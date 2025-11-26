攻擊台鐵員工 立委擬增刑責
台鐵員工遭暴力攻擊事件頻傳，今年至本月十五日已發生十四起攻擊事件，立委指台鐵近三年暴力事件增加近二點五倍，鐵路人員職場安全環境需通盤檢討，並提案修法，旅客若對執勤鐵路人員強暴、威迫和恐嚇等行為，應有刑責、罰金；交通部表示支持。
立委洪孟楷、黃健豪、蘇清泉等人提案修鐵路法，以強暴、脅迫、恐嚇或其他非法之方式，妨礙鐵路從業人員執行職務者，處一年至五年有期徒刑，得併科一千萬元以下罰金。犯前項之罪，因而致鐵路從業人員死亡者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處五年以上、十年以下有期徒刑。
民眾黨團也提案，妨礙從業人員執行業務處三年以下有期徒刑，得併科卅萬元以下罰金；致人員於死者，處無期徒刑或七年以上有期徒刑；致重傷者，處三年以上、十年以下有期徒刑。
鐵道局長楊正君表示，對於修法保障從業人員安全表示支持，但罰則部份建議比照醫療法，處罰額度採較小的卅萬元、三年以下方案。
民進黨立委李昆澤說，台鐵員工遭旅客暴力攻擊事件頻仍，鐵路警察無法在第一時間趕赴現場協助，就算台鐵員工欲解除旅運契約，面對旅客不願離場也無法強制驅離，仍只能等鐵警到場。
但根據統計，鐵警人數二○二○年為七四五人，今年降至六二六人，減幅百分之十六，鐵路警察能量不足，台鐵應評估保全增設。
鐵警副局長廖國政說，鐵警近年人數無太大變化，鑑於退休人員及新進人員需訓練一年的人員增減，仍支持台鐵增加保全人力。
交通部政務次長伍勝園說，六月跨部會協調，短期作為是增加鐵警巡邏頻率，並請專責保全、台鐵人員一起聯防；無鐵警進駐的車站，就近與地方警察連繫，訓練員工防身及應對。台鐵公司總經理馮輝昇說，已對全台特等站及一等站盤點保全人力。
更多udn報導
老師低血糖暈倒！全班學生也倒一片 奇葩原因曝
天氣轉涼穿搭首選？信義區女生清一色「3件套」
失智最早徵兆非健忘 醫揭1變化是大腦在求救
神級美貌變調？迪麗熱巴現詭異「浮腫感」惹議
其他人也在看
黃子佼被害者「35暴增至2000人」律師揭二審法官判決玄機：很有智慧
知名藝人黃子佼被查出持有上千部未成年性剝削影片，案件於（25）日二審改依《個人資料保護法》判處1年6月，緩刑4年，黃子佼另發出聲明稱跟全數被害人達成和解，消息曝光引起網友討論，劉韋廷律師分析案件時表示，他認為二審法官相當有智慧。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
「牙醫教父」僱17密醫詐健保5700萬 洗錢29億買豪宅名車
國內知名連鎖牙醫集團「Abc牙醫聯盟」爆發重大弊案，高雄地檢署調查發現，有「牙醫教父」之稱的創辦人謝尚廷不僅聘用17名未具牙醫師資格的「海歸密醫」看診、詐領健保費5700多萬元，更與家族成員共謀，透過人頭公司與假分紅手法洗錢近29億元。高雄地檢署於11月26日偵結，依洗錢、詐欺等罪名，將謝尚廷兄妹3人等共26人全數起訴。中天新聞網 ・ 17 小時前
黃子佼開車撞傷女騎士逕自離場涉肇逃 新北檢偵結起訴
