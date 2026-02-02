攻擊伊朗將成區域戰爭？川普：試試就知道 紐時警告：伊朗不是委內瑞拉
編譯張渝萍／綜合報導
美國與伊朗情勢未明。在美國總統多次警告動武，逼伊朗坐上談判桌後，伊朗最高領袖哈米尼（Ayatollah Ali Khamenei）表示，川普若攻擊伊朗，將引發一場區域戰爭。
川普1日被問及此事時回應，等到伊朗未能與美國就核計畫打成協議，「我們就會知道」是不是會如哈米尼所說引發區域戰爭。
此外，川普時常將委內瑞拉行動拿來與伊朗行動比較，但《紐約時報》分析指出，伊朗與委內瑞拉不同，伊朗有攻擊以色列的能力，也可動搖整個中東局勢，是比委國更加危險的對手。
川普：伊朗試看看就知道
NBC新聞報導，近期因伊朗政府血腥鎮壓示威者以及對核武的野心，讓川普正在考慮是否要對伊朗採取軍事行動。
伊朗最高領袖哈米尼1日表示，川普若對伊朗動武將引爆區域戰爭；同日川普被記者問及哈米尼的說法時，他回應說：「他當然會這麼說。」
川普接著表示：「但我們在那裡部署了世界上最大、最強大的軍艦，非常接近，幾天之內就能行動，希望我們能達成協議。如果沒有達成協議，那我們就會知道他（哈米尼）是不是對的。」
在美國於6月空襲伊朗核設施後，緊張局勢一直居高不下；近幾週來，川普也多次抨擊伊朗對抗議者的鎮壓。
川普多次拿突襲委國與攻擊伊朗相比
川普上周在Truth Social發文說：「一支龐大的艦隊正前往伊朗。就像對委內瑞拉一樣，它（艦隊）已準備就緒、意願充分、能力到位，如有必要，將以速度與暴力迅速完成任務。希望伊朗能迅速『回到談判桌』，協商一項公平且對等的協議、一項對所有各方都有利的協議「不准擁有核武」。」
川普表示，這支「艦隊」的規模比先前派往委內瑞拉的還要大，並提及當時企圖逮捕委內瑞拉總統尼古拉斯．馬杜洛、將他與妻子帶回美國面臨指控的行動。川普也在貼文中提到6月對伊朗的空襲，並警告「下一次攻擊將會更為猛烈！」
伊朗不是委內瑞拉
然而，與對委內瑞拉的軍事行動相比，對伊朗的軍事行動恐怕風險更高。《紐約時報》分析，因為伊朗並非委內瑞拉，因為伊朗具備攻擊以色列，並且動搖整個中東局勢的能力，是比委國更加危險的對手。
美國先前曾在委內瑞拉外海集結軍力，對總統馬杜洛施壓；在對方拒不讓步後，美軍發動了一場大膽的夜間突襲，成功攻擊並將馬杜洛抓回美國。
《紐約時報》1日分析報導指，川普刻意將伊朗與委內瑞拉相提並論。然而，伊朗具備打擊以色列城市、並動搖整個中東局勢的能力，使其成為遠比委內瑞拉危險得多的對手。也正因如此，儘管川普言辭強硬，他與核心幕僚仍在審慎評估，是否真的要兌現軍事行動的威脅。
威脅全面戰爭
分析指，將伊朗類比為委內瑞拉，確實頗具誘惑力。
因為伊朗和委內瑞拉一樣，由殘酷的威權政府統治，並因多年制裁而元氣大傷。伊朗以反美自居，依賴中國、俄羅斯等美國的競爭對手來繞過貿易限制。
而在國內層面，1月爆發的大規模抗議顯示德黑蘭政權基礎並不穩固。數十名伊朗人曾向《紐時》伊朗分社主任所羅門（Erika Solomon），他們希望川普能兌現承諾，提供協助並推翻最高領袖哈米尼。
