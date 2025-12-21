攻擊案後突顯「小橘書」重要性 內政部曝發送已近7成、3縣市24日起發放

記者盧素梅／台北報導

《台灣全民安全指引》，又被稱為「小橘書」。（圖／資料照）

國防部印製《台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」），提升民眾面對天災、敵人侵略等危機挑戰的應變能力。北捷連續攻擊事件後，不少人提及「小橘書」重要性，也引發對於「小橘書」發放進度的關注。對此，內政部今（21）日表示，截至12月19日止，全台完成發送已達69.78%，整體發放作業順利進行中。至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部補充，將於下週（24）開始陸續發放。

內政部自11月中旬起正式啟動「小橘書」家戶發放作業，搭配淺顯易懂的圖文內容，協助民眾建立防災、防空避難與日常安全知能，讓安全意識走進家庭。

內政部說明，為配合國防部規劃印量及運輸量能，全國家戶發放總數約為975萬份，分4梯次由各縣（市）辦理發放作業，截至12月19日止全台已發出680萬2,556份，前3梯次已發放86.32%，其中台北市、臺南市、高雄市、苗栗縣、連江縣及新竹市已完成發放，顯示地方政府也積極配合推動、執行成效良好。

內政部指出，「小橘書」彙整多元且實用的全民安全知識，以簡單明瞭、圖文搭配的方式呈現，符合現代人閱讀習慣，民眾在家可以隨時翻閱，先行準備，以因應生活中可能出現的危機。至於安排於第4梯次發放的台中市、彰化縣及屏東縣，內政部補充，將於下週（24）開始陸續發放，如果民眾想一睹為快，也可以前往國防部網站閱讀電子版。

內政部強調，將持續與各地方政府密切合作，加速發放作業，確保全民都能儘速收到這份貼近生活、守護家園的安全指引，共同打造更安心、更有韌性的台灣社會。

