攻打委內瑞拉會影響和習近平的關係？川普：我不認為

美國總統川普在空軍一號上回答記者提問。美聯社



美軍突襲委內瑞拉並抓捕委國總統馬杜洛後，中國立刻發布聲明譴責，並要求美國立刻釋放馬杜洛。美國總統川普週日（1/4）表示，不擔心此事會影響他和中國國家主席習近平的關係，還說4月的訪中行程計畫不變。

川普週一在空軍一號上回答媒體有關委內瑞拉的一系列問題，有記者問：「委內瑞拉的行動是否會影響你和中國習近平的關係？」川普回說：「不，我不認為。我和他的關係很好。我們有關稅可用，而他們對我們也有些籌碼。」

記者追問，4月訪中行程是否不變？川普說：「對，我4月會去。」

美軍週六（1/3）凌晨奇襲委內瑞拉首都卡拉卡斯，馬杜洛夫婦在睡夢中被美軍帶走，並將以毒品恐怖罪等4項罪名起訴審理。

中國外交部當天立刻發聲明譴責「美方悍然對主權國家使用武力並對一國總統動手」。隔天，中國外交部再發聲明指責「美方行徑明顯違反國際法和國際關係基本準則，違反《聯合國憲章》宗旨和原則」。

中國外交部長王毅週日（1/4）在北京接見巴基斯坦外長時也提及委內瑞拉局勢，稱中國「從不認為哪一個國家可以充當國際警察，也不認同哪一個國家可以自詡為國際法官」。

