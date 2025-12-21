攻擊案後首大型活動！台北馬拉松「693警力」荷槍戒備

台北國際馬拉松不受隨機攻擊案影響如期舉行。（圖／東森新聞）





隨機攻擊案後的第一型大型活動！台北國際馬拉松清晨開跑，現場維安警力大幅升級，台北市長蔣萬安一早也到場視導，他表示，這次市警局增派警力341人，共計693位員警出動，裝備配置包括槍與防刀割等，就是務必讓賽事安全圓滿。

萬人群聚市府廣場前，槍聲一響正式開跑，台北國際馬拉松不受隨機攻擊案影響如期舉行，現場維安滴水不漏。

台北市長蔣萬安：「我們特別將維安升級，整個規格拉高，我們在22個，重要的路口路段，也是加派警力，以便各項可能，緊急狀況發生。」

台北市長蔣萬安親臨視導維安，台北市警局這次特別派出693名警力，相較往年增派了近一倍人力，沿線22個路口由11個分局，沿途分工全力強化戒備，而警察同仁的裝備，配置也全面大升級。

台北市長蔣萬安vs．員警：「（維安）非常辛苦，但是也務必提高警戒。」

田徑場跑道旁警力全副武裝，周邊大批警力分散各處部署，來回走動不時觀察周邊狀況，甚至有特勤荷槍實彈加強，對可疑人事物監控盤查，確保賽事安全無虞。

台北市長蔣萬安：「即刻會舉辦一場，高強度的演練，我們預計朝向規劃在，市府站周邊的站點（演練），以因應跨年晚會，這樣最大型的活動。」

隨機攻擊案後，首場萬人大型活動，蔣市府團隊繃緊神經，不敢掉以輕心，因為緊接而來的跨年活動，也是維安重中之重。

台北市長蔣萬安：「未來發生這樣子的事件，我們會透過發送細胞簡訊，對於周邊附近的市民朋友，即刻能夠得到簡訊，來提高相關的防範意識。」

市府超前部署，採取更嚴謹維安規格與標準，用實際行動讓民眾，都能安心安全的迎接嶄新2026。