然而，伊朗擁有委內瑞拉所沒有的巨大破壞能力。伊朗盟友之一的敘利亞的阿塞德政權已垮台、哈瑪斯與真主黨等區域盟友遭到重創，去年6月以色列與美國的轟炸，也破壞了伊朗的彈道飛彈生產線，並掩埋了大量核材料庫存。
以上種種事蹟讓德黑蘭在軍事上看似虛弱，然而正是這種虛弱，讓伊朗領導層更決心反擊，「他們已經釋放訊號，若美國對他們動武，他們將竭盡所能，讓這場衝突升級為整個區域的全面戰爭。」
誰可能會捲入衝突？
伊朗長期支持的伊拉克什葉派民兵已誓言支援伊朗。這些所謂的「烈士部隊」（martyrdom forces）宣稱將戰鬥至死，可能與駐伊美軍爆發衝突，嚴重動盪伊拉克局勢。
此外，葉門的胡塞武裝也可能加入戰局。過去他們曾鎖定荷莫茲海峽的美國船隻發動攻擊，該海峽是全球貿易的重要航道。
但最直接的威脅來自伊朗的長程彈道飛彈，射程可達2000公里，幾乎涵蓋整個中東。伊朗已警告，若遭攻擊，將打擊以色列與該區域內的美軍。
分析指出，去年6月伊朗發射的飛彈中，只有少數突破以色列的防空系統。但經歷兩年戰爭後，以色列的攔截飛彈庫存已相當吃緊，而這一次，以色列情報機構指出，伊朗的反擊可能會鎖定以色列的大型城市。這些飛彈攜有500、700甚至900公斤的炸藥，「足以毀掉整條街」。
川普沒有明確目標？
這一切讓川普面臨極其複雜的盤算，也引發一個更大的問題：他究竟想達成什麼？
《紐時》指出，川普的政治軍事目標尚不明，是要更換政權、確保飛彈無法打到以色列，又或是徹底擊垮伊朗核計畫，這些疑問川普政府一直都未明說，也未列出明確的優先順序。
目前川普正利用軍事威脅，逼迫伊朗接受一項新協議，要求伊朗放棄核武。然而，美國官員曾告訴《紐時》，他們對德黑蘭會接受川普的條件抱持高度懷疑。
美國官員也非常清楚，任何針對伊朗的行動，都遠比美國在委內瑞拉所做的行動困難得多。國務卿盧比歐（Marco Rubio）上周三（1/28）對參議院表示，他認為要瓦解由一位在區域內擁有廣泛影響力的宗教領袖所領導的伊朗威權政權，「將複雜得多」。
《紐時》分析則認為，在川普權衡各種選項之際，短期內不太可能立即動武。但若外界從這位美國總統身上學到一件事，那就是「他熱愛出其不意」。
掌握全球脈動、深入觀點分析，訂閱一鍵看世界SET Global
更多三立新聞網報導
遏止惡性削價競爭 中國官方啟動外送平台反壟斷調查
專訪日本駐台代表／片山讚台日關係戰後最佳 親身走22縣市了解多樣性
專訪日本駐台代表／片山談台日戰略性半導體合作 籲防災專業可交流
政治動盪就出動A片大軍！X：中共用色情訊息癱中文搜尋、阻牆外真相
其他人也在看
4年情剪不斷？王柏傑、謝欣穎勾手現身大S雕像揭幕 經紀人回應了
謝欣穎去年9月親口認了與交往4年的王柏傑分手、12月被爆出疑似復合。今（2日）兩人一同現身金寶山，出席「大S」徐熙媛紀念雕像揭幕儀式，復合傳聞再度引起討論。謝欣穎去年11月談到恢復單身的心情時，灑脫說：「一直都滿舒服，太多事要做，把重心放自己身上才是正常的。」她也不避諱透露，和王柏傑分手後仍有聯絡，
大S紀念雕像揭幕 阿雅憶收小S心碎語音「熙媛剛走了」一輩子難忘
女星大S（徐熙媛）逝世1週年，具俊曄親自為愛妻設計的大S紀念雕像，今（2日）下午2時許於大S長眠地金寶山揭幕，具俊曄好友姜元來特地飛來台參加，大S一家、生前好姐妹都到場，其中阿雅（柳翰雅）近日接受中國雜誌《人物》專訪，透露1年前接獲小S通知時，那一句顫抖語音訊息「熙媛剛剛走了」，讓她一輩子都忘不了。
