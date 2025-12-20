攻擊案引恐慌！心理師公會提「5安心指引」：勿傳播傷人畫面避免2次傷害

記者簡浩正／台北報導

嫌犯闖入中山誠品南西店，民眾驚慌逃跑畫面曝光。（圖／翻攝畫面）

北捷台北車站、中山站週邊，昨（19）日晚間接連發生投擲煙霧彈、持刀隨機傷人案，嫌犯張文墜樓不治。此案引起各界高度關注，但也讓不少民眾感到沈重。雙北4個心理師公會今（20）日發布聯合安心指引，提醒民眾出現焦慮等情緒都是正常的，請停止傳播驚悚畫面「避免二次傷害」，守護彼此的心理安全。

桃園市27歲男子張文昨日傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案造成多人傷亡；衛福部今日公布最新傷亡情況，包含嫌犯張文在內，共4人死亡；其餘11名傷者，仍有6人仍繼續留院治療。

廣告 廣告

雙北4個心理師公會發布聯合安心指引，提醒民眾停止傳播驚悚畫面，守護彼此的心理安全。（圖／翻攝自中華民國諮商心理師公會全國聯合會臉書）

對於北捷攻擊案，台北市諮商心理師公會、台北市臨床心理師公會、新北市諮商心理師公會、新北市臨床心理師公會今日發出以下聯合安心指引：

昨日台北車站、捷運中山站附近突發暴力事件造成社會震盪，許多人出現不安、焦慮、驚恐、憤怒、悲傷、失眠或身心不適，這些都是人在危機下常見且正常的反應。讓我們透過具體而溫和的行動、穩定與互助，陪彼此回到安全與秩序。



1、先安住內心 —— 你的感受是真實且正常的

常見反應包括：反覆想到事件、難以專注，情緒不安、易怒、悲傷或麻木，睡眠與食慾改變、身體不適，不想出門、害怕公共場所。多數反應會隨時間、休息與支持逐漸減緩。請允許自己有情緒，不必急著「馬上恢復正常」。

2、停止傳播 —— 最重要的心理保護行動

避免二次傷害，請一起做到：不觀看、不搜尋，不轉傳血腥或驚悚畫面；不渲染細節、不散布未證實訊息；在群組中適度提醒停止轉傳；主動保護兒少，避免其暴露於刺激資訊。每一次不轉傳，都是在守護彼此的心理安全。

3、安心生活行動指引 —— 保持警覺，但不必恐慌

外出時：放下手機，多留意環境；注意安全出口與人流動線；與親友同行或事先告知行程。

心理上的準備：事前簡單想像「若發生狀況我可以怎麼做？」適度準備有助降低慌亂

選擇留在家：若感到焦慮，留在家休息是負責任的自我照顧；可進行靜心活動，幫助身心回穩。

4、彼此關心 —— 最有效的安心力量

主動關心親友、同事與鄰居；陪伴、傾聽，而不是要求「別想太多」；多關注孩子、長者、脆弱族群；若身邊有人目擊或身處現場，更需要支持；一句：「你還好嗎？我在這裡。」往往就是力量。

5、若情緒難以緩解，請勇於尋求專業協助

以下狀況請務必尋求幫助：強烈情緒持續數日且影響生活及工作；引發失眠、恐慌或身心高度緊張；嚴重畏懼公共場所活動。

心理支持不是脆弱，而是力量。求助資源：

衛生福利部安心專線：1925（24 小時免費）

台北市社區心理衛生中心：02-3393-7885

新北市社區心理衛生中心：02-2257-2623

台北市／新北市心理師公會：查詢合格心理師與諮商資源

公會表示，突發事件提醒我們重視彼此的照顧與連結。一起做到：不恐慌、不散播、不對立、互相支持、理性守護安全。一步一步找回穩定節奏，願社會早日回復平安，願每一位民眾身心安穩。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

北捷攻擊案！總統賴清德赴台大醫院探視 院長余忠仁曝「2傷者」傷勢

最新傷亡曝！北捷攻擊案釀4死11傷收治雙北10醫院「2人仍在加護病房」

攻擊案釀恐慌！醫：民眾公共場所見「4異常」先遠離 牢記「3行動順位」

乳液、玩具都中了！幼兒體內「藏96種有毒物」醫：3種塑膠別碰