藝人黃子佼今年8月間在新北市三重區開車與機車發生碰撞，導致女騎士人車倒地，臉部及手部多處受傷，事故發生後黃子佼卻未下車查看，直接駕車離去。新北地檢署今天偵查終結，依刑法肇事逃逸罪起訴黃子佼。Yahoo奇摩（即時新聞） ・ 15 小時前
黃子佼與全數被害人和解！ 聲明致歉：一時「愚蠢好奇」讓我痛失妻女、事業
[FTNN新聞網]記者邱梓欣／綜合報導藝人黃子佼先前因違法持有2259部未成年性影像，一審遭判8個月，全案仍在上訴中；黃子佼今（24）日透過律師發出聲明，證實已...FTNN新聞網 ・ 2 天前
阿布達比轉機遭警帶走 妻：明見不到人就找中國使館｜#鏡新聞
這對夫妻很離奇，參加16天的中東之旅，卻在飛到阿布達比機場轉機時，先生在空橋上，被武裝警察帶走，妻子跨海求助，外交部正在透過駐處和警方釐清案情，家屬卻突然態度強硬，要求外交部，如果明天無法和老公會合，就要拿台胞證，找中國大使館介入。鏡新聞 ・ 6 小時前
黃明志保釋期滿！「謝侑芯屍檢報告」成警方關鍵下一步
馬來西亞歌手黃明志涉入台籍網紅謝侑芯命案，今（26日）警方口頭保釋期滿，如果謝侑芯的完整屍檢報告尚未出爐，警方可以再次延長黃明志的保釋期。中時新聞網 ・ 20 小時前
黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了
即時中心／高睿鴻報導民眾黨主席黃國昌近期捲入涉貪醜聞，日前先遭媒體爆料，涉嫌收受「臺雅集團」已故老董沈裕雄之子沈淳浤的200萬；隨後，馬上利用質詢法務部長鄭銘謙的機會，為沈裕雄曾遭詐財一事「出氣」。沒想到，除了黃國昌遭控利用「凱思國際」收錢辦事、涉嫌貪汙，週刊今（25）天再爆，沈裕雄特助鄭淳駿聲稱，臺雅高層之前竟找了3名立委、砸200萬要求檢調「辦他」；與週刊先前描述黃涉嫌收錢的情節，明顯高度相符。對此，知名律師黃帝穎評論道，黃國昌之前就深陷「養狗仔」風波，但外界不斷質疑，如此長時間、系統性養狗仔，勢必所費不貲，但黃始終迴避養狗仔的錢從哪來；後來，更未否認狗仔公司凱思收臺雅200萬一事。如今，沈裕雄特助鄭淳駿出面踢爆，聽聞臺雅高層找上3名立委、砸200萬，要求檢調「辦他」；黃帝穎直指，倘若屬實，將上升立委集體貪瀆案。黃帝穎續指，黃國昌於6月18日為臺雅案在國會質詢法務部長鄭銘謙，擺明個案質詢、且態度猖狂，還當場自爆「早在你們處理這個案子以前，這個案子我幫了多少忙？我只是沒有公開講」。如今竟還被爆，黃國昌狗仔公司凱思，涉嫌收受臺雅集團200萬元涉貪。律師黃帝穎。（圖／民視新聞）對此，黃帝穎分析說，「黃國昌不只是徐永明翻版，更接近廖國棟」。他指出，回顧SOGO立委集體貪瀆案，涉案立委全被依據貪污治罪條例「不違背職務收賄罪」判刑；前立委徐永明更是沒拿到錢、僅憑期約200萬捐入時代力量政黨專戶，就被法院判刑7年4月。黃帝穎接著提到，時任國民黨立委廖國棟，透過白手套公司收賄，錢有收到；行賄者要求發言、發函及提案等行使立委職權，結果廖國棟最終遭法院判刑8年6月。參照廖的案例，黃帝穎認為，黃國昌為臺雅老董個案質詢法務部、黃國昌的狗仔公司凱思，若也入帳臺雅集團200萬，黃國昌就不只是徐永明翻版，更接近廖國棟。「刑度從徐永明沒收到錢的7年4月，上升到有收錢的廖國棟8年6月徒刑」。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：快新聞／黃國昌慘了！週刊爆「收錢幫金主出氣」鐵證 可能刑期律師全說了 更多民視新聞報導捍衛小橘書政策！劉世芳喊批評者患「公主王子病」 卓揆回應了黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 稱與被害人全和解議員憂「社福預算增加」影響財政 陳其邁掛保證：市府衡量可負擔民視影音 ・ 1 天前