中職》叔叔曾是「建仔殺手」 兄弟美籍新教練笑說：在王建民面前會害羞
中信兄弟昨開訓前一天，公布聘用美籍歐文揚（Owen Young）為二軍打擊教練，這位28歲的打擊教練，將運用運科專業協助選手養成。歐文揚的父親為前大聯盟全明星球員 Dmitri Young，叔叔則是前大聯盟選秀狀元Delmon Young，自幼耳濡目染頂級棒球文化，也讓他自獨立聯盟退役後不久，就投入
竹科工程師變青埔買房大戶？雙北人不買了？過來人親揭內幕：繳5年房貸就清了、幹嘛買竹北苦10年
桃園青埔高鐵桃園站周邊交易呈現「價穩量縮」，去年10-12月預售案單價約落在62-63萬，較去年初高點回測約6~7%，但仍站穩6字頭。有網友好奇「青埔最大買盤究竟來自何方？」
具俊曄把塑膠布掀開⋯S媽衝上去抱住大S雕像 淋雨一直摸裙擺跟手
大S逝世一週年，具俊曄親自設計了雕像放在她的墓園，2日一行人進行揭幕儀式，許多親朋好友都到場。現場下著大雨，雕像一開始被塑膠給遮著，S媽、具俊曄、小S和老公一起拉開塑膠，S媽感覺相當焦急，她跟具俊曄都沒有撐傘，兩人用兩手將塑膠拉開。
快訊／北市馬偕員工「躺高樓女兒牆」 消防隊架設氣墊搶救中
北市馬偕醫院大樓外，目前有1名職員「躺高樓女兒牆」，北市消防局獲報已派人車趕往現場，警方也到場拉起封鎖線，目前該位民眾正躺在6樓的女兒牆，為免發生意外，消防隊已架設氣墊，並試圖與該員工溝通中。馬偕醫院回應表示 ，正在理解此案中。
孫協志婚禮沒邀老媽？緊急回應了 批禮金公審大會「無理取鬧」
【緯來新聞網】47歲孫協志與小11歲夏宇童去年3月登記結婚，將於今年2月14日情人節辦婚宴，今出席活
不吃糖、主食吃很少「血糖卻很高」？醫一聽就懂 門診天天都遇到
「我沒有在吃糖，也很少吃主食，真的很奇怪，為什麼血糖還是偏高？」鄧雯心醫師｜身心平衡，享瘦人生分享，這是門診中，糖尿病前期患者最常提出的疑問之一。實際了解患者的日常飲食後卻發現，看似「吃得不多」，其實早已讓血糖頻繁波動。 看似吃得不多 其實都是「快速變成糖」的食物 有患者向醫師分享，一天的飲食大多是早上一杯二合一咖啡，搭配饅頭或三明治；中午經常忙到沒吃；晚上則簡單吃炒麵或炒飯。乍聽之下熱量不高，但鄧雯心指出，這些食物進入體內後，都會很快轉換成糖，長期下來容易讓血糖控制失衡。鄧雯心強調，分享這類門診故事，並非取笑患者，而是因為「這樣的情況幾乎每天都在發生」。許多患者並非刻意忽視健康，而是從未有人清楚告訴他們，哪些食物會影響血糖、又該如何調整。 衛教速度追不上疾病速度 糖尿病風險在生活中累積 「門診時間有限，健保診間往往只有短短幾分鐘，但糖尿病相關的飲食衛教，真的太重要了。」鄧雯心感嘆，衛教與資訊傳遞的速度，往往跟不上糖尿病盛行的速度，再加上外食比例高、生活步調快，讓許多人在不知不覺中走向血糖失衡。 診間五分鐘快速版 改善血糖的飲食四大重點 鄧雯心也分享自己在診間，常用「五分鐘快速版」的飲
目標價砍到108元引爆賣壓！外資恐慌跳車？「記憶體大廠」爆近10萬量下殺逾9%
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導台股今（2）日早盤受到美股上週五全面收黑影響，加權指數以32,008.46點開出，較前一交易日下跌55.29點，隨後賣壓持續擴大，...
