公鹿簽下4年1.07億美元合約。今天透納以公鹿球員身分回到溜馬主場...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
PLG／趙娟週為何沒跳領航猿啦啦隊？ 營運總監發文曝目前關係
PLG桃園璞園領航猿啦啦隊Pilots Crew今年網羅4名韓籍啦啦隊，原韓籍成員趙娟週本季尚未登場，也沒有離隊消息，引發許多粉絲好奇。Pilots Crew營運總監昨天在社群平台發聲，解釋目前...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
籃球》中信金融管理學院攜手地方！ 女籃行動詮釋精神
為落實教育公平並實踐大學社會責任，中信金融管理學院（下稱「中金院」）於11月31日舉辦「公益育才輔導就業暨偏鄉原民教育合作意向書簽署活動」，攜手國立暨南國際大學附屬高級中學（下稱「暨大附中」），以及南投、花東、高屏、雲嘉地區教育工作者與社會公益團體，共同推動偏鄉及原民學生的教育支持行動。原民立委伍麗華更親臨現場見證簽署儀式，她表示，期許未來能有更多資源挹注到體育教育，讓在地與原鄉的孩子能在學業與運動中同樣被看見、被支持。TSNA ・ 5 小時前
NBA／馬克西偕同SGA獲上周最佳 開季連6場數據比肩「戰神」
NBA今天公佈上周東西區最佳球員，率領殘陣76人奮戰的馬克西（Tyrese Maxey）與雷霆一哥亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）憑藉狂猛的得分表現分別獲選。 馬克西上...聯合新聞網（運動） ・ 10 小時前
NBA／離開金塊真相曝光！ 衛少：他們叫我別執行球員選項
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）休賽季不執行合約第二年球員選項，離開金塊隊後加盟國王隊。衛少賽後受訪時親曝真相，是金塊球團要他別執行選項。 衛少休賽季離開金塊，金塊簽下布朗（B...聯合新聞網（運動） ・ 13 小時前
黃明志與經紀人下落不明、手機關機 警方研判應未出境
網紅謝侑芯在馬來西亞猝死，案情大逆轉，當地警方改以謀殺方向偵辦，而鎖定的關鍵人物就是與她共度一晚且最後接觸謝侑芯的馬來西亞知名歌手黃明志。據了解，黃明志在第一時間交保；之後，馬來西亞警方改以謀殺案偵辦中廣新聞網 ・ 11 小時前
NBA運彩分析》11/5 雷霆本季初訪洛杉磯 快艇盼終止對戰連敗
開季就經歷兩場2OT的奧克拉荷馬雷霆，是目前全聯盟唯一沒有輸球的球隊，雖然以冠軍隊伍來說這樣的開季成績算是相當優異，不過接下來的客場之旅才是對雷霆最大的挑戰。Yahoo運動運彩通 ・ 13 小時前
陳偉殷收到「傳說中那張卡」！MLB榮譽全台灣僅2人擁有
影片中，陳偉殷打開寄自美國的信封時，太太原本以為是他又偷偷在網路上購物，沒想到拆開後竟是MLB寄來的「傳說中的那張卡」。他表示，自己一開始還以為收到的是皮夾，打開一看才發現是金光閃閃的終身通行證，讓他驚喜萬分。這張通行證由大聯盟主席親簽，卡面以金色為主設計，...CTWANT ・ 22 小時前
高齡駕照新制明年5月上路 真正可怕不是換照是那突然一次的撞擊
交通部今天宣布：115年5月開始，高齡駕照要換新制。這次還找來大家熟悉的71歲藝人沈文程當新政策代言人，向社會傳遞一個重要訊息：「換照不是限制，而是安心的開始」。鏡報 ・ 7 小時前
NBA／打到嘔吐！湖人板凳小將帶病飆分大爆發 狂寫隊史紀錄
沒有詹姆斯（LeBron James）、唐西奇（Luka Doncic）和里夫斯（Austin Reaves）也休兵，被網友戲稱「南灣湖人（South Bay Lakers）」的紫金二軍卻是在艾...聯合新聞網（運動） ・ 12 小時前
湖人「21歲雙向球員」炸裂狂飆25分！「雙槍休兵」退拓荒者奪4連勝
體育中心／徐暐喆報導NBA美國職籃洛杉磯湖人今天在對戰波特蘭拓荒者的比賽在後場雙槍唐西奇（Luka Doncic）和里維斯（Austin Reaves）都缺陣的狀況下依舊以123比115擊敗對手，豪取4連勝，本場關鍵是一位「21歲雙向球員」炸裂狂飆25分，帶領球隊拿下勝利。FTV Sports ・ 13 小時前
NBA／離開溜馬加入公鹿只因續約誠意 透納：差4000萬不是小數目
透納（Myles Turner）休賽季決定離開效力10年的溜馬，轉而加盟密爾瓦基公鹿，在今天造訪熟悉的甘布里吉球館，透納卻是面臨到噓聲伺候，儼然被過往支持他的球迷視為叛徒，這讓他感到十分沮喪。 ...聯合新聞網（運動） ・ 11 小時前
MLB》一句話改變命運！韓媒稱大谷翔平為金慧成「生涯恩人」
洛杉磯道奇奪下世界大賽二連霸後，韓媒《體育朝鮮》也推出道奇專題，特別聚焦韓籍內野手金慧成與大谷翔平之間的深厚緣分。報導以「生涯恩人」為題指出，正是大谷的一句建議，讓金慧成做出改變命運的決定，最終在美職首年便隨道奇舉起世界大賽冠軍獎盃。中時新聞網 ・ 8 小時前
MLB》柯蕭談「宇宙道奇」成功關鍵！點名日籍三本柱功不可沒
洛杉磯道奇4日舉行世界大賽二連霸封王遊行，全城沉浸在藍色的歡騰海洋中。對於本季結束後將高掛球鞋的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）而言，這場慶典不僅是冠軍榮耀的見證，更像是一場專屬於他的告別。在與球迷共享喜悅之際，他也在訪談中深情感謝三位日本隊友，大谷翔平、山本由伸與佐佐木朗希，言談間滿溢敬意與真摯情感。中時新聞網 ・ 6 小時前
雄檢要林岱樺全面禁言 民眾黨提柯文哲前車之鑑：還好她只是想選高雄市長
2026年民進黨高雄市長初選競爭激烈，立委林岱樺日前在高雄岡山區舉辦大型造勢活動，積極爭取市長提名，然而，由於她涉及助理費貪污案起訴，她遭到高雄地檢署提出「全面禁止」其在集會、社交媒體及媒體上發表意見的請求，形同下達封口令。對於此事，民眾黨表示，還好林岱樺只是想選高雄市長而已，如果她是想選總統，別忘了，民眾黨前主席柯文哲可是被羈押了整整1年，「相比之下不准發......風傳媒 ・ 6 小時前
洋蔥可防流感、新冠病毒 專家：最營養的部位常被丟掉
洋蔥不僅是平價蔬菜，更是營養價值極高的健康食材。傅裕翔醫師與薛曉晶營養師分別指出，洋蔥富含槲皮素及硫化合物等多種營養素，而最常被丟棄的外皮是槲皮素含量最高的部位，有助於預防流感與新冠病毒感染。中天新聞網 ・ 1 天前