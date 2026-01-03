攻擊委內瑞拉切斷首都電力 川普：若有需要已準備第二輪攻擊

美國總統川普稱委內瑞拉「所有軍事力量都已喪失戰鬥能力」。（翻攝自Donald J. Trump臉書）

美國總統川普對委內瑞拉發動大規模攻擊，並抓獲委國總統馬杜洛和他的妻子，兩人已從委國遣送出境被送往紐約。川普召開記者會說明整場行動，更宣稱若有需要已準備發動第二波行動，「但目前看來可能不必」，指委內瑞拉「所有軍事力量都已喪失戰鬥能力」，並暗示美國已切斷委內瑞拉首都卡拉卡斯的電力供應。

川普強調，此次行動不僅沉重打擊了當地的毒品走私，更開啟美國直接干預並協助委內瑞拉「過渡」的新局面。他指出在軍事行動與海上攔截的雙重壓力下，成功擊倒97% 的毒品走私，痛批這些毒品主要來自委內瑞拉，並指出平均每一艘運毒船都會導致約2.5萬人死亡，「我們現在已經攔截了絕大部分的威脅。」

針對馬杜洛政權倒台後的權力真空，川普明確表示：「我們將運作這個國家，直到能進行安全、妥當且明智的轉型為止。」他強調，美國不希望在付出如此大的代價後，讓另一個不顧人民福祉的人再度奪權，因此美方將駐守並主導過渡期。川普表示，他的目標是為委內瑞拉人民爭取「和平、自由與正義」，也讓許多居住在美國的委內瑞拉人能重返家鄉。

川普對委內瑞拉現有的石油產業表示極度不滿，直言該產業已成為「徹底的廢物」，稱委內瑞拉原本擁有龐大的潛力，但目前的產量與應有水準相比簡直微乎其微，為了解決這個問題，美國最大、全球領先的石油公司將進駐委內瑞拉，並投入數十億美元來修復嚴重破損的石油基礎設施，「我們要開始為這個國家賺錢。」

雖然川普稱第一波攻擊是極其成功的精準打擊，但他並未放鬆軍事戒備，「我們已經準備好發動第二波、且規模大得多的攻擊，如果我們需要這麼做的話」，雖然他認為目前可能沒必要，但美軍已假設需要第二波攻擊，並隨時準備好應對任何變故。