黃子佼算輕判？律師嘆「4年賭1事」：這個緩刑確實不好拿
藝人黃子佼被控非法購買、持有未成年人性影像案，高等法院25日二審判決黃子佼1年6月有期徒刑，緩刑4年，全案可上訴。而開庭前夕，他也透過律師表示「已與全數被害人和解」。對此，律師李怡貞也感嘆「雖然是拿到緩刑，這個緩刑確實不好拿」，就是賭他這四年能不能克制自己。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
嘉義診所涉詐領健保88萬 老醫師、夫妻檔3人遭起訴
嘉義縣布袋鎮一間診所遭檢調查出，長期以未實際到診民眾的健保卡刷卡申報健保費用，並以免費提供維骨力、鈣片等保健品作為誘因，吸引居家照顧員持長輩健保卡取藥。全案自2020年1月至2025年2月間，詐領健保相關費用共88萬餘元，嘉義地檢署將78歲曾姓醫師與負責人黃姓男子、白姓女子夫妻提起公訴。中天新聞網 ・ 1 天前
影/送進看守所！狠心圍殺苗栗好心翁「2街友被羈押」
苗栗市近日發生獨居老人被居家服務員發現慘死在家裡，頭部有嚴重外傷，警方循線逮捕2名街友嫌犯，他們的落網日恰巧就是死者的生日，2人犯罪前科累累，今（26日）上午被裁准羈押，通通送進看守所。中天新聞網 ・ 19 小時前
海軍女士官墜樓亡…母來不及見最後一面：曝生前罣礙
上有老下有小。高雄左營區昨（25）日上午驚傳一名女子墜樓死亡；經確認，死者為28歲海軍陸戰隊女士官，休假期間，陳屍在基地外宿舍草皮，母親接獲通知趕到醫院，卻沒能見上最後一面淚崩。據悉，死者生前獨立扶養小孩，噩耗降臨，該如何向小孩解釋，媽媽已不在的事實。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
雄檢起訴Abc牙醫聯盟案 衛生局：醫療安全不妥協
（中央社記者林巧璉高雄26日電）Abc牙醫聯盟涉聘用18名密醫詐領健保、逃稅、洗錢，犯罪所得超過新台幣16億餘元。雄檢今天起訴謝姓負責人兄弟等26人。高市衛生局重申，醫療品質與病患安全立場絕不妥協。中央社 ・ 11 小時前
不滿分產不公！男在姪子婚禮前夕撒冥紙 喜宴又發傳單控哥嫂不孝
高市一名男子因不滿母親遺產處理不公，在姪子婚禮前一天，到他住處撒冥紙、丟雞蛋，甚至在喜宴當天大鬧，散發傳單指控哥哥和嫂嫂「不孝不公不義！上下其手侵吞媽媽財產嗎？」男子和女友被高等法院高雄分院依妨害名譽罪，各判處徒刑4月並定讞。 據了解，被告阿吉（化名）因認為其母遺產分配不公，而與胞兄阿豐（化名）多有自由時報 ・ 1 天前
愛車遭刮花! 高雄醉男"隨機刮車" 車主下班看傻眼
