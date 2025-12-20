攻擊案「衝擊」中山商圈！ 直擊人變少、民眾送鮮花祈福

中山商圈在受到連續攻擊案件後，人潮跟過往相比有很大落差。（圖／東森新聞）





在過幾天就要迎接耶誕節，按理來說這周末假日，在台北中山商圈應該是逛街人潮擠爆，但因為受到連續攻擊事件的影響，直擊今（20）日從早到下午，人潮都少了一大半。另外也因為這起攻擊案件，不少活動取消，當中也包括耶誕燈飾暫停點燈3天，表示哀悼。

直擊周末的中山商圈，在受到連續攻擊案件後，人潮跟過往相比有很大落差。附近攤販：「比較少，光隔壁飲料店就少很多人啊，因為平常隔壁飲料店是會排出來，這邊也都會是人，今天就比較沒有那麼多人。」

廣告 廣告

不只攤販很有感，本來都要排隊的飲料店，如今也空蕩蕩。飲料店員工：「心裡會怕怕的，（客人的部分）應該會減少滿多的。」

從現場觀察，有的人是來逛街，是來吃飯，也有人是來送上鮮花。雖然誠品南西店今天休館一天，但現場仍有不少民眾自發性帶著花束擺在店門外，手寫字卡為死者傷者祈福，希望社會能更安穩。

然而時間回到前一天，逛街民眾倉皇逃生，來到速食店正門口，突然聽到店員大喊往這來，把民眾帶進去之後立刻關下鐵門。另外位在誠品南西店正前方的新光三越，在第一時間也立刻關起玻璃門，確保顧客的性命。

民眾在街上拔腿狂奔，不只百貨內的店家，協助民眾避難，另外位在中山捷運站230公尺的一家餐廳，在第一時間也立刻拉下鐵門。就是這鐵門拉下的瞬間，讓顧客淚崩直呼「感受到滿滿的安心」，但對於當下不知情的逛街民眾來說，則都嚇得不輕。

民眾：「還滿恐怖的，我是非不得已才來的，出來就會擔心啊，非不得已就盡量不要出門。」

也因為發生這麼嚴重的攻擊事件，不少周末本來要舉辦的活動都緊急宣布取消。另外還包括心中山線形公園，本來天天會點燈的耶誕燈飾，也宣布熄燈關閉3天以表示哀悼。本該是熱鬧的中山商圈，在一場攻擊後，帶來的不只是民眾傷亡，更讓社會陷入悲痛。

更多東森新聞報導

挑女友戒指遇張文拿刀砍殺 他PTSD：沒閃過就是我

獨家／誰賣張文「M18煙霧彈」！ 雙北逾40家生存遊戲店遭警查訪

37歲同仁下班逛誠品遭砍死 兆豐銀行悲痛發聲