「雅方」千金正面照曝！ 00後幫老爸重生數十年老牌
知名羊肉爐品牌「雅方」近來在社群媒體上掀起熱潮，這家經營近50年的老品牌，因董事長千金、2000年後出生的林暄穎採用短影音行銷策略，加上長相甜美的她親自入鏡，成功吸引年輕族群目光，讓品牌重獲新生。
新北市長選戰民調驚人！吳子嘉曝藍提名卡關因「這人民調太強惹不起」
2026年九合一大選，新北市長部分，民進黨提名立委蘇巧慧，民眾黨主席黃國昌也宣布投入選戰，但國民黨人選仍未定，台北市副市長李四川、新北市副市長劉和然原傳出一月底見面協調，但都已經邁入2月仍遲遲沒下文。美麗島電子報董事長吳子嘉直指，國民黨人選難產的關鍵是擁有高達68％支持度的現任市長侯友宜。
逾161萬人注意！國民ETF 00878宣布配0.42元 年化配息率7.48%
國泰永續高股息 00878 今（2）日公布最新一季配息，每受益權單位配發0.42元，以今日收盤價22.47元計算，單次配息率為1.87%，年化配息率為7.48%。00878將於2月26日除息，最後交易日為2月25日。
25萬散戶進場後 台股三天跌掉1400點
聯準會準新主席消息一公布引發「華許拋售」，美股、金銀、比特幣全跌，台股盤中一度重跌逾680點，加權指數連跌三天共跌超過1400點，而據證交所資料顯示，上周五有交易人數迎來162.5萬人次的次高紀錄，而相較台股下跌前共新增25.58萬散戶進場，成為這一波連跌的「受災戶」，慘遭割韭菜。
致富靠今晚！威力彩飆8.7億 3星座偏財運爆棚
威力彩頭獎上看8.7億元，今（2）日晚間即將開獎。《搜狐網》運勢專欄點名3星座，馬年一開局就有好運降臨，賺錢飛速，財富如潮水般湧來。
連2波冷氣團報到！這天低溫探9度 未來1週天氣曝光
中央氣象署公布最新天氣趨勢，本週天氣呈現「先冷後回溫、週末再轉冷」的變化型態，週二白天起冷氣團減弱、氣溫回升，但週五晚間起又有鋒面與新一波大陸冷氣團接力南下，週末明顯轉冷。
大S忌日倒數！9歲兒突喊張蘭「千年老妖」她真實反應曝光
大S去年2月病逝，明（2）日是她逝世一週年紀念日。大S離世後，一雙兒女玥兒、箖箖由汪小菲及現任妻子Mandy（馬筱梅）照顧，而大S前婆婆張蘭近來頻頻開直播與網友互動，過程中不時能聽見玥兒與箖箖在一旁說話、玩鬧的聲音，有趣的是，9歲的箖箖日前在家中童言童語，竟脫口稱張蘭是「千年老妖」，讓網友全笑翻。
張又俠寫給習近平的一封信？矢板明夫：最荒謬的，正是談到台灣的那一段
中共中央軍委副主席張又俠以及軍委委員劉振立近日遭官宣落馬，相關話題持續延燒。資深媒體人矢板明夫撰文指出，近日，網路上流傳一封署名「張又俠寫給習近平」的所謂「公開信」，迅速在華語圈擴散開來。遺憾的是，部分媒體在引用時，似乎忽略了最基本的查證與判讀，使這樣一篇明顯粗糙的文本，被誤認為「內幕材料」。其實，稍作分析便可看出，這封信經不起推敲。
39歲曹雅雯「驚天落差」流出！劇烈消風惹網心疼
娛樂中心／李汶臻報導39歲台語歌后曹雅雯有將近半個月沒在臉書更新動態，30日釋出最新影片引發外界關注。畫面中她以全素顏、居家裝扮現身，整尊暴風消瘦的狀態與過去在舞台上的亮麗模樣判若兩人；不少粉絲看了驚呼：「差點認不出來」、「太瘦了」，相關畫面迅速在網路上掀起討論。
堅果不是都健康！「這2種」傷害心血管、害慢性發炎：吃多慘了
堅果有益健康，但並非每種堅果都如此。醫師蕭捷健表示，研究發現，吃對堅果，可以降低死亡率20%，但若狂吃杏仁、腰果這2類堅果則無益於健康，且身體容易慢性發炎，無助心血管健康。他建議，民眾應多吃核桃、夏威夷豆等堅果。
長江存儲傳提前量產！群聯、南亞科等10檔記憶體吞綠燈 華新同列16檔跌停股
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（2）日終場收在31,624.03點，跌439.72點或1.37%，盤後共計16檔個股落入跌停板。若以概念股分類，記憶體股本...