南部中心／陳姵妡、廖錦雄 高雄報導高雄岡山區育才路，有車主下班看傻眼，因為愛車停在路邊，卻疑似遭酒醉男子持利器亂刮亂畫，甚至連車窗都不放過，警方獲報發現被害車輛竟然有四台，已經鎖定嫌犯，而目擊民眾則透露，疑似一名醉男子騎車經過，看到車就開刮。高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）監視器畫面上，一名機車騎士停下，接著下車，開始彎腰，一台接一台車停留，竟然拿東西在刮車，案發地點就在高雄岡山育才路上。民視記者陳姵妡：「這條路上位處工業區，路旁都有許多上班族停放的車輛，沒想到有一名男子惡意刮車，一共就有四台車，像這樣被亂刮。」目擊民眾：「四台車被一個騎機車，喝酒醉的，畫了四台車，整個旁邊都被亂畫。」當事車主同事：「車主很嘔，就是覺得蠻莫名其妙的啦，對啊都是工廠，所以那大車比較多啦，所以可能有時候，大車如果佔在內線車道，就會覺得比較擠，可能有什麼不愉快吧。」高雄岡山區育才路，有民眾愛車停在路邊，卻遭人持利器亂刮亂畫。（圖／民視新聞）目擊民眾透露，疑似是一名喝醉酒的男子，騎車前來，一下車就拿利器對車輛狂刮，四台受害的車主，下班看到都看傻，一台綠色車輛，上頭直接被畫了好幾個大圈圈，黑色的車則是連車窗都被刮花，還有一台白車跟藍車也被刮了好幾條，目前警方已經鎖定可疑男子。高市警前峰所所長陳邦郁：「經到場勘查後，發現另有三輛車子，亦遭刮損之情形，遂主動相關車主到所製作筆錄，經調閱周邊監視器，已鎖定一名疑似酒醉男子所為，本分局將循線追緝到案。」到底是跟車主結怨，還是喝醉亂刮，還得等男子到案詳細說明，但停路邊被亂刮，讓車主們好心疼，已經不敢停在原處，就怕這名怪男，又回來對車輛開刀。原文出處：把車當畫布？ 高雄岡山驚現「刮車怪男」 持利器隨機亂刮 共４車受害 更多民視新聞報導囂張！一中商圈竊賊出沒 貨車司機收貨遭闖車搜刮財物涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因南部發電、北部爽用？綠委怒喊不公平 要求政府研議「差別電價」民視影音 ・ 1 天前
警方打詐出新招! 變裝超商店員逮車手
南部中心／鄭博暉、林俊明 台南市報導警方打詐出奇招，這次是假扮成超商店員逮車手。台南警方獲悉詐團要面取現金，趕緊和被害人配合，甚至還提前喬裝成超商店員全程監控，等到車手一現身，一擁而上收網，順利逮到這名詐團車手。為逮車手，員警變裝化身超商員工，監視、收網，一手包辦！（圖／翻攝網路）警方在超商逮人，只是怎麼連超商店員也在其中。當時詐團車手就來到了這家超商，和被害人見面，還以為贓款就要順利落袋，沒想到突然間一堆陌生人衝出，連店員都來參了一腳。其實身穿超商店員制服的，是這位資深的巡佐李文中。辦案的經驗不少，不過變裝可是初體驗。台南市警局新興派出所巡佐李文中表示：「是算緊張也算是有趣啦，嫌犯也是一臉訝異啦，神色真的很...，怎麼連店員都來了。」就是要預防，詐團也伺機提前勘查，警方這次先派了變裝員警進超商埋伏，一面監控還得一面假裝是店員。道具假鈔也上陣，警方打擊詐團，面面俱到！（圖／民視新聞）台南市警局新興派出所巡佐李文中說：「平常在巡邏超商的時候，會看到他們店員在做什麼事情，當然我們是依樣畫葫蘆啦，比如說掃掃地啊或者，搬一些箱子出來也是都有。」等到被害人，確定把假鈔全給了車手，這時便衣員警和變裝巡佐全都一擁而上，把車手制服。台南市警局新興派出所長陳永祺表示：「偽裝起來一方面他可以過濾，他是不是真的來跟被害人，來做交易的車手，然後也可以在第一時間，來控制這個嫌疑人的行動這樣子。」其實變裝還算是小CASE，有時候遇上狡猾詐團，圍捕過程更曲折。