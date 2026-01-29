攻擊無人機實戰演練！ 一架翼面失效墜落.補打命中

台北市 / 綜合報導

國軍春節加強戰備演訓，海軍壓軸登場，大秀軍事肌肉，出動各型無人機戰力，包括國造「勁蜂1型」攻擊型無人機，展現不對稱打擊，實戰演練當中，就算其中一架攻擊無人機翼面失效墜落，備援依舊補打命中，還有水中、陸上爆破，展現制敵能力，另外，海軍陸戰隊T112重型狙擊槍也首次曝光。

五道水柱瞬間噴發，演練敵船登陸海軍雷區水中爆破，形成海上第一道阻絕鏈，陸上爆破，陸上爆破殲滅殘存敵軍，事實上在發現不明敵船的瞬間，無人機已經出動，監偵型無人機攻擊型無人機，三型全出動，搭配M109突擊艇光六快艇聯合出擊，就算陸上出發無人機沒有抵達目標，海上也有偵打備援成功命中標靶。

陸戰九九旅副旅長江上校說：「我們在所有的訓練期間均採複式配置，在陸上的攻擊型無人機，發射時有失誤，那立即進入補行射擊。」另一邊除了飛彈車協同作戰，岸上草叢裡，早隱藏了海軍陸戰隊狙擊手，持XT112重型狙擊槍，對敵船登陸指揮官精準射擊，完美命中殲滅敵軍。

海軍陸戰隊兩棲偵搜大隊大隊長說：「(T112重型狙擊槍)接裝至今已經一個多月，可以符合我們的戰場所須，那未來我們的規劃，會結合我們自己的駐地訓練，跟我們自己的基地訓練。」

帶您一起搭上AAV7突擊艇，感受官兵搶灘登陸的第一視角，也展現海軍制敵實力。記者楊喻晴說：「一起搭上AAV7突擊艇，感受海軍官兵搶灘登陸的第一視角，也帶您感受一下，展現海軍的制敵實力。

