攻擊伊朗將成區域戰爭？川普：試試就知道 紐時警告：伊朗不是委內瑞拉

編譯張渝萍／綜合報導

美國與伊朗情勢未明。在美國總統多次警告動武，逼伊朗坐上談判桌後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，川普若攻擊伊朗，將引發一場區域戰爭。

川普1日被問及此事時回應，等到伊朗未能與美國就核計畫打成協議，「我們就會知道」是不是會如哈米尼所說引發區域戰爭。

此外，川普時常將委內瑞拉行動拿來與伊朗行動比較，但《紐約時報》分析指出，伊朗與委內瑞拉不同，伊朗有攻擊以色列的能力，也可動搖整個中東局勢，是比委國更加危險的對手。

川普時常將委內瑞拉行動拿來與伊朗行動比較，但分析指出，伊朗與委內瑞拉不同，是更危險的對手。（圖／翻攝自X平台 @joni_askola）

川普：伊朗試看看就知道

NBC新聞報導，近期因伊朗政府血腥鎮壓示威者以及對核武的野心，讓川普正在考慮是否要對伊朗採取軍事行動。

伊朗最高領袖哈米尼1日表示，川普若對伊朗動武將引爆區域戰爭；同日川普被記者問及哈米尼的說法時，他回應說：「他當然會這麼說。」

伊朗最高領袖哈米尼1日表示，川普若對伊朗動武將引爆區域戰爭。翻攝哈米尼官方X

川普接著表示：「但我們在那裡部署了世界上最大、最強大的軍艦，非常接近，幾天之內就能行動，希望我們能達成協議。如果沒有達成協議，那我們就會知道他（哈米尼）是不是對的。」

在美國於6月空襲伊朗核設施後，緊張局勢一直居高不下；近幾週來，川普也多次抨擊伊朗對抗議者的鎮壓。

川普多次拿突襲委國與攻擊伊朗相比

川普上周在Truth Social發文說：「一支龐大的艦隊正前往伊朗。就像對委內瑞拉一樣，它（艦隊）已準備就緒、意願充分、能力到位，如有必要，將以速度與暴力迅速完成任務。希望伊朗能迅速『回到談判桌』，協商一項公平且對等的協議、一項對所有各方都有利的協議「不准擁有核武」。」

川普表示，這支「艦隊」的規模比先前派往委內瑞拉的還要大，並提及當時企圖逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛、將他與妻子帶回美國面臨指控的行動。川普也在貼文中提到6月對伊朗的空襲，並警告「下一次攻擊將會更為猛烈！」

伊朗不是委內瑞拉

然而，與對委內瑞拉的軍事行動相比，對伊朗的軍事行動恐怕風險更高。《紐約時報》分析，因為伊朗並非委內瑞拉，因為伊朗具備攻擊以色列，並且動搖整個中東局勢的能力，是比委國更加危險的對手。

美國先前曾在委內瑞拉外海集結軍力，對總統馬杜洛施壓；在對方拒不讓步後，美軍發動了一場大膽的夜間突襲，成功攻擊並將馬杜洛抓回美國。

馬杜洛被美方押解。（圖／翻攝自X平台 @Afzalgital）

《紐約時報》1日分析報導指，川普刻意將伊朗與委內瑞拉相提並論。然而，伊朗具備打擊以色列城市、並動搖整個中東局勢的能力，使其成為遠比委內瑞拉危險得多的對手。也正因如此，儘管川普言辭強硬，他與核心幕僚仍在審慎評估，是否真的要兌現軍事行動的威脅。

威脅全面戰爭

分析指，將伊朗類比為委內瑞拉，確實頗具誘惑力。

因為伊朗和委內瑞拉一樣，由殘酷的威權政府統治，並因多年制裁而元氣大傷。伊朗以反美自居，依賴中國、俄羅斯等美國的競爭對手來繞過貿易限制。

而在國內層面，1月爆發的大規模抗議顯示德黑蘭政權基礎並不穩固。數十名伊朗人曾向《紐時》伊朗分社主任所羅門（Erika Solomon），他們希望川普能兌現承諾，提供協助並推翻最高領袖哈米尼。

然而，伊朗擁有委內瑞拉所沒有的巨大破壞能力。伊朗盟友之一的敘利亞的阿塞德政權已垮台、哈瑪斯與真主黨等區域盟友遭到重創，去年6月以色列與美國的轟炸，也破壞了伊朗的彈道飛彈生產線，並掩埋了大量核材料庫存。

以上種種事蹟讓德黑蘭在軍事上看似虛弱，然而正是這種虛弱，讓伊朗領導層更決心反擊，「他們已經釋放訊號，若美國對他們動武，他們將竭盡所能，讓這場衝突升級為整個區域的全面戰爭。」

誰可能會捲入衝突？

伊朗長期支持的伊拉克什葉派民兵已誓言支援伊朗。這些所謂的「烈士部隊」（martyrdom forces）宣稱將戰鬥至死，可能與駐伊美軍爆發衝突，嚴重動盪伊拉克局勢。

此外，葉門的胡塞武裝也可能加入戰局。過去他們曾鎖定荷莫茲海峽的美國船隻發動攻擊，該海峽是全球貿易的重要航道。

但最直接的威脅來自伊朗的長程彈道飛彈，射程可達2000公里，幾乎涵蓋整個中東。伊朗已警告，若遭攻擊，將打擊以色列與該區域內的美軍。

分析指出，去年6月伊朗發射的飛彈中，只有少數突破以色列的防空系統。但經歷兩年戰爭後，以色列的攔截飛彈庫存已相當吃緊，而這一次，以色列情報機構指出，伊朗的反擊可能會鎖定以色列的大型城市。這些飛彈攜有500、700甚至900公斤的炸藥，「足以毀掉整條街」。

川普沒有明確目標？

這一切讓川普面臨極其複雜的盤算，也引發一個更大的問題：他究竟想達成什麼？

《紐時》指出，川普的政治軍事目標尚不明，是要更換政權、確保飛彈無法打到以色列，又或是徹底擊垮伊朗核計畫，這些疑問川普政府一直都未明說，也未列出明確的優先順序。

伊朗政府先前血腥鎮壓示威者，預估恐達3萬人死亡。川普曾以此威脅攻打德黑蘭政權。（圖／翻攝自X平台 @Bushra1Shaikh）

目前川普正利用軍事威脅，逼迫伊朗接受一項新協議，要求伊朗放棄核武。然而，美國官員曾告訴《紐時》，他們對德黑蘭會接受川普的條件抱持高度懷疑。

美國官員也非常清楚，任何針對伊朗的行動，都遠比美國在委內瑞拉所做的行動困難得多。國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周三（1/28）對參議院表示，他認為要瓦解由一位在區域內擁有廣泛影響力的宗教領袖所領導的伊朗威權政權，「將複雜得多」。

《紐時》分析則認為，在川普權衡各種選項之際，短期內不太可能立即動武。但若外界從這位美國總統身上學到一件事，那就是「他熱愛出其不意」。