台南市警局新興派出所長陳永祺強調：「他如果車手他不下車，他又要求被害人上車的話，就是類似像包夾還是怎麼樣，這種行動的話，就會需要經過比較多次的模擬。」這次投資詐團，要求在超商面交現金，讓警方剛好順勢，用這招變裝秀逮人，車手也只能乖乖認栽。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」原文出處：超商店員逮車手？ 警方變裝店員警民合作打詐 更多民視新聞報導51歲女涉毒駕拒檢衝撞 警連開8槍擊破輪胎破窗逮人Ｘ新功能打擊中共網軍！他揭1悲慘真相：有些是囚犯運毒新招! "大麻蜂蜜"自美郵寄來台 嫌犯領取被捕民視影音 ・ 1 天前
"花生木雕"太逼真! 雕刻家曾慶棟參賽作品 遭海關誤扣
南部中心／陳凱茂、陳姵妡 高雄報導高雄雕刻家曾慶棟，自幼在農村長大，特別喜歡雕刻花生，沒想到他日前寄到日本參賽，以花生殼跟花生仁為主題的"似假如真"作品，實在太逼真，居然遭到日本海關扣留兩天，幸好最後順利送達，到底有多像，帶您來看看！雕刻家曾慶棟的花生作品太逼真，居然連日本海關都分不出真偽，差點趕不上日本比賽。（圖／民視新聞）雕刻家曾慶棟：「來大家來吃花生。」一看差點要放進嘴裡，滿滿一大盤，有還沒剝殼的，也有剝掉外殼，露出花生仁的，但這盤花生，可通通都是木頭雕刻，乍看之下，還以為是真的，導致雕刻家曾慶棟的作品"似真是假"，被日本海關扣留。雕刻家曾慶棟：「發現說怎麼被日本海關留置，還說要送驗，我這是藝術品又不是違禁品，我一頭霧水，原來堅果類不能進口，啊我的花生就像堅果。」幸好日本海關扣留兩天，經過查驗，確認是木雕，10月30日作品送達大會，並入選決賽，目前正在神戶日本藝術中心展出。雕刻家曾慶棟實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。（圖／民視新聞）而這個小小的花生雕刻品，外殼是檜木，花生仁色澤偏紅，就選用龍柏，實木的花生作品，一個就得耗時一天，整盤做好，至少得花一個月以上。雕刻家曾慶棟：「在農村的生活真的是不簡單，所以我們對農村這些農作物，比較有感情比較了解，所以我刻的主題，都會針對農村這些生態來作主題。」67歲的曾慶棟，原本從事對講機安裝，後來經營停車場，跟藝術完全無關，15年前八八風災後，在海邊看到大量漂流木，心中萌生「讓木材重生」的想法，鑽研雕刻，如今成為花生雕刻達人，超擬真的作品，雖然還沒公布名次，就已經被日本海關認證。原文出處：「花生木雕」太逼真！高雄雕刻大神作品 遭日本海關扣留兩天 更多民視新聞報導果粉分期買手機房貸「縮水100萬」？理財達人揭關鍵毒品唾液快篩上路4天首抓 台東男騎機車蛇行被查出吸毒駕車先談感情後騙投資 台南警攔阻47歲男轉帳150萬元民視影音 ・ 14 小時前
黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解
