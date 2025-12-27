攻擊型無人艇需求上調至1600艘 海軍委製中科院可加速獲得即戰力

今年9月國防展中展示的美商「Muskie M18」無人水面艇，最大航速50節以上、航程500浬以上，可抗4至6級海象，是美軍現役裝備。(資料照，記者陳治程攝)

〔記者羅添斌／台北報導〕為因應台海防衛作戰需要，軍方規劃在1.25兆元特別預算計畫中，列入攻擊型無人艇的量產項目，軍方內部傳出需求數量已由原先的1320艘，上調到1600艘，軍政人士今天指出，攻擊型無人艇的載台建造容易，但系統涉及高性能炸藥的安裝，船艇導控丶指管系統整合，並且有高階AI控制驅動的任務技術，若海軍以委製中科院方式執行，不僅獲得時間可以縮短，預估在2027年底前，就能完成部分攻擊型無人艇部署的「即戰力」。

軍政人士表示，軍方有關籌獲攻擊型(自殺型)無人艇的計畵，海軍及陸軍都有提出需求，國防部決定由海軍司令部統籌辦理，並在1.25兆元特別預算的期程內分批籌獲。海軍司令部已在今年12月8日，以公告方式公開徵求「自殺無人艇」、「可攜式導控站」丶「機動指管車」和「中繼台 」等4項裝備，並註明此案屬於「國防創新發展關注項目」。

在「自殺無人艇」部分，海軍要求該艇應具備最大航速至少35節，最大航程至少250浬，並可自主識別、航行避碰，同時要能抗蒲福氏風力4級浪(含)以上，並具備蜂群作戰能力；偵蒐能力方面則要求搭載光學／紅外模組、並可在24浬外回傳情資影像，可抗外界GNSS、無線電訊號干擾。「可攜式導控站」則要搭載全向、指向及衛星天線，可加密情資並回傳指管系統，協助提供共同作戰圖像，確保通聯。

中科院今年9月在台北國防航太展展示的「小型快速無人艇」，也就是俗稱的「快奇」攻擊無人艇。(資料照，記者廖振輝攝)

軍政人士今天指出，為加速攻擊型無人艇的建造及籌獲，海軍司令部應委由與無人艇美商MARTAC簽署合作備忘錄的中科院為主合約商執行建造，應是最佳的執行方案，因為中科院已具備快奇無人艇研發經驗與能量，能夠統整指管系統丶咸測器丶引導模組與高性能火炸藥，形成完整的武器系統，而非單純載具。而美商MARTAC的無人艇產品，已有20多個國家採用，美國海軍第五艦隊轄下的第59特遣隊，為美軍專責無人與自主系統實戰運用的單位，MARTAC的無人艇已在第59特遣隊實際部署，擁有相當豐富的實戰經驗。

此外，攻擊型(自殺型)無人艇的建造，涉及C4ISR丶火炸藥安裝酬載丶感測器資料鏈等高度敏感的領域，中科院具有法定的保密能量，由海軍委製中科院更符合法規，還可依照軍種需求進行客製化。另外，美商MARTAC在今年9月與中科院簽署合作備忘錄，承諾可在台灣建立在地供應鏈，可降低戰時被封鎖或是斷料的風險，形成真正的「可持續戰力」。

他表示，中國持續以武力威嚇台灣，更以2027年完成「武統臺灣」的準備為目標，退役將領及軍政高層人士今天建議，面對2027的軍事壓力，我國各項建軍採購計畫都應調整步伐，優先引進國際成熟及經過驗證的系統。

他進一步指出，攻擊型無人艇的計畫將在立院通過1.25兆元軍事特別預算之後啟動，預計會在明年(2026)的第一季開始，距離2027年備戰壓力的時間點相當緊張，因此，若是海軍司令部正式委製中科院展開啟動量產與部署計畫，預估在2027年底前，就能完成部分攻擊型無人艇的部署，這就是即戰力，以確保台海不對稱嚇阻戰力能及時成形。

