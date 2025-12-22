攻擊案後「模仿訊息」暴增！網路查到近50則 律師提醒：最重判刑兩年

張文19號犯下攻擊案後，驚悚氣氛仍未平息，還有不少人陸續在社群媒體PO出恐嚇言論，有網友放話要在今（22）日下午1點半在捷運系統引爆炸彈，引起恐慌。相關單位不敢大意，全面提升警戒層級，針對與捷運系統共構的車站加強戒備，且截至22日下午4點，重大事件相關的網路風險訊息已多達47件，律師就提醒，即使沒有做出行動，散佈不實言論，最重可面臨2年以下有期徒刑。

有一名網友在貼文寫道，聲稱自己跟張文是同個組織，已經在捷運車廂都放置好炸彈，22日下午1點半準時引爆，造成民眾恐慌。有關單位21日晚間10點40分接獲通報，立刻提升維安並全力追查發文者。

有人發文稱在捷運車廂放置炸彈。圖／翻攝自threads

警方追查發現發文者IP位置在柬埔寨，註冊地點則在尼泊爾，由於都在境外，要掌握嫌犯身分相當困難，且顯然發文者就是要製造恐慌，會在哪個地點犯案都沒寫清，讓北中南員警、捷警隊和台鐵警察全動起來，尤其全台8個三鐵共構車站更是警戒重點區域。

警方不敢大意，針對捷運共構車站加強戒備。圖／台視新聞

警方全副武裝、手持盾牌在捷運車廂裡巡邏；車站大廳也一樣，警方荷槍實彈，三步一哨，五步一崗，並使用金屬探測器仔細檢測廁所、置物櫃，只要任何有可能放置可疑物品的地方都不放過。

離譜的是，新北市林口一名林姓男子也仿效惡作劇，謊稱下一個張文會出現，更推測一堆可能發生的地點，員警這次追到人，持拘票上門將他逮捕，全案訊後依恐嚇公眾罪嫌移送法辦。

新北林男效仿惡作劇，遭警持拘票上門逮捕。圖／台視新聞

根據統計，從張文無差別攻擊之後，重大事件網路風險訊息，截至22號下午4點，已經高達47件，非本案律師李育昇也指出，「不論是否有實際付諸行動，都會涉犯刑法的恐嚇公眾罪，依法要處2年以下有期徒刑」，提醒大家，散播不實言論是要付出法律責任，千萬別抱著好玩心態，故意製造社會恐慌。

重大事件網路風險訊息，截至22號下午4點已經高達47件。圖／台視新聞

※犯罪行為，請勿模仿

台北、新北／綜合報導 責任編輯／網路中心