即時中心／顏一軒報導最新消息！藝人黃子佼因收藏2259部未成年性影片，北院去（2024）年12月3日一審宣判8個月有期徒刑， 併科罰金10萬，黃的委任律師昨（24）日聲稱與全數被害人達成和解，高院今（25）日二審宣判，撤銷原判決，判處1年6個月有期徒刑，緩刑4年，緩刑期間須付保護管束，而且須接受3場法治教育課、義務勞務180小時，全案可上訴至第3審。回顧黃子佼涉入的#Metoo風暴，他先是於去（2023）年涉嫌以拍攝大尺度藝術照為由，對被害女子性侵、強制猥褻，惟交由檢方偵辦後因認罪證不足，因此給予不起訴處分；不過，檢警在偵辦期間發現，黃加入網路偷拍論壇「創意私房」的會員，並在該平台上購買成人影片存放於個人硬碟中，其中7部片子的女主角甚至未成年。被害人透過律師所發出的聲明稿。（圖／民視新聞）由於黃子佼在偵辦期間內坦承犯行，也自願拋棄存有少女私密影像的隨身硬碟，因此北檢在今年4月3日依涉犯《兒童及少年性剝削防制條例》處分緩起訴，期間2年，命他支付國庫120萬，並於緩起訴確定後3個月內，寫下一份字數不少於1200字的悔過書，能用電腦繕打，完成後親自簽名交付北檢，但相關處分引發輿論批評。北檢依職權向高檢署聲請再議後，認定緩起訴處分確有「偵查還不完備」的狀況，所以發回北檢續查，訊後依法將黃子佼起訴，並移審北院，但爾後黃的態度卻180度大轉變，針對檢方指控通通不認罪；律師主張檢方起訴的《兒少性剝削》新法實施前，適用法條有疑慮，而檢方也無法認定7部影片就是黃男當初下載的檔案。針對判決理由，北院透過新聞稿說明，黃子佼自2014年起，，註冊成為「創意私房」會員後，陸續購買創意私房販售之兒童或少年之性影像，以電腦主機下載如判決書附表一編號1至35所示之兒童及少年之性影像，基於持有兒童及少年性影像之犯意；自2023年2月17日起，仍繼續無故以本案扣案硬碟儲存如前揭性影像而持有之。北院指出，黃姓被告上述犯行，觸犯去年2月17日修正施行之《兒童及少年性剝削防制條例》第39條第1項無正當理由持有兒童或少年之性影像罪。院方合議庭說明，審酌被告係因一己私慾，加入創意私房論壇成為會員，並自該論壇購買如前揭兒童及少年之性影像而持有之數量達2,259個，該等性影像客體之兒童及少年人數共35人，數量非微，自提高兒童及少年成為性剝削對象之危險性，又被告係五專畢業，目前待業中，案發時在演藝圈工作，經濟狀況小康，又其未曾因犯罪經法院判處罪刑。北院提到，黃子佼案發後於偵查中坦承犯行，本院歷次準備程序及審理中均否認犯行，迄未與被害人、告訴人等成立調解，併酌以檢察官、辯護人對於被告刑度之意見等一切情狀，量處如主文所示之刑，並就罰金部分諭知易服勞役之折算標準，以新台幣1000元折算壹日。《民視新聞網》提醒您：「任何人在依法被判決有罪確定前，均應推定為無罪」《民視新聞網》關心您：◆ 教育部反霸凌投訴專線：1953◆ 「iWIN網路防護機構」網安專線：（02）2577-5118服務時間：週一至週五 9:00～18:00《民視新聞網》提醒您：尊重身體自主權！請撥打113、110原文出處：快新聞／黃子佼私藏性影像案免關了！二審獲緩刑4年 與被害人全和解 更多民視新聞報導中國再來亂！國軍偵獲16機艦、1空飄氣球擾台賴清德挺日本觀光「又遭惡意扭曲」 卓榮泰親上火線闢謠通勤族有福了！TPASS 2.0「加碼回饋」12月上路 優惠方案全曝光民視影音 ・ 1 天前
分手後發現懷孕? 22歲母"家中產子"後將男嬰推下樓慘死
中部中心 ／中部綜合報導台中太平去年發生驚悚的丟嬰事件，一名22歲的女子，才剛產下一名男嬰，疑似跟男友吵架，竟將孩子從11樓往下推，導致摔落一樓花圃傷重不治。檢方認定，涉犯兒少法及成年人故意對兒童殺人罪嫌，近日偵結起訴，後續將由國民法官進行審理。一名女子把剛剛出生的男嬰推下樓 遭到檢方起訴。（圖／翻攝畫面）社區大樓，疑似傳出驚悚的丟嬰事件，事情發生在去年11月份，一名剛剛生下孩子的女子，竟然從高處11樓把剛出生的孩子往一樓推落，男嬰傷重慘死，附近民眾聽到嚇壞，覺得不可思議，根據了解，當時女子才剛剛在房間產下一名男嬰，但疑似和分手的男友爭吵，隨後，情緒失控，竟然把孩子放在窗框上，接著把男嬰往一樓推，造成男嬰摔落一樓不治。女子把親生骨肉剛出生的男嬰推下樓 致傷重不治 檢方近日偵結起訴。（圖／翻攝畫面）法醫高大成說，也有可能吵架過程，男方不斷激怒女方，才讓對方情緒失控。只是再怎樣也是親生骨肉，家防中心接獲通報，社會局提出告訴，檢方偵結，依成年人故意對兒童犯殺人罪，起訴狠心母親。女子疑似不滿和男友分手，後續又發現自己懷孕了，才會把剛出生的孩子親手推下樓，犯罪手段殘酷，後續將由國民法官，接續審理。《民視新聞網》提醒您：拒絕暴力！請撥打113、110原文出處：分手後發現懷孕？ 22歲母「家中產子」後將男嬰推下樓慘死 更多民視新聞報導不滿騎YouBike被叭！男鬼切攔公車 雙方情緒激動「路上爆拉扯」與男友吵架離家 女子猛灌600cc高粱爛醉嘔吐疑和女友吵架！ 台中男子情緒失控當街攔車猛捶民視影音 ・ 12 小時前
毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性
南部中心／綜合報導 高雄鳳山一輛轎車24日深夜停在路中央，車上一男一女，一動也不動，警方獲報到場，就在準備破窗救援時，兩人從睡夢中驚醒，但車上瀰漫毒品氣味，當場用毒品檢驗試劑，果然呈現陽性，警方懷疑他們毒駕，後續還在車上搜出毒品跟開山刀。車內飄散毒品氣味，車上一男一女一度不配合盤查。（圖／民視新聞）白色轎車深夜停在路中央，員警上前關心，但車上兩人怎麼叫都沒反應，正當員警準備破窗。駕駛座的女子驚醒，一臉疲倦，後座還躺著另一名男子，兩人睜開眼睛才發現，已經被警察包圍。車停路中央，呼呼大睡，員警靠近開車門，卻聞到毒品氣味，員警要搜車，他們相當不配合。最後在警方喝令下，他們才乖乖接受盤查。24號深夜11點多，高雄鳳山南光街，一男一女在車上昏睡，路過民眾看見他們一動也不動，以為發生了意外，警方正準備破窗救援時，他們突然驚醒，但員警發現他們神色有異，果然在駕駛的包包及車上，查獲安非他命毒品吸食器丶煙彈，以及一把開山刀，還在後車廂查獲一面車牌。警方在車上查獲毒品、一把開山刀，後車廂還有一面車牌。（圖／民視新聞）高市警五甲派出所所長孫英哲：「當場施以毒品唾液快篩，呈安非他命毒品陽性反應，全案訊問後依違反毒品危害防制條例，及公共危險罪嫌移送。」疑似深夜吸毒，睡到警察就在眼前都沒發現，警方懷疑兩人涉嫌毒駕才會在路中昏睡，依毒品現行犯，將他們帶回偵辦。原文出處：毒駕? 高雄男女車上昏睡卡路中央 檢出毒品陽性 更多民視新聞報導最新／國1南下高科段連環車禍 高科至岡山段「雙向封閉」週刊爆黃國昌「收錢辦事」 她嗆貪污犯罪：不要等到上法院才講！涉持兒少性影像！黃子佼獲判緩刑免關 高院曝原因民視影音 ・ 1 天前
影/香港宏福苑千戶社區惡火已奪4命 37歲消防員衝地下室罹難
香港新界大埔的住宅區宏福苑一帶26日下午發生嚴重火警，自下午2時51分至晚間6時22分，火勢達到最嚴重的5級，目前已致4死7傷，其中1名死者為37歲消防員，據稱還有民眾受困建物內。中天新聞網 ・ 11 小時前